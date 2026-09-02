Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος άνοιξε λογαριασμό με τη Γουέστ Χαμ στην Championship

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ στη φετινή σεζόν, ανοίγοντας λογαριασμό στην Championship. Ο Έλληνας διεθνής κεντρικός αμυντικός βρήκε δίχτυα στην εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Γουλβς, συμβάλλοντας στην επικράτηση της ομάδας του. Ωστόσο, στην ίδια αναμέτρηση, ο 28χρονος ποδοσφαιριστής σημείωσε και ένα αυτογκόλ.

Το παρθενικό γκολ στην Championship

Το παρθενικό τέρμα του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου με τη Γουέστ Χαμ σημειώθηκε κατά την τέταρτη αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος, στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο Λονδίνο. Ο διεθνής στόπερ βρήκε δίχτυα στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης, διαμορφώνοντας το 4-1 υπέρ της ομάδας του έναντι της Γουλβς.

Η φάση του γκολ ξεκίνησε με μια διαρκείας επίθεση στα καρέ των φιλοξενούμενων. Ο Μαυροπάνος εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση που επικρατούσε στην αντίπαλη άμυνα και με ένα δυνατό τελείωμα από το ύψος της περιοχής, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το τέρμα αυτό «κλείδωσε» το τρίποντο για τα «σφυριά», εξασφαλίζοντας την άνετη επικράτηση.

Η άτυχη στιγμή του αυτογκόλ

Παρά την επιτυχία του παρθενικού του τέρματος, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος ήταν άτυχος στην ίδια αναμέτρηση. Πέντε λεπτά μετά το γκολ που σημείωσε, ο Έλληνας αμυντικός πέτυχε αυτογκόλ, μειώνοντας το σκορ σε 4-2. Το αυτογκόλ σημειώθηκε στο 69ο λεπτό του αγώνα.

Η συγκεκριμένη στιγμή δεν άλλαξε τη μοίρα του αγώνα, καθώς η Γουέστ Χαμ είχε ήδη εξασφαλίσει ένα σημαντικό προβάδισμα. Το τελικό σκορ της αναμέτρησης διαμορφώθηκε σε 4-2 υπέρ της Γουέστ Χαμ, με τον Μαυροπάνο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και στις δύο εστίες.

Ο ρόλος του Έλληνα αμυντικού

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, ένας 28χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός, αναμένεται να ηγηθεί στην προσπάθεια της Γουέστ Χαμ για επιστροφή στα «μεγάλα σαλόνια» του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η απόδοσή του στην αναμέτρηση με τη Γουλβς, με το γκολ που σημείωσε, απέδειξε στην πράξη την αξία του για την ομάδα.

Η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε την παραμονή του στην ομάδα, παρά τον υποβιβασμό από την Premier League. Ο Μαυροπάνος έχει πλέον ανοίξει τον λογαριασμό του στα γκολ με τη νέα του ομάδα, δείχνοντας τις δυνατότητές του και την αποφασιστικότητά του να συμβάλει στους στόχους της Γουέστ Χαμ.

Ενδιαφέρον από τη Γερμανία

Πριν την έναρξη της φετινής σεζόν, το όνομα του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου συνδέθηκε με πιθανή επιστροφή του στη Γερμανία. Είχε γίνει λόγος για ενδιαφέρον από σημαντικές ομάδες της Bundesliga, όπως η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Στουτγκάρδη, όπου είχε αγωνιστεί στο παρελθόν.

Παρά τις φήμες και το ενδιαφέρον από άλλους συλλόγους, ο Έλληνας διεθνής στόπερ τελικά παρέμεινε στα «σφυριά». Η απόφαση της διοίκησης της Γουέστ Χαμ να τον κρατήσει στο ρόστερ της, παρά τον υποβιβασμό της ομάδας από την Premier League, υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη που του δείχνουν για την πορεία της ομάδας στην Championship.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta