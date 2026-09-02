Η Χαλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη

Η Χαλ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 19χρονου Έλληνα μέσου Χρήστου Μουζακίτη από τον Ολυμπιακό. Η μεταγραφή του νεαρού ποδοσφαιριστή ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, στο όριο του deadline των μεταγραφών της Premier League, με τον Μουζακίτη να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα. Ο ταλαντούχος μέσος μεταφέρεται από τον Πειραιά στο Ανατολικό Γιορκσάιρ της Αγγλίας, ξεκινώντας το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Επίσημη ανακοίνωση και λεπτομέρειες συμβολαίου

Η Hull City εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση τα ξημερώματα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, γνωστοποιώντας την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη. Η συμφωνία για τη μεταγραφή του 19χρονου διεθνούς Έλληνα μέσου από τον Ολυμπιακό είχε προηγηθεί την προηγούμενη ημέρα, ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Μουζακίτης υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τις «Τίγρεις», το οποίο θα τον κρατήσει στην ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Η απόκτησή του αποτελεί την 18η και τελευταία μεταγραφή για τη Χαλ κατά τη θερινή μεταγραφική περίοδο, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ της.

Η πορεία του Μουζακίτη στον Ολυμπιακό και οι διακρίσεις του

Ο Χρήστος Μουζακίτης, γεννημένος στην Αθήνα, εντάχθηκε στις ακαδημίες του Ολυμπιακού σε ηλικία μόλις επτά ετών. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στους «ερυθρόλευκους», κατέγραψε 3 γκολ και 7 ασίστ σε 78 εμφανίσεις, αναδεικνύοντας το ταλέντο του.

Η σεζόν 2024/25 ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη για τον νεαρό μέσο, καθώς αναδείχθηκε Καλύτερος Νεαρός Παίκτης της Super League Ελλάδας. Παράλληλα, συμπεριλήφθηκε στην Καλύτερη Ενδεκάδα της σεζόν, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο του ξεπέταγμα. Πραγματοποίησε 36 συμμετοχές, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του νταμπλ (πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας) από τον Ολυμπιακό, ενώ ακολούθησε και η κατάκτηση του Ελληνικού Super Cup του 2025. Ο Μουζακίτης έχει επίσης 11 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας.

Οικονομικές λεπτομέρειες και ιατρικές εξετάσεις

Το deal μεταξύ Ολυμπιακού και Χαλ αφορά το 50% των δικαιωμάτων του διεθνούς Έλληνα μέσου, με το ποσό της μεταγραφής να φτάνει στα 15.000.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ποδοσφαιριστής θα αμείβεται με 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, για τη διάρκεια του πενταετούς συμβολαίου του.

Προκειμένου να προλάβει η Χαλ το deadline των μεταγραφών, ο Μουζακίτης πέρασε άμεσα τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα. Το τυπικό σκέλος της μεταγραφής ολοκληρώθηκε με τη δημοσιοποίηση της νέας συνεργασίας από την αγγλική ομάδα, λίγο πριν τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου.

Η ελληνική παροικία στη Χαλ και η επανασύνδεση με τον Τζολάκη

Με την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη, η Χαλ μεγάλωσε την παροικία των Ελλήνων ποδοσφαιριστών εντός της ομάδας της. Ο 19χρονος μέσος θα συναντήσει στο Κίνγκστον απόν Χαλ τον τέως συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Κωνσταντή Τζολάκη. Ο 23χρονος τερματοφύλακας είχε υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τις «Τίγρεις» στις 5 Αυγούστου 2026.

Η Χαλ έχει αποκτήσει στενή μεταγραφική επαφή με τον Ολυμπιακό, καθώς η ακριβότερη αγορά στην ιστορία της αγγλικής ομάδας ήταν τα 20.000.000 ευρώ που έδωσε για τον Τζολάκη. Ο Μουζακίτης αποτελεί έναν ακόμα ποδοσφαιριστή από τη σπουδαία Ακαδημία του Ολυμπιακού που παίρνει μεταγραφή στην Premier League, ακολουθώντας τα βήματα των Κώστα Τσιμίκα, Μπάμπη Κωστούλα και Κωνσταντή Τζολάκη.

Ο αποχαιρετισμός του Μουζακίτη από τον Ολυμπιακό

Πριν την οριστικοποίηση της μεταγραφής του στην αγγλική ομάδα, ο Χρήστος Μουζακίτης είχε αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του και το σύνολο της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο αποχαιρετισμός έγινε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, σηματοδοτώντας το τέλος της μακρόχρονης πορείας του στον πειραϊκό σύλλογο.

Η συμφωνία για τη μετακίνησή του στη Χαλ ήταν οριστική, με τις επαφές και τις διαπραγματεύσεις να διαρκούν μόλις λίγα 24ωρα. Ο ποδοσφαιριστής ενημερώθηκε για την εξέλιξη το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας. Μάλιστα, είχε προλάβει να δηλωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα κυπέλλου εναντίον της ΑΕΛ, από τον οποίο, όπως ήταν φυσικό, απουσίασε λόγω της μεταγραφής του.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Reader, News.gr