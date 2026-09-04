Γνωστές οι δωδεκάδες Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρού Αστέρα για το CRETE IBT 2026

Οι δωδεκάδες των ομάδων Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρός Αστέρας για το επερχόμενο παιχνίδι τους στο πλαίσιο του CRETE IBT 2026 έχουν γίνει γνωστές. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μέρος ενός φιλικού τουρνουά που διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν επίσης ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα αγώνων.

Το διεθνές τουρνουά CRETE IBT 2026 στο Ηράκλειο

Για μία ακόμη χρονιά, το Ηράκλειο φιλοξενεί το διεθνές φιλικό τουρνουά IBT CRETE. Αυτή η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικό γεγονός για την προετοιμασία κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων.

Στο φετινό τουρνουά, το οποίο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, συμμετέχουν τέσσερις διακεκριμένες ομάδες. Πρόκειται για τον Ολυμπιακό, τη Φενέρμπαχτσε, την Αρμάνι Μιλάνο και τον Ερυθρό Αστέρα. Η παρουσία αυτών των συλλόγων εγγυάται δυνατές αναμετρήσεις και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα σε Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρό Αστέρα

Ο πρώτος ημιτελικός του CRETE IBT 2026 έχει οριστεί να διεξαχθεί στις 4 Σεπτεμβρίου. Η ώρα έναρξης της αναμέτρησης έχει καθοριστεί για τις 18:30. Σε αυτόν τον αγώνα, η ιταλική ομάδα, η Αρμάνι Μιλάνο, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου, τον Ερυθρό Αστέρα.

Το παιχνίδι αυτό αναμένεται να είναι ένα πολύ δυνατό φιλικό, προσφέροντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο ομάδες υψηλού επιπέδου. Για αυτόν τον προσεχή αγώνα, οι δωδεκάδες των δύο αντιπάλων έχουν πλέον γίνει γνωστές, δίνοντας μια πρώτη εικόνα των συνθέσεων.

Η ανακοινωθείσα δωδεκάδα της Αρμάνι Μιλάνο

Η ομάδα της Αρμάνι Μιλάνο έχει ανακοινώσει τη δωδεκάδα των παικτών που θα συμμετάσχουν στον πρώτο ημιτελικό του τουρνουά. Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται ο Μπέρνελ, ο Κόουλ και ο Ράιτ. Αυτοί οι αθλητές θα είναι διαθέσιμοι για την ιταλική ομάδα.

Επίσης, στη δωδεκάδα της Αρμάνι Μιλάνο βρίσκονται οι Ντιόπ, Τόνουτ και Στογιάνοβιτς. Τη σύνθεση συμπληρώνουν οι Φλακαντόρι, Χολ και Μάθιους. Οι Πίτερς, Μπούκερ και Ακέλε ολοκληρώνουν τη δωδεκάδα των δώδεκα παικτών που θα αγωνιστούν για την Αρμάνι Μιλάνο στο CRETE IBT 2026.

Η δωδεκάδα του Ερυθρού Αστέρα από το Βελιγράδι

Από την πλευρά του, ο Ερυθρός Αστέρας, η ομάδα από το Βελιγράδι, έχει επίσης γνωστοποιήσει τη δωδεκάδα των παικτών της για την αναμέτρηση. Σε αυτή τη λίστα συμπεριλαμβάνονται οι Μότλεϊ, Τζόουνς και Βάιλερ-Μπαμπ, οι οποίοι θα ενισχύσουν την ομάδα.

Η δωδεκάδα του Ερυθρού Αστέρα περιλαμβάνει επιπλέον τους Μπάτλερ, Κάρτερ και Ιζούντου. Τη σύνθεση της ομάδας συμπληρώνουν οι Μπόλντγουϊν, Μεντάρεβιτς, Μπιέλιτς, Νουόρα, Οτζελέγε και Κράμερ. Αυτοί είναι οι δώδεκα παίκτες που θα εκπροσωπήσουν τον Ερυθρό Αστέρα στον πρώτο ημιτελικό του φιλικού τουρνουά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta