Η ΑΕΚ και τα δεδομένα για τη λίστα του Champions League ενόψει του deadline

Μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης, η ΑΕΚ έχει προθεσμία να καταθέσει στην UEFA την τελική της ευρωπαϊκή λίστα, η οποία θα περιλαμβάνει τους παίκτες που θα αγωνιστούν στη League Phase του Champions League. Η Ένωση βρίσκεται σε διαδικασία οριστικοποίησης των ονομάτων, λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς και τις ιδιαιτερότητες κάθε παίκτη. Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή δείχνουν ποιες είναι οι αναγκαίες κινήσεις για να διαμορφωθεί το τελικό ρόστερ.

Η προθεσμία για την ευρωπαϊκή λίστα

Η προθεσμία που έχει τεθεί από την UEFA για την υποβολή της ευρωπαϊκής λίστας της ΑΕΚ λήγει απόψε αργά το βράδυ. Αυτή η λίστα είναι κρίσιμη, καθώς θα καθορίσει ποιους ποδοσφαιριστές θα έχει στη διάθεσή της η ομάδα για τις αναμετρήσεις της League Phase του Champions League. Η οριστικοποίηση των ονομάτων απαιτεί προσεκτική διαχείριση, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί και κανόνες που πρέπει να τηρηθούν.

Οι κιτρινόμαυροι καλούνται να δηλώσουν τους παίκτες που θα στελεχώσουν το ρόστερ τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η διαδικασία αυτή είναι καθοριστική για τον σχεδιασμό της ομάδας ενόψει των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν μέχρι το deadline θα επηρεάσουν άμεσα τη δυναμική του συνόλου στις προσεχείς αναμετρήσεις.

Οι μη γηγενείς παίκτες εκτός λίστας

Στην κατηγορία των μη γηγενών ποδοσφαιριστών, υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρία ονόματα που βρίσκονται εκτός της ευρωπαϊκής λίστας. Πρόκειται για τον Μιλάν Βιτάλις, τον Χακίμ Σαχαμπό και τον Χρήστο Αλεξίου. Ο καθένας από αυτούς έχει τη δική του ιδιαιτερότητα ως προς την απουσία του από την τρέχουσα σύνθεση.

Ειδικότερα, ο Μιλάν Βιτάλις δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες των play offs του Champions League εναντίον της Λέφσκι. Ο λόγος ήταν ότι είχε ήδη αγωνιστεί στα προκριματικά της διοργάνωσης με την προηγούμενη ομάδα του, την Γκιορ. Ο Χακίμ Σαχαμπό, από την πλευρά του, είχε αντικατασταθεί από τον Κέρβιν Αριάγκα σε προηγούμενη φάση. Ο Χρήστος Αλεξίου είναι επίσης εκτός αυτής της κατηγορίας παικτών.

Οι αλλαγές που απαιτούνται στους μη γηγενείς

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, ο Μιλάν Βιτάλις θα πρέπει να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρει τη θέση ενός εκ των 17 μη γηγενών παικτών που είχαν δηλωθεί από την ομάδα για τις δύο αναμετρήσεις με τη Λέφσκι. Η επιλογή του παίκτη που θα αντικατασταθεί είναι μία από τις αποφάσεις που πρέπει να λάβει η τεχνική ηγεσία μέχρι το τέλος της προθεσμίας.

Η αναγκαιότητα αυτής της αλλαγής προκύπτει από την επιθυμία να συμπεριληφθεί ο Βιτάλις στο ευρωπαϊκό ρόστερ, εφόσον πληροί πλέον τις προϋποθέσεις. Η διαδικασία αυτή είναι τυπική, αλλά απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό για να μην υπάρξουν προβλήματα με τους κανονισμούς της UEFA.

Η περίπτωση των γηγενών της Ομοσπονδίας

Στην κατηγορία των γηγενών παικτών της Ομοσπονδίας, ο Μπάμπης Λυκογιάννης είναι αυτή τη στιγμή εκτός της ευρωπαϊκής λίστας. Για να ενταχθεί στο ρόστερ, θα πρέπει να γίνει μία αλλαγή σε αυτή την κατηγορία παικτών. Συγκεκριμένα, ο Λυκογιάννης θα πρέπει να πάρει τη θέση του Καλοσκάμη.

Ο Καλοσκάμης περιλαμβανόταν στη λίστα των τεσσάρων γηγενών παικτών της Ομοσπονδίας που είχε δηλώσει η ΑΕΚ. Η αντικατάσταση αυτή είναι απαραίτητη για να διαμορφωθεί η τελική σύνθεση της ομάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των κανονισμών της UEFA για τον αριθμό και την κατηγορία των γηγενών παικτών.

Το υφιστάμενο ρόστερ των μη γηγενών

Οι 17 μη γηγενείς παίκτες που είχαν δηλωθεί από την ΑΕΚ για τους αγώνες με τη Λέφσκι και αποτελούν τη βάση του υφιστάμενου ρόστερ είναι οι εξής: Στρακόσια, Μουκουντί, Κάιρινεν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Μάγερ, Γκεοργκίεφ, Μαρίν, Βίντα, Αριάγκα, Βάργκα, Ρέλβας, Ζίνι και Μπρινιόλι. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές συνθέτουν τον κορμό της ομάδας και από αυτούς θα προκύψει η αλλαγή για την ένταξη του Βιτάλις.

Η λίστα αυτή περιλαμβάνει βασικά στελέχη της ομάδας, καθώς και νεότερους παίκτες, οι οποίοι έχουν επιλεγεί για να καλύψουν τις ανάγκες του συλλόγου στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Η διατήρηση της ισορροπίας και η τήρηση των κανονισμών είναι πρωταρχικής σημασίας για την ομαλή συμμετοχή της ΑΕΚ στη διοργάνωση.

Τα δεδομένα πριν τις τελικές αποφάσεις

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και οι αναγκαίες αλλαγές βασίζονται στα δεδομένα που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή. Η τελική διαμόρφωση της λίστας ενδέχεται να επηρεαστεί από τυχόν προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ της ΑΕΚ, οι οποίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η διοίκηση και η τεχνική ηγεσία εργάζονται για την οριστικοποίηση του καταλόγου.

Μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας, η κατάσταση μπορεί να αλλάξει, αν και οι βασικές παράμετροι έχουν ήδη καθοριστεί. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν την ευρωπαϊκή της παρουσία στο Champions League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta