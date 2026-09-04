Σίμονς: Επιστροφή στο NBA με τους Κινγκς και στόχο το restart

Ο Μπεν Σίμονς ετοιμάζεται να επιστρέψει στα παρκέ του NBA, καθώς συμφώνησε με τους Σακραμέντο Κινγκς για μονοετές συμβόλαιο. Η συμφωνία, η οποία ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια δολάρια, σηματοδοτεί την επάνοδο του τρεις φορές All-Star στη λίγκα. Η είδηση έγινε γνωστή από το ESPN, επιβεβαιώνοντας την προσπάθεια του 30χρονου Αυστραλού να επανεκκινήσει την καριέρα του.

Επιστροφή στους Κινγκς

Ο Μπεν Σίμονς, ο οποίος είχε μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μία ολόκληρη σεζόν, επιστρέφει στο NBA. Συμφώνησε με τους Σακραμέντο Κινγκς για μονοετές συμβόλαιο, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η είδηση της συμφωνίας έγινε γνωστή από το ESPN, ενώ οι εκπρόσωποί του, Μαξ Βίπκινγκ, Σον Τράιμπ και Ράιαν Άρνεϊ, επιβεβαίωσαν την εξέλιξη.

Ο 30χρονος Αυστραλός, που έχει αναδειχθεί τρεις φορές All-Star και μία φορά All-NBA σταρ στην καριέρα του, ετοιμάζεται να αγωνιστεί για τη δέκατη σεζόν του στη λίγκα. Η επιστροφή του στους Κινγκς του προσφέρει την ευκαιρία να επανεκκινήσει την καριέρα του, μετά την αναγκαστική απουσία του από την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Η διαδικασία της συμφωνίας

Η επιστροφή του Σίμονς στους Κινγκς δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας σειράς συναντήσεων και αξιολογήσεων. Ο παίκτης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την τρέχουσα κατάστασή του στον general manager των Κινγκς, Σκοτ Πέρι, κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης που πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι.

Ακολούθησε μια συνάντηση διάρκειας μίας ώρας στα τέλη Αυγούστου, η οποία ενίσχυσε το ενδιαφέρον της ομάδας. Στη συνέχεια, ο Σίμονς ταξίδεψε στο Σακραμέντο, όπου υποβλήθηκε σε λεπτομερείς ιατρικές εξετάσεις και συμμετείχε σε προπόνηση στις εγκαταστάσεις του συλλόγου. Εκεί, συναντήθηκε και με ολόκληρο το τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

Οι εμφανίσεις του κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και η γενικότερη εικόνα του έπεισαν τον Νταγκ Κρίστι και τους συνεργάτες του ότι ο Σίμονς θα μπορούσε να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα προσθήκη στο ρόστερ των Κινγκς.

Προβλήματα υγείας και απουσία

Η προηγούμενη αγωνιστική περίοδος, 2025-26, βρήκε τον Μπεν Σίμονς εκτός γηπέδων, καθώς ταλαιπωρήθηκε από προβλήματα υγείας. Συγκεκριμένα, ο παίκτης αντιμετώπισε ζητήματα στη μέση και στα πόδια, τα οποία τον ανάγκασαν να απουσιάσει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αυτή η απουσία τον κράτησε μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους του NBA για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πλέον, ο Σίμονς έχει αφήσει πίσω του αυτά τα προβλήματα, όπως αναφέρεται, και είναι έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Η συμφωνία με τους Σακραμέντο Κινγκς του δίνει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι έχει ανακτήσει πλήρως τη φυσική του κατάσταση και μπορεί να προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες του στο υψηλό επίπεδο του NBA.

Το ενδιαφέρον άλλων ομάδων

Πριν καταλήξει στη συμφωνία με τους Σακραμέντο Κινγκς, για την περίπτωση του Μπεν Σίμονς είχαν εκφράσει ενδιαφέρον και άλλες ομάδες του NBA. Συγκεκριμένα, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς και οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς είχαν δείξει ενδιαφέρον για τον παίκτη.

Ωστόσο, καμία από αυτές τις ομάδες δεν προχώρησε τελικά σε επίσημη πρόταση συμβολαίου. Έτσι, οι Κινγκς αναδείχθηκαν ως η μοναδική ομάδα του NBA που προσέφερε συμβόλαιο στον Σίμονς, δίνοντάς του την ευκαιρία να επιστρέψει στη λίγκα μετά την απουσία του.

Η καριέρα του Σίμονς

Στην πορεία της καριέρας του στο NBA, ο Μπεν Σίμονς έχει καταγράψει συνολικά 383 συμμετοχές σε αγώνες κανονικής περιόδου. Έχει αγωνιστεί με τρεις διαφορετικές ομάδες: τους Σίξερς, τους Μπρούκλιν Νετς και τους Λος Άντζελες Κλίπερς, πριν την τωρινή του συμφωνία με τους Σακραμέντο Κινγκς.

Οι μέσοι όροι του κατά την κανονική περίοδο αναδεικνύουν την πολυδιάστατη συνεισφορά του στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα, μετράει 13,1 πόντους, 7,4 ριμπάουντ, 7,2 ασίστ και 1,5 κλεψίματα ανά αγώνα. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία υπογραμμίζουν την ικανότητά του να επηρεάζει το παιχνίδι σε πολλούς τομείς, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta