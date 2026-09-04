Αναβλήθηκε το φιλικό του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι

Το προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι μπάσκετ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και το Περιστέρι, το οποίο επρόκειτο να διεξαχθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, τελικά αναβλήθηκε. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη να λάβει χώρα το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στο κλειστό γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου». Η απόφαση αυτή ελήφθη ως αποτέλεσμα της κατάστασης που επικρατεί στην ομάδα του Παναθηναϊκού, κυρίως λόγω τραυματισμών παικτών και της περιορισμένης διαθεσιμότητας.

Η αναβολή της προγραμματισμένης αναμέτρησης

Το φιλικό παιχνίδι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Περιστερίου, που είχε οριστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Η αναβολή ανακοινώθηκε, επηρεάζοντας το πρόγραμμα προετοιμασίας των δύο ομάδων ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η συγκεκριμένη φιλική αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί το μεσημέρι του Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου, στο κλειστό γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου».

Η απόφαση για την αναβολή της ήρθε μετά από εκτιμήσεις σχετικά με την ετοιμότητα των παικτών του Παναθηναϊκού. Η ομάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σειρά από ζητήματα που καθιστούσαν δύσκολη τη διεξαγωγή του αγώνα, οδηγώντας στην απόφαση να μην πραγματοποιηθεί τελικά η φιλική αναμέτρηση.

Οι λόγοι που οδήγησαν στην αναβολή

Ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στην αναβολή του φιλικού αγώνα ήταν ο τραυματισμός του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Ο παίκτης είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια προηγούμενης φιλικής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι, γεγονός που περιόρισε σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές για τους «πράσινους».

Λόγω αυτού του τραυματισμού, αλλά και της γενικότερης κατάστασης που περιόριζε την ετοιμότητα των παικτών, ο Παναθηναϊκός δεν διέθετε αρκετούς «έτοιμους» παίκτες για να συμμετάσχει σε μία ακόμη φιλική αναμέτρηση. Αυτή η κατάσταση καθιστούσε δύσκολη τη διεξαγωγή του αγώνα υπό τις βέλτιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα την αναβολή του.

Η πρόκληση για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, βρέθηκε αντιμέτωπος με την πρόκληση να έχει στη διάθεσή του κυρίως παίκτες που συμπλήρωναν την ομάδα στις προπονήσεις. Αυτή η περιορισμένη διαθεσιμότητα πλήρως ετοιμοπόλεμων παικτών συνέβαλε στην απόφαση για την αναβολή του αγώνα, καθώς η σύνθεση της ομάδας δεν ήταν η επιθυμητή για ένα επίσημο φιλικό παιχνίδι.

Η έλλειψη βασικών ή πλήρως ετοιμοπόλεμων παικτών περιόριζε τις επιλογές του κ. Ομπράντοβιτς, καθιστώντας αναγκαία την αναβολή. Η προτεραιότητα δόθηκε στην αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης των παικτών και στην ομαλή συνέχιση της προετοιμασίας της ομάδας ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Οι επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις του «Επτάστερου»

Μετά την αναβολή του φιλικού με το Περιστέρι, τα πρώτα «κανονικά» φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού, στα οποία αναμένεται να συμμετάσχουν και οι διεθνείς παίκτες της ομάδας, θα διεξαχθούν στο τουρνουά της Ρόδου. Αυτό το τουρνουά αποτελεί την επόμενη ευκαιρία για τον «Επτάστερο» να δοκιμάσει τις δυνάμεις του με πλήρη σύνθεση.

Στο πλαίσιο του τουρνουά της Ρόδου, ο Παναθηναϊκός έχει προγραμματισμένες δύο αναμετρήσεις. Η ομάδα θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στις 11 Σεπτεμβρίου, ενώ την επόμενη ημέρα, στις 12 Σεπτεμβρίου, θα αναμετρηθεί με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Αυτοί οι αγώνες θα σηματοδοτήσουν την επιστροφή της ομάδας σε φιλικές αναμετρήσεις με την παρουσία όλων των διαθέσιμων παικτών της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta