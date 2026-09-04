Ο Ζοσέ Σα ανανέωσε με τη Γουλβς μέχρι το 2028

Η Γουλβς ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο τερματοφύλακα Ζοσέ Σα, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο που τον δεσμεύει με τον αγγλικό σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει την παραμονή του έμπειρου γκολκίπερ κάτω από τα δοκάρια των «Λύκων» για τα επόμενα χρόνια. Η ανανέωση έρχεται να βάλει τέλος στα διάφορα μεταγραφικά σενάρια που είχαν αναπτυχθεί γύρω από το όνομά του κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.

Η επέκταση της συνεργασίας με τους «Λύκους»

Ο Ζοσέ Σα θα συνεχίσει να είναι κάτοικος Γούλβερχαμπτον, καθώς ο Πορτογάλος γκολκίπερ αποφάσισε να ανανεώσει τη συνεργασία του με τη Γουλβς. Το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε επεκτείνει τη θητεία του στην ομάδα μέχρι το 2028, προσθέτοντας επιπλέον δύο χρόνια στην αρχική του συμφωνία.

Πριν την υπογραφή του νέου συμβολαίου, το προηγούμενο deal του Σα θα εξέπνεε στο τέλος του ερχόμενου καλοκαιριού. Η απόφαση να παραμείνει στον αγγλικό σύλλογο δείχνει την εμπιστοσύνη τόσο του παίκτη στην ομάδα όσο και της ομάδας στις ικανότητες του τερματοφύλακα, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα στην εστία της.

Η πορεία και οι εμφανίσεις του στη Γουλβς

Ο Ζοσέ Σα βρίσκεται στο δυναμικό της Γουλβς από τον Ιούλιο του 2021, όταν εντάχθηκε στην ομάδα. Από την πρώτη στιγμή, καθιερώθηκε ως βασικός τερματοφύλακας, αναλαμβάνοντας έναν κρίσιμο ρόλο στην αμυντική λειτουργία του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στους «Λύκους», ο Πορτογάλος γκολκίπερ έχει καταγράψει έναν εντυπωσιακό αριθμό εμφανίσεων. Συγκεκριμένα, έχει πραγματοποιήσει 174 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας της Β' κατηγορίας της Αγγλίας, της Championship, σε όλες τις διοργανώσεις, αναδεικνύοντας τη συνέπεια και την αξιοπιστία του.

Τα μεταγραφικά σενάρια του καλοκαιριού

Το φετινό καλοκαίρι υπήρξαν αρκετά μεταγραφικά σενάρια που έφεραν το όνομα του Ζοσέ Σα στο προσκήνιο, με διάφορους συλλόγους να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Η αναζήτηση τερματοφύλακα από άλλες ομάδες είχε φέρει τον Πορτογάλο γκολκίπερ στο στόχαστρο.

Ένα από τα πιο πρόσφατα και συγκεκριμένα σενάρια τον συνέδεε με τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Η ισπανική ομάδα βρισκόταν σε αναζήτηση τερματοφύλακα για την ενίσχυση του ρόστερ της και φέρεται να είχε εξετάσει σοβαρά την περίπτωση του Σα, πριν την οριστική του απόφαση να παραμείνει στην Αγγλία.

Το ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό

Πέρα από τις προτάσεις και τα σενάρια από το εξωτερικό, το όνομα του Ζοσέ Σα είχε πέσει στο τραπέζι και για τον Ολυμπιακό φέτος. Οι «Ερυθρόλευκοι» φέρεται να τον σκέφτονταν ως το Νο1 φαβορί για τη διάδοχη κατάσταση στη θέση του τερματοφύλακα, αναζητώντας μια αξιόπιστη λύση για την εστία τους.

Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Πορτογάλο γκολκίπερ εκδηλώθηκε μετά την αποχώρηση του Τζολάκη από την ομάδα. Ωστόσο, με την υπογραφή του νέου συμβολαίου του Σα με τη Γουλβς, κάθε συζήτηση για πιθανή επιστροφή του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον πειραϊκό σύλλογο, πλέον παύει να υφίσταται.

Με πληροφορίες από: Gazzetta