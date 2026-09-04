Θλάση στον Νίκο Ρογκαβόπουλο μετά το φιλικό του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει ένα νέο πρόβλημα τραυματισμού, καθώς ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού. Ο τραυματισμός συνέβη κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με το Μαρούσι, στην οποία οι πράσινοι ηττήθηκαν με σκορ 97-86. Η εξέλιξη αυτή προστίθεται σε μια σειρά απουσιών που ταλαιπωρούν την ομάδα, οδηγώντας μάλιστα στην αναβολή ενός προγραμματισμένου φιλικού αγώνα.

Ο τραυματισμός και η πορεία αποκατάστασης

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού. Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Έλληνα φόργουορντ έγινε γνωστή από τον Παναθηναϊκό.

Ήδη έχει ξεκινήσει ειδική θεραπευτική αγωγή για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η κατάσταση του παίκτη θα εκτιμηθεί ξανά σε μεταγενέστερο χρόνο, προκειμένου να υπολογιστεί το ακριβές χρονικό πλαίσιο της απουσίας του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Προς το παρόν, δεν μπορεί να γίνει ακριβής εκτίμηση για το διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης.

Η φιλική αναμέτρηση με το Μαρούσι

Ο τραυματισμός του Νίκου Ρογκαβόπουλου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι. Ο αγώνας διεξήχθη στο κλειστό του Αγίου Θωμά και αποτέλεσε ένα φιλικό ξεμούδιασμα για τους πράσινους.

Στον συγκεκριμένο αγώνα, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με τελικό σκορ 97-86. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αποχώρησε τραυματίας από το παρκέ, προσθέτοντας ένα ακόμη πρόβλημα στην ομάδα.

Αναβολή του φιλικού με το Περιστέρι Betsson

Εξαιτίας της λειψανδρίας που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός, η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να αναβάλει το προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι με το Περιστέρι Betsson. Ο αγώνας ήταν αρχικά προγραμματισμένος να διεξαχθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία, καθώς πλέον δέκα παίκτες της ομάδας δεν είναι σε θέση να αγωνιστούν. Η πληθώρα των προβλημάτων τραυματισμών έχει δημιουργήσει σημαντικά κενά στο ρόστερ, καθιστώντας δύσκολη τη διεξαγωγή του φιλικού αγώνα.

Προβλήματα τραυματισμών και άλλες απουσίες

Ο τραυματισμός του Νίκου Ρογκαβόπουλου έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη επιβαρυμένη κατάσταση για τον Παναθηναϊκό, όσον αφορά τους τραυματισμούς. Η νέα αγωνιστική σεζόν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα καλά-καλά και η ομάδα αντιμετωπίζει ήδη πολλά προβλήματα.

Οι πράσινοι έχουν χάσει ήδη από την περίοδο της προετοιμασίας, αλλά και από τα πρώτα ματς της σεζόν, δύο ακόμη σημαντικούς παίκτες. Πρόκειται για τον Κέντρικ Ναν και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, οι οποίοι ταλαιπωρούνται επίσης από προβλήματα τραυματισμών, δημιουργώντας μια δύσκολη κατάσταση για το τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta