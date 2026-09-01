Η Ferrari αναγνωρίζει την ανάγκη για βελτίωση εν μέσω έντονου ανταγωνισμού

Η Ferrari βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ολοένα και πιο έντονο ανταγωνισμό από τις ομάδες της Mercedes F1 και της McLaren Racing ενόψει του 2026, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για σημαντικές βελτιώσεις. Παρά το γεγονός ότι η SF-26 έχει εξελιχθεί σε ένα μονοθέσιο ικανό να διεκδικεί νίκες, η απόδοσή της δεν μεταφράζεται πάντα στα τελικά αποτελέσματα των αγώνων. Ο επικεφαλής της ομάδας, Φρεντ Βασέρ, έχει επισημάνει τις πρόσφατες αστοχίες, τονίζοντας ότι η ομάδα δεν έχει περιθώρια για περαιτέρω λάθη.

Οι πρόσφατες δυσκολίες σε Ουγγαρία και Ολλανδία

Στα δύο τελευταία Grand Prix, στην Ουγγαρία και στην Ολλανδία, η Scuderia έδειξε πως διαθέτει την απαραίτητη ταχύτητα για να βρεθεί στο βάθρο. Ωστόσο, η ομάδα έφυγε και από τους δύο αγώνες χωρίς να καταφέρει να εξασφαλίσει μία θέση στην πρώτη τριάδα, γεγονός που υπογραμμίζει τις αδυναμίες στην εκτέλεση.

Μάλιστα, και στους δύο αυτούς αγώνες, ο Λιούις Χάμιλτον εξέφρασε παράπονα σχετικά με τη διαχείριση από το pitwall. Στην Ουγγαρία, η τελευταία αλλαγή ελαστικών του χαρακτηρίστηκε αχρείαστη, ενώ μια ποινή πέντε δευτερολέπτων τον έριξε από τη δεύτερη στην πέμπτη θέση. Στην Ολλανδία, η ολιγωρία στην εκτέλεση της στρατηγικής τον άφησε πεπεισμένο ότι έχασε μία θέση στο βάθρο.

Η εικόνα στη Βουδαπέστη

Στη Βουδαπέστη, η Ferrari παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστική ήδη από τις ελεύθερες δοκιμές, σε μία πίστα που ταίριαζε στα χαρακτηριστικά της SF-26. Ο Λιούις Χάμιλτον πλησίασε την pole position, επιδεικνύοντας τις δυνατότητες του μονοθεσίου.

Παρόλα αυτά, μια προβληματική εκκίνηση, η ποινή που επιβλήθηκε για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στην πίστα και τα αργά pit-stops δεν επέτρεψαν στην ομάδα να μετατρέψει τον ρυθμό της σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα στο βάθρο.

Οι προκλήσεις στο Ζάντβορτ

Ανάλογη ήταν η εικόνα που παρουσίασε η Ferrari και στο Ζάντβορτ. Η ομάδα δυσκολεύτηκε να φέρει τα ελαστικά στο σωστό παράθυρο λειτουργίας κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών, με αποτέλεσμα οι οδηγοί Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ να ξεκινήσουν τον αγώνα από την τρίτη σειρά της εκκίνησης.

Στον αγώνα, η SF-26 είχε, σύμφωνα με τον Φρεντ Βασέρ, καλύτερο ρυθμό από τη Mercedes. Ωστόσο, οι αποφάσεις στρατηγικής, ένα ακόμη αργό pit-stop και η απώλεια θέσης του Σαρλ Λεκλέρ στη δεύτερη εκκίνηση περιόρισαν το τελικό αποτέλεσμα στην τέταρτη και την πέμπτη θέση, μακριά από το βάθρο.

Η αναγνώριση του Φρεντ Βασέρ και η πρόοδος

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, αναγνωρίζει τις πρόσφατες αστοχίες και τα λάθη στην εκτέλεση, τονίζοντας ωστόσο ότι η ομάδα έχει πραγματοποιήσει ουσιαστική πρόοδο στη λειτουργία της τα τελευταία χρόνια. Σε δηλώσεις του στο Motorsport.com, ο Γάλλος υπογράμμισε τη μεγάλη βελτίωση που έχει επιτευχθεί, αλλά επισήμανε ότι οι απαιτήσεις πλέον έχουν ανέβει σημαντικά.

«Ειλικρινά, πιστεύω ότι κάναμε ένα τεράστιο βήμα στην εκτέλεση τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια. Στη στρατηγική και στα pit-stops τα πηγαίνουμε καλά», ανέφερε ο Βασέρ. Πρόσθεσε επίσης: «Χάσαμε ευκαιρίες κυρίως στα δύο τελευταία αγωνιστικά τριήμερα. Αν θέλεις, όμως, να γίνεις πρωταθλητής, δεν μπορείς να αφήνεις βαθμούς στο τραπέζι. Πρέπει να παίρνουμε το μέγιστο δυνατό».

Τεχνική εξέλιξη και η διπλή μάχη

Η Scuderia έχει παρουσιάσει αρκετές αναβαθμίσεις τους τελευταίους μήνες, ενώ στη Μόντσα αναμένονται νέες αεροδυναμικές προσαρμογές. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να δούμε στην Ιταλία την αναβαθμισμένη προδιαγραφή του κινητήρα εσωτερικής καύσης, δείχνοντας την αδιάκοπη προσπάθεια για τεχνική βελτίωση.

Ωστόσο, η τεχνική εξέλιξη από μόνη της δεν αρκεί εάν η ομάδα δεν καταφέρνει να αξιοποιήσει πλήρως όλες τις δυνατότητες του πακέτου της. Ο Φρεντ Βασέρ περιέγραψε την προσπάθεια της Ferrari ως δύο διαφορετικούς αγώνες που εξελίσσονται ταυτόχρονα: εκείνον της εξέλιξης, όπου φέρνουν συνεχώς νέα εξαρτήματα, και εκείνον της σωστής εκτέλεσης των αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta