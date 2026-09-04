Ο Ουναΐ μίλησε για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και τον στόχο του πρωταθλήματος

Ο Αζεντίν Ουναΐ παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη στο PAO TV μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, λίγες ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του. Ο Μαροκινός μέσος τόνισε ότι επέστρεψε σε ένα περιβάλλον όπου νιώθει αγάπη και εξέφρασε την έντονη επιθυμία του να κατακτήσει το πρωτάθλημα με την πράσινη φανέλα. Η άφιξή του στην Αθήνα συνοδεύτηκε από θερμή υποδοχή, γεγονός που επισφράγισε τα συναισθήματα που ήδη είχε για τον σύλλογο και την πόλη.

Η θερμή υποδοχή και η αγάπη των φιλάθλων

Πριν ακόμα φτάσει στην Αθήνα, ο Αζεντίν Ουναΐ είχε λάβει πλήθος μηνυμάτων από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Ο ίδιος γνώριζε ότι πολλοί θα τον περίμεναν στο αεροδρόμιο και πως θα του επεφύλασσαν μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε. Αυτή η αγάπη, όπως δήλωσε, την ένιωσε ακόμα και πριν την άφιξή του στην ελληνική πρωτεύουσα.

Ο ποδοσφαιριστής εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται ξανά στον σύλλογο και ευχαρίστησε τους φιλάθλους για όλη την αγάπη που του έδειξαν τόσο τώρα, όσο και κατά την προηγούμενη θητεία του στην ομάδα. Τόνισε πως τώρα αισθάνεται αυτή την αγάπη ακόμα πιο έντονα. Ο Ουναΐ δήλωσε επίσης την ελπίδα του να συναντήσει σύντομα τους φιλάθλους στο γήπεδο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας τους.

Η ακριβότερη μεταγραφή και οι προσπάθειες του συλλόγου

Ο Αζεντίν Ουναΐ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η μεταγραφή του αποτελεί την πιο ακριβή στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Πιστεύει ότι ο σύλλογος έδειξε από τις πρώτες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου ότι ήταν «παρών» και αποφασισμένος να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια προκειμένου να επιτύχει την επιστροφή του στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός έκανε τα πάντα για να πραγματοποιηθεί αυτή η μετακίνηση, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο παίκτης.

Ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ομάδας για όλες τις προσπάθειές του, καθώς μέχρι και την τελευταία στιγμή υπήρχε αβεβαιότητα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ωστόσο, όπως δήλωσε, τα κατάφεραν. Ο Ουναΐ αισθάνεται χαρούμενος τόσο για τον εαυτό του, όσο και για τον σύλλογο, αλλά και για τον πρόεδρο, ο οποίος, κατά τα λεγόμενά του, έκανε σπουδαία δουλειά για να τον φέρει πίσω.

Η αγάπη για την Αθήνα και την ποιότητα ζωής

Ο Μαροκινός μέσος μίλησε με θερμά λόγια για την Αθήνα, χαρακτηρίζοντάς την μια πολύ όμορφη πόλη. Επισήμανε την ποιότητα ζωής που προσφέρει και τους ωραίους ανθρώπους που την κατοικούν. Ο Ουναΐ είχε ζήσει στην πόλη για περίπου εννέα με δέκα μήνες στο παρελθόν, γεγονός που τον βοήθησε να εξοικειωθεί με το περιβάλλον.

Για τον ίδιο, την οικογένειά του και τους φίλους του, η επιστροφή στην Αθήνα αποτελεί πηγή χαράς. Γνωρίζει πολύ καλά την πόλη και ξέρει ότι εδώ μπορεί να αισθάνεται όμορφα και να είναι ευτυχισμένος. Η αγάπη που του προσέφερε ο κόσμος από τις πρώτες μέρες που βρέθηκε στην πόλη αυτή ήταν καθοριστική για τα συναισθήματά του και την απόφασή του να επιστρέψει.

Ο μεγάλος στόχος του πρωταθλήματος

Ο Αζεντίν Ουναΐ εξέφρασε την ελπίδα του ο Παναθηναϊκός να κατακτήσει το 21ο πρωτάθλημά του. Αυτός ο στόχος ήταν τόσο σημαντικός για τον ίδιο, που επέλεξε τη φανέλα με τον αριθμό 21, συμβολίζοντας την επιθυμία του για την κατάκτηση του τίτλου. Ο σύλλογος έχει ήδη στο ενεργητικό του 20 πρωταθλήματα, ωστόσο έχουν περάσει 16 χρόνια από την τελευταία φορά που στέφθηκε πρωταθλητής.

Ο ποδοσφαιριστής τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός κάνει όλα όσα πρέπει για να επανέλθουν τα πράγματα στη θέση τους και να επιστρέψει στην κορυφή. Δεσμεύτηκε προσωπικά ότι θα κάνει τα πάντα από την πλευρά του για να φέρει το τρόπαιο του πρωταθλήματος στον σύλλογο, υπογραμμίζοντας την απόλυτη αφοσίωσή του στον στόχο αυτό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta