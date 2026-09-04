Ο Αστέρας Τρίπολης πήρε τη θέση του Λεβαδειακού στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Ο Αστέρας Τρίπολης δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, με αποτέλεσμα να λάβει τη θέση του Λεβαδειακού στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Η απόφαση αυτή ανατρέπει την πρωτοβάθμια κρίση και φέρνει τους Αρκάδες στη συνέχεια της διοργάνωσης, ενώ οι Βοιωτοί τίθενται εκτός, καλούμενοι να πληρώσουν και χρηματικό πρόστιμο.

Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ

Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε μια σημαντική απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα για τη συμμετοχή στο Κύπελλο Ελλάδας. Συγκεκριμένα, έγινε δεκτή, κατά πλειοψηφία, η από 20-08-2026 ένσταση της εκκαλούσας Π.Α.Ε. με την επωνυμία ΑΓΣ Αστέρας Τρίπολης.

Ως συνέπεια αυτής της απόφασης, επιβλήθηκαν συγκεκριμένες ποινές σε βάρος της καθ’ ης η ένσταση Π.Α.Ε. με την επωνυμία Α.Π.Ο. Λεβαδειακός. Η Επιτροπή Εφέσεων επέβαλε την απώλεια του αγώνα που διεξήχθη την 18-08-2026 μεταξύ των δύο ομάδων, με τα τέρματα να κατακυρώνονται σε 0-3 υπέρ των Αρκάδων.

Πέραν της απώλειας του αγώνα, επιβλήθηκε και χρηματική ποινή ύψους 8.000 ευρώ στους Βοιωτούς. Παράλληλα, η Επιτροπή Εφέσεων εξαφάνισε την εκκαλούμενη απόφαση, με αριθμό 538/2026, η οποία είχε εκδοθεί από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο.

Ο λόγος της ένστασης και η αντικανονική συμμετοχή

Ο βασικός λόγος για τον οποίο ο Αστέρας Τρίπολης κατέθεσε την ένσταση και εν τέλει δικαιώθηκε, αφορά την αντικανονική συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού. Πρόκειται για τον Μόουζες Ντέβιντ Κομπνάν, ο οποίος αγωνίστηκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ένσταση των Αρκάδων, ο συγκεκριμένος αθλητής δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα. Η Επιτροπή Εφέσεων, εξετάζοντας την υπόθεση, αποφάσισε πως ο Λεβαδειακός τέλεσε την παράβαση της αντικανονικής συμμετοχής του ποδοσφαιριστή, οδηγώντας στην κατακύρωση του αγώνα υπέρ του Αστέρα Τρίπολης.

Οι συνέπειες για τον Λεβαδειακό

Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων έχει άμεσες και σοβαρές συνέπειες για τον Α.Π.Ο. Λεβαδειακό. Η ομάδα των Βοιωτών μένει πλέον εκτός της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, χάνοντας τη δυνατότητα να συνεχίσει τη διαδρομή της στη διοργάνωση.

Εκτός από τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Κυπέλλου, ο Λεβαδειακός καλείται να καταβάλει και χρηματικό πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ, όπως ορίστηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Η ποινή αυτή επιβλήθηκε λόγω της αντικανονικής συμμετοχής του ποδοσφαιριστή Μόουζες Ντέβιντ Κομπνάν.

Η πρωτοβάθμια απόφαση, με αριθμό 538/2026, της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο, η οποία αφορούσε την ίδια υπόθεση, εξαφανίστηκε πλήρως από την Επιτροπή Εφέσεων, ανατρέποντας την αρχική κρίση.

Η νέα πραγματικότητα για τον Αστέρα Τρίπολης

Για τον Αστέρα Τρίπολης, η δικαίωση αυτή σηματοδοτεί την είσοδό του στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «Κιτρινομπλέ» της Τρίπολης, όπως αναφέρονται οι Αρκάδες, θα πάρουν τη θέση των Βοιωτών στη συνέχεια της διοργάνωσης, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η αλλαγή αυτή έχει άμεσες επιπτώσεις και στο πρόγραμμα των αγώνων της διοργάνωσης. Οι ομάδες που είχαν αρχικά κληρωθεί να αντιμετωπίσουν τον Λεβαδειακό θα κληθούν τώρα να αναμετρηθούν με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς η θέση του Λεβαδειακού καλύπτεται πλέον από τους Αρκάδες, διαμορφώνοντας ένα νέο αγωνιστικό τοπίο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta