Μιχάλης Γρηγορίου: «Να ελαχιστοποιήσουμε τις αδράνειες και τα λάθη»

Ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, προχώρησε σε εκτενή αξιολόγηση της αγωνιστικής κατάστασης της ομάδας του. Οι δηλώσεις του έγιναν ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με την ΑΕΚ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 5 Σεπτεμβρίου στις 21:00. Ο κ. Γρηγορίου αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα σημεία που χρήζουν άμεσης βελτίωσης, τονίζοντας την ανάγκη να ελαχιστοποιηθούν οι αδράνειες και τα λάθη, ιδίως στον ανασταλτικό τομέα. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της δημιουργίας ευκαιριών και της αποτελεσματικής εκμετάλλευσής τους για την επίτευξη τερμάτων.

Αξιολόγηση της αγωνιστικής εικόνας του Άρη

Μιλώντας σε συνδρομητικό κανάλι, ο Μιχάλης Γρηγορίου εξέφρασε την άποψή του για την τρέχουσα εικόνα του Άρη στο γήπεδο. Σχετικά με το αν έχει διαπιστώσει βελτίωση στην απόδοση της ομάδας, απάντησε ότι «σ’ ένα ποσοστό, έχουμε βελτιωθεί». Ωστόσο, διευκρίνισε πως, σε σχέση με αυτό που ο ίδιος περιμένει και προσδοκά από τον Άρη και τη δική του ομάδα, υπάρχει ακόμα απόσταση που πρέπει να καλυφθεί.

Ο προπονητής των «κιτρίνων» σημείωσε ότι, παρά τις υφιστάμενες ελλείψεις, τα σημάδια που δείχνει η ομάδα μέχρι τώρα είναι ενθαρρυντικά. Πρόσθεσε ότι η ομάδα κερδίζει χρόνο και πως είναι απαραίτητα τα θετικά αποτελέσματα, ώστε να μπορέσει να αποκτήσει την επιθυμητή αγωνιστική ταυτότητα. Ο απώτερος στόχος είναι όλα τα παιδιά να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας, ώστε να είναι όλοι διαθέσιμοι στο 100% των δυνατοτήτων τους.

Στόχοι και βελτιώσεις στον αγωνιστικό χώρο

Ο κ. Γρηγορίου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς όπου απαιτείται άμεση και ουσιαστική βελτίωση από την πλευρά του Άρη. «Θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις αδράνειες και τα λάθη στον ανασταλτικό τομέα», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας την προτεραιότητα στην αμυντική λειτουργία. Προέβλεψε επίσης ότι είναι δεδομένο πως η ομάδα θα δεχτεί πίεση από την ΑΕΚ, καθώς αυτό αποτελεί το βασικό μοτίβο του παιχνιδιού της αντιπάλου.

Συνέχισε εξηγώντας ότι, πέρα από την ελαχιστοποίηση των λαθών στην άμυνα, είναι εξίσου σημαντικό όταν η ομάδα έχει στην κατοχή της την μπάλα, να προσπαθήσει να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για κίνδυνο στην αντίπαλη εστία. Τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη οι παίκτες να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που θα τους παρουσιαστούν για να σκοράρουν, προκειμένου να μετατρέψουν την προσπάθεια σε αποτέλεσμα.

Η προετοιμασία για την ΑΕΚ

Ο Άρης βρίσκεται στην τελική φάση της προετοιμασίας του, καθώς ολοκληρώνει τις τελευταίες του προπονήσεις ενόψει της επικείμενης εκτός έδρας αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Ο αγώνας αυτός έχει οριστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:00, και αναμένεται να διεξαχθεί σε μια δύσκολη έδρα. Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου έγιναν στο πλαίσιο αυτής της εντατικής προετοιμασίας, προσφέροντας μια σαφή εικόνα της στρατηγικής και της σκέψης του τεχνικού επιτελείου.

Η ομάδα εργάζεται μεθοδικά για να είναι πλήρως έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αγώνα. Ο προπονητής έχει επικεντρωθεί στα σημεία που θεωρεί κρίσιμα για την συνολική απόδοση της ομάδας, τόσο στον αμυντικό όσο και στον επιθετικό τομέα, με απώτερο στόχο την επίτευξη ενός θετικού αποτελέσματος μακριά από την έδρα της.

Ο σεβασμός στον αντίπαλο και η ταυτότητα του Άρη

Αναφερόμενος στην αντίπαλο, ο Μιχάλης Γρηγορίου αναγνώρισε την αξία και την πορεία της ΑΕΚ. Είπε χαρακτηριστικά πως η ομάδα της Αθήνας πήρε δίκαια το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν και φέτος συνεχίζει στον ίδιο επιτυχημένο δρόμο. Ως απόδειξη αυτού, ανέφερε την είσοδο της ΑΕΚ στη league phase του Τσάμπιονς Λιγκ, ένα γεγονός που το χαρακτήρισε σημαντικό για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, πόσο μάλλον για την ΑΕΚ, η οποία το κατάφερε μετά από αρκετό καιρό.

Ωστόσο, ο προπονητής του Άρη υπογράμμισε ότι, παρά τον σεβασμό προς τον αντίπαλο, η ομάδα του πρέπει να κοιτάξει πρωτίστως τη δική της απόδοση και τις δικές της αρχές. Επισήμανε ότι η ΑΕΚ στην έδρα της μεταμορφώνεται και η εικόνα της δεν θα έχει σχέση με το ματς που έδωσε απέναντι στην Κηφισιά. «Εμείς πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει και πάνω από όλα να παρουσιαστούμε σαν Άρης», τόνισε εμφατικά. Ο κ. Γρηγορίου επανέλαβε την ανάγκη ο Άρης να παρουσιάζεται με τη δική του ταυτότητα, είτε αγωνίζεται εντός, είτε εκτός έδρας, προσθέτοντας: «Σεβόμαστε την ΑΕΚ, αλλά εμείς έχουμε την δική μας φανέλα, τη δική μας τακτική».

Με πληροφορίες από: Gazzetta