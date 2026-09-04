Η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στον Άρη μετά την απώλεια βαθμών

Η ΑΕΚ καλείται να δείξει άμεση αντίδραση μετά την απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα, με την προσοχή της να στρέφεται πλέον στον επικείμενο αγώνα με τον Άρη. Το παιχνίδι αυτό αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την ομάδα, η οποία προέρχεται από την ισοπαλία της περασμένης Κυριακής με την Κηφισιά. Ο Σέρβος τεχνικός, Μάρκο Νίκολιτς, έχει ήδη αναγνωρίσει την ανάγκη για κριτική και βελτίωση, τονίζοντας τη σημασία της νοοτροπίας.

Η απώλεια βαθμών με την Κηφισιά και η ανάγκη για αντίδραση

Η πρώτη απώλεια βαθμών στο φετινό πρωτάθλημα, που σημειώθηκε στον αγώνα της περασμένης Κυριακής με την Κηφισιά, προκάλεσε εκτεταμένη συζήτηση. Όπως ήταν φυσιολογικό σε τέτοιες περιπτώσεις, αναδείχθηκαν τα σημεία στα οποία οι κιτρινόμαυροι δεν απέδωσαν όπως αναμενόταν στη Λεωφόρο.

Αυτή η γκέλα ήρθε μετά τη σημαντική πρόκριση επί της Λέφσκι, και οδήγησε σε προβληματισμό σχετικά με την προετοιμασία και τη νοοτροπία της ομάδας. Ο ίδιος ο προπονητής, Μάρκο Νίκολιτς, ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για κριτική, υπογραμμίζοντας ότι η λέξη «αντίδραση» αποτελεί τώρα την κυρίαρχη προτεραιότητα.

Ο Άρης προτεραιότητα πριν το Champions League

Το επόμενο παιχνίδι, που θα διεξαχθεί το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στον Άρη, είναι αυτό στο οποίο όλα τα μέλη της ΑΕΚ πρέπει να έχουν στραμμένη την προσοχή τους. Η ομάδα καλείται να αφήσει στην άκρη, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, τις σκέψεις για τον κόσμο των αστεριών του Champions League.

Είναι κατανοητό ότι οι παίκτες περιμένουν με ανυπομονησία τη διοργάνωση αυτή, και θα ήταν παράλογο να μην το έκαναν. Ωστόσο, ο Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει πολύ καλά ότι η νοοτροπία είναι το παν σε αυτές τις περιπτώσεις, και το μυαλό δεν πρέπει να «πετάξει» πρόωρα σε επόμενες αναμετρήσεις.

Η φιλοσοφία του Μάρκο Νίκολιτς για το πρωτάθλημα

Ο Σέρβος τεχνικός έχει επανειλημμένα τονίσει ότι, παρόλο που η συμμετοχή στον λαμπερό κόσμο του Champions League είναι συναρπαστική, η κύρια προτεραιότητα της ΑΕΚ παραμένει η κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος. Αναγνωρίζει ότι ένας μαραθώνιος, όπως το πρωτάθλημα, περιλαμβάνει απώλειες βαθμών και σκαμπανεβάσματα.

Στο τέλος, όμως, η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στο νήμα είναι εκείνη που θα επιδείξει τη μεγαλύτερη σταθερότητα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Φέτος, η ΑΕΚ θα κληθεί να διαχειριστεί τις απαιτήσεις του πρωταθλήματος παράλληλα με μια ευρωπαϊκή διοργάνωση που είναι πολύ πιο απαιτητική σε σχέση με την περσινή περίοδο.

Επικίνδυνος αντίπαλος ο Άρης και η επιστροφή της βασικής ενδεκάδας

Ο επερχόμενος αγώνας με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνος, καθώς ο αντίπαλος έχει ξεκινήσει τη σεζόν με δύο νίκες. Η ΑΕΚ θα πρέπει να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο αποφασισμένη από την αρχή, με στόχο να έχει τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού.

Το ζητούμενο στο τέλος της βραδιάς είναι η επιστροφή στα τρίποντα, ώστε η ομάδα να μπορέσει να αφοσιωθεί στη συνέχεια στη μαγεία του Champions League και στις αναμετρήσεις που έρχονται την προσεχή Τρίτη για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο προπονητής Νίκολιτς αναμένεται να επαναφέρει τη βασική ενδεκάδα της ομάδας, καθώς μεσοβδόμαδα είχε την ευκαιρία για ολικό rotation στο Κύπελλο. Συγκεκριμένα, η γνωστή πεντάδα στην άμυνα, αποτελούμενη από τους Στρακόσια, Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα, θα επανέλθει. Επίσης, το δίδυμο των Βάργκα και Γιόβιτς στην επίθεση, το οποίο έχει ξεκινήσει «καυτό», αναμένεται να αγωνιστεί, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τη συνέχεια της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta