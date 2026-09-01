Η ΛΑΣΚ επικράτησε της Βόλφσμπεργκερ 3-1, δείχνοντας ακάθεκτη πορεία πριν την ΑΕΚ

Η ΛΑΣΚ έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς επικράτησε εκτός έδρας με ανατροπή 3-1 της Βόλφσμπεργκερ, σε μία εξ αναβολής αναμέτρηση. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται μία εβδομάδα πριν η αυστριακή ομάδα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην Allwyn Arena. Η αναμέτρηση με την Ένωση αφορά την πρεμιέρα της league phase του Champions League.

Η εντυπωσιακή πορεία στην αυστριακή Bundesliga

Η αντίπαλος της ΑΕΚ έχει πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στο αυστριακό πρωτάθλημα. Μετά τη νίκη της επί της Βόλφσμπεργκερ, η ΛΑΣΚ έκανε το 5/5 στην αυστριακή Bundesliga. Αυτή η αήττητη πορεία την έχει φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας, ανεβαίνοντας μόνη πρώτη.

Η εξαιρετική της φόρμα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Η ομάδα δείχνει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, στοιχεία που την καθιστούν έναν υπολογίσιμο αντίπαλο για την ελληνική ομάδα.

Η εξέλιξη του αγώνα με τη Βόλφσμπεργκερ

Ο αγώνας με τη Βόλφσμπεργκερ ξεκίνησε με ένα σημαντικό γεγονός μόλις στο δεύτερο λεπτό. Η ΛΑΣΚ, που χαρακτηρίζεται ως νταμπλούχος, εξασφάλισε αριθμητικό πλεονέκτημα λόγω της αποβολής του Μπέχουνεκ από την πλευρά των γηπεδούχων. Παρά το γεγονός αυτό, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα.

Συγκεκριμένα, ο Βόλμουτ ήταν αυτός που σκόραρε στο 34ο λεπτό, δίνοντας προβάδισμα 1-0 στη Βόλφσμπεργκερ. Η ΛΑΣΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ, παρά το αριθμητικό της πλεονέκτημα, γεγονός που έδειξε την αντίσταση της αντιπάλου.

Η ανατροπή και τα γκολ της ΛΑΣΚ

Η αντίδραση της ΛΑΣΚ ήρθε μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Ο Μπουγιάμπα ήταν ο παίκτης που έφερε το ματς στα ίσα, σκοράροντας στο 54ο λεπτό και διαμορφώνοντας το 1-1. Η ισοφάριση έδωσε νέα πνοή στην ομάδα, η οποία συνέχισε να πιέζει για την ανατροπή.

Λίγο αργότερα, στο 66ο λεπτό, ο Μποχάρντε κατάφερε να φέρει τούμπα το ματς, δίνοντας προβάδισμα 2-1 στη ΛΑΣΚ. Το «κερασάκι στην τούρτα» για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 84ο λεπτό, όταν ο Σοπφ σημείωσε το τρίτο γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 υπέρ της ΛΑΣΚ.

Η σύνθεση της ΛΑΣΚ και οι αλλαγές

Στην αναμέτρηση, η ΛΑΣΚ παρατάχθηκε με τους Γιούνγκβιρτ κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Μπουγιάμπα, Τόρνιχ και Αντράντε. Στη μεσαία γραμμή βρέθηκαν οι Γιόργκενσεν, Μποχάρντε, Χόρβατ και Ντιμπάνγκο, ενώ στην επίθεση έπαιξαν οι Ούσορ, Ντάνεκ και Λανγκ.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν και αρκετές αλλαγές. Στο 46ο λεπτό, ο Μπέλο πέρασε στη θέση του Ντιμπάνγκο. Ο Σοπφ, ο οποίος σημείωσε και το τρίτο γκολ της ομάδας του, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο στο 56ο λεπτό αντικαθιστώντας τον Ντάνεκ. Ακολούθησαν οι αλλαγές των Φλέκερ (71' αντί Γιόργκενσεν), Κέιν (88' αντί Ούσορ) και Ιλκ (88' αντί Χόρβατ).

Επόμενη αναμέτρηση πριν την Ελλάδα

Πριν ταξιδέψει στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, η ΛΑΣΚ έχει μπροστά της ακόμα μία αγωνιστική υποχρέωση. Η αυστριακή ομάδα θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Ντόιτσλαντσμπεργκ. Η αναμέτρηση αυτή είναι για το Κύπελλο Αυστρίας και έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου.

Αυτός ο αγώνας αποτελεί την τελευταία δοκιμασία για τη ΛΑΣΚ πριν την πρεμιέρα της league phase του Champions League, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπη με την ελληνική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta