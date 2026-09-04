Φιλική ήττα για τον Παναθηναϊκό από το Μαρούσι με τραυματισμό Ρογκαβόπουλου

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε το Μαρούσι σε φιλική αναμέτρηση, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 97-86. Η ομάδα των «πρασίνων» αγωνίστηκε με περιορισμένο ρόστερ, καθώς είχε στη διάθεσή της μόλις εννέα παίκτες. Η αναμέτρηση επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Νίκου Ρογκαβόπουλου, γεγονός που επηρέασε το κλίμα στην ομάδα.

Η φιλική αναμέτρηση και το τελικό σκορ

Σε ένα φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από το Μαρούσι με τελικό σκορ 97-86. Η αναμέτρηση αυτή αποτέλεσε μια ευκαιρία για τους παίκτες να ξεμουδιάσουν, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό για την ομάδα του «τριφυλλιού». Το μυαλό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού βρισκόταν στον τραυματισμό του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος προέκυψε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Παρά την ήττα, το παιχνίδι έδωσε την ευκαιρία σε παίκτες που δεν έχουν συνήθως πρωταγωνιστικό ρόλο να πάρουν χρόνο συμμετοχής, καθώς και σε όσους συμμετείχαν στην προετοιμασία από την αρχή. Το Μαρούσι εκμεταλλεύτηκε τις απουσίες και την περιορισμένη σύνθεση του αντιπάλου, φτάνοντας στη νίκη.

Οι σημαντικές απουσίες από το ρόστερ

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε απέναντι στο Μαρούσι με σημαντικές ελλείψεις στο ρόστερ του, καθώς εννέα παίκτες δεν ήταν διαθέσιμοι. Συγκεκριμένα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν είχε στη διάθεσή του τους Σλούκα, Λεσόρ, Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Μήτογλου και Χουάντσο. Αυτές οι απουσίες περιόρισαν σημαντικά τις επιλογές του προπονητή και επηρέασαν τη δυναμική της ομάδας.

Η απουσία τόσο πολλών βασικών στελεχών ανάγκασε την τεχνική ηγεσία να προσαρμόσει τα πλάνα της και να δώσει ευκαιρίες σε άλλους παίκτες. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε με μόλις εννέα παίκτες υπογραμμίζει το μέγεθος των ελλείψεων που αντιμετώπισε στην συγκεκριμένη φιλική αναμέτρηση.

Ο τραυματισμός του Νίκου Ρογκαβόπουλου

Ένα από τα πιο δυσάρεστα γεγονότα της φιλικής αναμέτρησης ήταν ο τραυματισμός του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού υπέστη τραυματισμό κατά τη διάρκεια του αγώνα, προσθέτοντας ένα επιπλέον πρόβλημα στην ομάδα, η οποία ήδη αντιμετώπιζε πολλές απουσίες. Η κατάσταση του Ρογκαβόπουλου απασχόλησε έντονα τους ανθρώπους του συλλόγου, καθώς η υγεία των αθλητών αποτελεί προτεραιότητα.

Ο τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου ήρθε να προστεθεί στην ήδη δύσκολη κατάσταση που επικρατούσε, με το μυαλό όλων να είναι στραμμένο στην πορεία της αποκατάστασής του. Το συμβάν αυτό επισκίασε την αγωνιστική πτυχή του φιλικού, δημιουργώντας ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του παίκτη.

Ευκαιρίες και χρόνος συμμετοχής

Παρά τις δυσκολίες, η φιλική αναμέτρηση προσέφερε πολύτιμο χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν έχουν σταθερό ρόλο στην ομάδα. Συγκεκριμένα, όσοι έκαναν προετοιμασία από την αρχή της σεζόν, καθώς και παίκτες που βοηθούσαν στις προπονήσεις, πήραν σημαντικό χρόνο στο παρκέ. Αυτό τους έδωσε την ευκαιρία να δείξουν τις δυνατότητές τους και να αποκτήσουν αγωνιστικό ρυθμό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τους Μουράτο, Βησσαρίου και Χρυσικόπουλο να βρίσκονται στο παρκέ, μαζί με τους Μαντζούκα και Κουζέλογλου. Επίσης, οι Μωραΐτης, Κουζέλογλου και Μαντζούκας αγωνίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία που τους δόθηκε λόγω των πολλών απουσιών.

Η σύνθεση του Παναθηναϊκού στο φιλικό

Στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στο Μαρούσι, ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε τους εξής παίκτες: Καλαϊτζάκης, Μωραΐτης, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Κουζέλογλου, Γιαμπουσέλε, Μαντζούκας, Φαλ, Μουράτος, Χρυσικόπουλος και Βησσαρίου. Αυτή η σύνθεση, αντικατοπτρίζοντας τις πολλές απουσίες, περιλάμβανε ένα μείγμα έμπειρων και νεότερων παικτών, καθώς και όσων συνεισφέρουν στις προπονήσεις.

Η συμμετοχή αυτών των παικτών έδωσε τη δυνατότητα στον προπονητή να δοκιμάσει διάφορα σχήματα και να αξιολογήσει την ετοιμότητα των διαθέσιμων αθλητών. Παρά τις αντιξοότητες, η ομάδα προσπάθησε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα, με τους παρόντες παίκτες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta