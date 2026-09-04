Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε για την Ιταλία ενόψει τουρνουά και φιλικών αγώνων

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, με προορισμό την Ιταλία, ξεκινώντας την προετοιμασία της για την απαιτητική νέα σεζόν. Ο προπονητής Αντρέα Τρινκιέρι, αφού είδε τους διεθνείς αθλητές του να επιστρέφουν στο «Παλατάκι», οδήγησε την ομάδα στη γειτονική χώρα. Εκεί, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα λάβει μέρος στο τουρνουά «Piera Pajetta» στην Ούντινε και θα συνεχίσει με προπονήσεις και φιλικό αγώνα στο Μιλάνο.

Αναχώρηση για την Ιταλία και πρώτος σταθμός

Η ομάδα του ΠΑΟΚ, με επικεφαλής τον Αντρέα Τρινκιέρι, αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, με τελικό προορισμό την Ιταλία. Ο πρώτος σταθμός της αποστολής είναι η πόλη της Ούντινε, όπου οι «ασπρόμαυροι» θα συμμετάσχουν σε ένα διεθνές τουρνουά.

Η αναχώρηση πραγματοποιήθηκε αφού οι διεθνείς αθλητές του συλλόγου είχαν ήδη επιστρέψει στις προπονήσεις στο «Παλατάκι». Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μάλιστα δημοσίευσε εικόνες από την αναχώρηση της αποστολής του, μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram. Η παρουσία του ΠΑΟΚ στην Ιταλία αποτελεί μέρος της προετοιμασίας για τις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το τουρνουά «Piera Pajetta» στην Ούντινε

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα λάβει μέρος στο τουρνουά «Piera Pajetta», το οποίο διοργανώνεται στη μνήμη της μητέρας του Προέδρου της ιταλικής ομάδας της Ούντινε. Αυτό το τουρνουά προσφέρει στον Αντρέα Τρινκιέρι την ευκαιρία να δοκιμάσει τους παίκτες του απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους.

Οι φιλοδοξίες στο στρατόπεδο των Θεσσαλονικέων είναι υψηλές για τη νέα απαιτητική σεζόν, και τέτοιες διοργανώσεις κρίνονται απαραίτητες για την αξιολόγηση και την προσαρμογή της ομάδας, ενόψει των αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα στην Ούντινε

Το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Ούντινε στις 21:30, ώρα Ελλάδας. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, στις 19:00, θα διεξαχθεί ο έτερος ημιτελικός αγώνας ανάμεσα στη Ρέτζιο Εμίλια και τη Νάπολι.

Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, οι «ασπρόμαυροι» θα αγωνιστούν είτε στον μικρό τελικό, που είναι προγραμματισμένος για τις 19:00, είτε στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 21:30. Ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ θα προκύψει από το ζευγάρι Ρέτζιο Εμίλια – Νάπολι, ανάλογα με τα αποτελέσματα των ημιτελικών του Σαββάτου.

Προπονήσεις στο Μιλάνο και φιλικό στην Μπιέλα

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων στην Ούντινε, η αποστολή του ΠΑΟΚ θα μεταβεί στο Μιλάνο την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Στην «Πρωτεύουσα της Μόδας», οι παίκτες θα προπονηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, με στόχο να βρεθούν στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση.

Η παρουσία της ομάδας στην Ιταλία θα ολοκληρωθεί με ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Ολίμπια Μιλάνο, η οποία αναφέρεται και ως Αρμάνι Μιλάνο, το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στις 19:00. Η αναμέτρηση αυτή θα λάβει χώρα στην πόλη της Μπιέλα.

Επιστροφή στην Ελλάδα και στόχοι

Η αποστολή του «Δικεφάλου του Βορρά» αναμένεται να επιστρέψει σε ελληνικό έδαφος την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνοντας το δεκαήμερο ταξίδι της στην Ιταλία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Αντρέα Τρινκιέρι θα έχει την ευκαιρία να αξιολογήσει την ετοιμότητα των παικτών του.

Οι προπονήσεις και τα φιλικά παιχνίδια με δυνατούς αντιπάλους είναι κρίσιμα για την προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν, στην οποία οι φιλοδοξίες των Θεσσαλονικέων είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta