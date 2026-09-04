Ο Τζορτζ Ράσελ ταχύτερος στις ελεύθερες δοκιμές της Formula 1 στη Μόντσα

Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1, η οποία διεξήχθη στην εντυπωσιακή πίστα της Μόντσα. Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes F1 κατάφερε να σημειώσει τον καλύτερο χρόνο, δίνοντας ένα σαφές δείγμα της δυναμικής του μονοθεσίου του. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Grand Prix Ιταλίας, τον 13ο αγώνα της Formula 1 για το έτος 2026.

Οι συνθήκες στην πίστα της Μόντσα

Η διαδικασία του FP2 έδωσε την ευκαιρία σε ομάδες και οδηγούς να έχουν στη διάθεσή τους μία ώρα προκειμένου να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους. Ο βασικός στόχος ήταν να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία τόσο για έναν γρήγορο γύρο όσο και για τον ρυθμό του αγώνα, ένα κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία στο Grand Prix.

Οι συνθήκες που επικρατούσαν στην πίστα αποδείχθηκαν ιδιαίτερα απαιτητικές για τους οδηγούς. Η θερμοκρασία της πίστας ξεπέρασε τους 50 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της πρόσφυσης. Αυτή η δυσκολία προκάλεσε παράπονα από αρκετούς οδηγούς. Ένα κύριο χαρακτηριστικό της διαδικασίας ήταν η ανάγκη των οδηγών να γεμίσουν τις μπαταρίες των μονοθεσίων τους για να επιτύχουν έναν γρήγορο χρόνο, καθώς ένα λάθος μπορούσε να κοστίσει σε σημαντικό χρόνο προετοιμασίας.

Η κυριαρχία του Ράσελ και η απόδοση της Mercedes

Ο Τζορτζ Ράσελ αναδείχθηκε ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Ιταλίας. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes F1, χρησιμοποιώντας τη μαλακή γόμα ελαστικών, σημείωσε έναν εντυπωσιακό χρόνο 1:22,559, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στην κατάταξη.

Το μονοθέσιο της Mercedes, η W17, έδειξε να πατάει εξαιρετικά στην πίστα της Μόντσα. Μετά τις δοκιμές της Παρασκευής, η ομάδα της Mercedes F1 φαίνεται να έχει αποκτήσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για τις επόμενες διαδικασίες του αγωνιστικού τριημέρου.

Οι επιδόσεις των Ferrari και οι υπόλοιποι οδηγοί

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρέθηκε ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Ο Μονεγάσκος οδηγός βρέθηκε μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από τον Βρετανό, με τη Ferrari να δείχνει προς το παρόν μια δυνατή εικόνα. Ωστόσο, τόσο ο Λεκλέρ όσο και ο Λιούις Χάμιλτον εξέφρασαν παράπονα σχετικά με τη συμπεριφορά των μονοθεσίων τους κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Κίμι Αντονέλι, οδηγώντας το δεύτερο μονοθέσιο W17 της Mercedes. Ο Ιταλός επικεντρώθηκε κυρίως στον ρυθμό αγώνα, χρησιμοποιώντας τη σκληρή γόμα ελαστικών για τις δοκιμές του. Πίσω του, στην τέταρτη θέση, βρέθηκε ο Λάντο Νόρις με τη McLaren, ενώ ακολούθησε ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος είχε μόλις έναν καθαρό γύρο σε ολόκληρο το FP2.

Ο Όσκαρ Πιάστρι κατέλαψε την έκτη θέση, μπροστά από τον Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls που ήταν έβδομος. Ο Όλιβερ Μπέρμαν με τη Haas βρέθηκε στην όγδοη θέση. Την ένατη θέση κατέλαβε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα με την ισορροπία της RB22 του. Την πρώτη δεκάδα των ταχύτερων οδηγών συμπλήρωσε ο Γιούκι Τσουνόντα.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου

Η αγωνιστική δράση στη Μόντσα συνεχίζεται το Σάββατο με τις επόμενες κρίσιμες διαδικασίες. Οι ομάδες και οι οδηγοί θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν περαιτέρω τις επιδόσεις τους και να προετοιμαστούν για την μάχη της pole position.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο στις 13:30 ώρα Ελλάδος θα διεξαχθεί η τρίτη και τελευταία περίοδος ελεύθερων δοκιμών. Στη συνέχεια, στις 16:40, θα ακολουθήσει το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford, ενώ στις 17:00 ώρα Ελλάδος θα ξεκινήσει η μάχη για την pole position, η οποία θα καθορίσει τις θέσεις εκκίνησης για τον κυρίως αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta