Κυκλοφόρησαν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια διαρκείας του Κολοσσού Ρόδου

Η ΚΑΕ Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας για τους ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας ενόψει της ερχόμενης σεζόν. Από σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, οι φίλαθλοι έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα εισιτήρια που θα τους εξασφαλίσουν την παρουσία τους στις αναμετρήσεις. Η ομάδα επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από δύο χρόνια απουσίας, καλώντας τον κόσμο της Ρόδου να στηρίξει αυτή τη νέα προσπάθεια.

Επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Ο Κολοσσός H Hotels Collection, όπως ανακοινώθηκε, επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από μια απουσία δύο ετών. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια νέα, σημαντική πρόκληση για την ομάδα και τους φιλάθλους της.

Η ΚΑΕ Κολοσσός Ρόδου καλεί τον φίλαθλο κόσμο του νησιού να σταθεί στο πλευρό της ομάδας σε αυτή την επανεκκίνηση. Η παρουσία των φιλάθλων θεωρείται σημαντική για την επιτυχία της προσπάθειας στους ευρωπαϊκούς αγώνες.

Προτεραιότητα για τους κατόχους διαρκείας Stoiximan GBL

Οι φίλαθλοι που είναι ήδη κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας για τους αγώνες της Stoiximan GBL για τη σεζόν 2026-2027 έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν και το ευρωπαϊκό εισιτήριο διαρκείας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να διατηρήσουν τη θέση τους και για τους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας.

Αυτή η προνομιακή δυνατότητα αφορά όλους όσοι έχουν ήδη ανανεώσει ή αποκτήσει το εισιτήριο διαρκείας τους για την εγχώρια διοργάνωση. Η διαδικασία αυτή τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο γήπεδο για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.

Προθεσμία και κόστος

Η προθεσμία για την αγορά του ευρωπαϊκού εισιτηρίου διαρκείας από τους κατόχους εισιτηρίων Stoiximan GBL 2026-2027 λήγει την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026. Μετά από αυτή την ημερομηνία, οι θέσεις που δεν θα έχουν εξασφαλιστεί θα αποδεσμευτούν.

Το κόστος του ευρωπαϊκού εισιτηρίου διαρκείας έχει οριστεί στα 50 ευρώ. Αυτό το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά τους φιλάθλους που διαθέτουν ήδη εισιτήριο διαρκείας για τους αγώνες της Stoiximan GBL της σεζόν 2026-2027.

Διαδικασία αγοράς

Η διαδικασία για την αγορά των ευρωπαϊκών εισιτηρίων διαρκείας μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Οι φίλαθλοι μπορούν να προχωρήσουν στην αγορά online, μέσω της πλατφόρμας More.com, επιλέγοντας το κουμπί «Ανανέωση».

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στο 2241022261. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@kolossoshotels.gr για να ολοκληρώσουν την αγορά τους.

Διαθεσιμότητα μεμονωμένων εισιτηρίων

Από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, όλες οι θέσεις που δεν θα έχουν εξασφαλιστεί από τους κατόχους ευρωπαϊκών εισιτηρίων διαρκείας θα αποδεσμευτούν. Οι θέσεις αυτές θα διατίθενται πλέον προς πώληση ως μεμονωμένα εισιτήρια για κάθε ευρωπαϊκό αγώνα ξεχωριστά.

Αυτό σημαίνει ότι μετά την προθεσμία, οι φίλαθλοι που δεν έχουν εισιτήριο διαρκείας GBL ή δεν πρόλαβαν να εξασφαλίσουν το ευρωπαϊκό διαρκείας, θα μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια ανά αγώνα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta