Οι διεθνείς του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις υπό τον Ομπράντοβιτς

Οι διεθνείς παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις, ενσωματώνοντας ξανά στο «πράσινο» στρατόπεδο υπό τις οδηγίες του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Η επιστροφή τους σηματοδοτεί την έναρξη της εντατικής δουλειάς μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε μάλιστα σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας μια αποκλειστική γεύση από την πρώτη τους προπόνηση.

Η ενσωμάτωση των διεθνών παικτών

Την Πέμπτη (03/09) πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση των διεθνών αθλητών στην προετοιμασία του «τριφυλλιού». Πρόκειται για τους Ντίνο Μήτογλου, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, οι οποίοι προστέθηκαν στο δυναμικό της ομάδας.

Οι συγκεκριμένοι παίκτες ολοκλήρωσαν πρόσφατα τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις με τις Εθνικές Ομάδες, συμμετέχοντας στα παιχνίδια που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του «παραθύρου» του Αυγούστου. Με την επιστροφή τους, ο Παναθηναϊκός ενισχύεται σημαντικά, καθώς όλοι οι διεθνείς είναι πλέον διαθέσιμοι για την πλήρη προετοιμασία ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι πρώτες οδηγίες από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Οι διεθνείς παίκτες στρώθηκαν αμέσως στη δουλειά, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του προπονητή Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Η καθοδήγηση του έμπειρου τεχνικού είναι κομβικής σημασίας για την ομαλή επανένταξη των αθλητών και την αποτελεσματική προετοιμασία της ομάδας.

Ο Ομπράντοβιτς έχει αναλάβει τον συντονισμό του προπονητικού προγράμματος, με στόχο να διασφαλίσει ότι οι παίκτες θα επανέλθουν σε πλήρη αγωνιστική φόρμα μετά τις απαιτητικές υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες. Η προπόνηση περιλάμβανε συγκεκριμένες ασκήσεις που αποσκοπούν στην προσαρμογή τους στους ρυθμούς και τις απαιτήσεις του συλλόγου.

Η παρουσία των Δημήτρη Διαμαντίδη και Φραγκίσκου Αλβέρτη

Στην προπόνηση των «πρασίνων» την Πέμπτη (03/09) ήταν παρόντες και δύο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του Παναθηναϊκού: ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Η παρουσία τους στο προπονητικό κέντρο προσδίδει ένα ιδιαίτερο κύρος και συμβολισμό για το σύνολο.

Οι δύο θρύλοι του «τριφυλλιού» αναμένεται να διαδραματίσουν έναν νευραλγικό ρόλο στο πράσινο στρατόπεδο κατά τη διάρκεια της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η πολύτιμη εμπειρία και η βαθιά γνώση τους θεωρούνται απαραίτητες για την ομάδα, τόσο σε επίπεδο προπονήσεων και καθημερινής λειτουργίας, όσο και στην ευρύτερη στρατηγική του συλλόγου.

Το βίντεο της ΚΑΕ από τα παρασκήνια

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα σχετικό βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο X, προσφέροντας στους φιλάθλους μια αποκλειστική ματιά στα παρασκήνια της προπόνησης. Το βίντεο δείχνει τους γνώριμους παίκτες, μαζί με τις νέες προσθήκες, να βρίσκονται όλοι μαζί στο παρκέ και να προπονούνται.

Μέσα από το οπτικό υλικό, γίνεται φανερό ότι η «οικογένεια» του Παναθηναϊκού μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα που συνόδευε την ανάρτηση. Οι φίλαθλοι είχαν έτσι την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους αθλητές να προετοιμάζονται εντατικά για τις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις, δημιουργώντας προσδοκίες για τη νέα σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta