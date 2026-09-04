Ο Νεϊμάρ επιτέθηκε στο προσωπικό της Σάντος μετά τον τραυματισμό του

Ο Νεϊμάρ, ο 34χρονος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση του γηπέδου της Σάντος. Η αντίδρασή του ήρθε μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε στον μηρό του κατά τη διάρκεια του εντός έδρας αγώνα της ομάδας του κόντρα στην Παλμέιρας. Ο άλλοτε αστέρας της Μπαρτσελόνα κατηγόρησε τους υπεύθυνους για την άθλια κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, την οποία χαρακτήρισε ως «κακή δουλειά».

Ο τραυματισμός του Νεϊμάρ και ο αποκλεισμός της Σάντος

Η Σάντος, στην οποία μετακόμισε πρόσφατα ο Ροντινέι, υποδέχθηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου την Παλμέιρας στην έδρα της, τη Βίλα Μπελμίρο. Ο αγώνας αφορούσε τον επαναληπτικό των προημιτελικών του Κυπέλλου Βραζιλίας, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες. Το αποτέλεσμα αυτό οδήγησε τους φιλοξενούμενους να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, αφήνοντας τη Σάντος εκτός συνέχειας.

Πέρα από τον αποκλεισμό, οι γηπεδούχοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και μία ακόμα δυσκολία. Λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου, ο Νεϊμάρ ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στον μηρό του. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής αποχώρησε αμέσως για τα αποδυτήρια κλαίγοντας και δεν επέστρεψε για το δεύτερο μέρος του αγώνα, το οποίο παρακολούθησε από τον πάγκο.

Η οργή του Βραζιλιάνου αστέρα για τον αγωνιστικό χώρο

Ο 34χρονος Βραζιλιάνος εξέφρασε την οργή του για τον τραυματισμό του, στρεφόμενος εναντίον των υπαλλήλων του γηπέδου. Δημοσίευσε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου τους κατηγορούσε ευθέως για ελλειπή συντήρηση του αγωνιστικού χώρου. Η κίνησή του αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη ανάρτηση του προέδρου της Σάντος, ο οποίος είχε εκφράσει την υπερηφάνεια του για την ετοιμότητα του γηπέδου.

Οι δηλώσεις του Νεϊμάρ για τη Βίλα Μπελμίρο

Στην ανάρτησή του, ο Νεϊμάρ δεν δίστασε να εκφράσει την απογοήτευσή του με έντονο ύφος. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ήθελα να συγχαρώ τον υπεύθυνο του γηπέδου της Βίλα Μπελμίρο. Χθες ήταν το χειρότερο γήπεδο που είχε ποτέ η Βίλα, γεμάτο λακκούβες, επειδή έκαναν αποσυμπύκνωση την προηγούμενη μέρα του αγώνα. Απίστευτο!».

Ο Βραζιλιάνος αστέρας συνέχισε την κριτική του, τονίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι παίκτες λόγω της κακής κατάστασης του εδάφους. «Εκτός από το να παίζουμε ενάντια στον αντίπαλο, παίζουμε ενάντια στο γήπεδο... και επιπλέον πρέπει να καταβάλλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια όταν ξεκινάμε και σταματάμε κατά τη διάρκεια του τρεξίματος, επειδή το έδαφος είναι ανώμαλο», δήλωσε. Πρόσθεσε επίσης ότι «Δεν ήταν τυχαίο ότι τρεις παίκτες ένιωσαν ενοχλήσεις στο πρώτο ημίχρονο... Συγχαρητήρια... κακή δουλειά».

Η κατάσταση της υγείας του και τα επόμενα βήματα

Σχετικά με τον προσωπικό του τραυματισμό, ο Νεϊμάρ διευκρίνισε την κατάσταση της υγείας του. Ο άλλοτε αστέρας της Μπαρτσελόνα δήλωσε: «Δυστυχώς, ένιωσα κάποια ενόχληση στον μηρό μου. Θα κάνω εξετάσεις και ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό».

Ο παίκτης ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του με μια νότα αισιοδοξίας, παρά την απογοήτευση του αποκλεισμού και του τραυματισμού. «Κρατάμε το κεφάλι μας ψηλά και παραμένουμε συγκεντρωμένοι στη διαδικασία», ανέφερε, δείχνοντας την πρόθεσή του να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση και την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta