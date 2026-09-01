Ο Ντιέγκο Κόστα έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ

Ο Ντιέγκο Κόστα, ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός, ετοιμάζει τις βαλίτσες του για τη Θεσσαλονίκη, καθώς αναμένεται να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στον ΠΑΟΚ. Ο Βραζιλιάνος στόπερ πραγματοποίησε σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου 2026, την τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της Κράσνονταρ, εκπληρώνοντας έτσι τον τελευταίο όρο που είχε θέσει η ρωσική ομάδα για την πραγματοποίηση της μετακίνησής του. Οι εξελίξεις αυτές ανοίγουν τον δρόμο για την άμεση ενσωμάτωσή του στην ομάδα της Τούμπας.

Το τελευταίο παιχνίδι με την Κράσνονταρ

Ο Ντιέγκο Κόστα αγωνίστηκε σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου 2026, στο τελευταίο του ματς με την Κράσνονταρ. Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος στόπερ έπαιξε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα κυπέλλου εναντίον της Φάκελ Βορονέζ. Η αναμέτρηση αυτή κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου ο Κόστα ήταν ο μοναδικός παίκτης της Κράσνονταρ που αστόχησε από την άσπρη βούλα.

Στο ίδιο παιχνίδι, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου, Μαγκομέντ Οζντόεφ, κατάφερε να ευστοχήσει στο τελευταίο πέναλτι, έχοντας σκοράρει και στην κανονική διάρκεια του αγώνα που έληξε 1-1, χαρίζοντας την πρόκριση στην ομάδα του. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν μόλις η δεύτερη φορά που ο Ντιέγκο Κόστα αγωνίστηκε ως βασικός τη φετινή σεζόν με τους πρωταθλητές Ρωσίας.

Η άφιξη στη Θεσσαλονίκη και οι επόμενες κινήσεις

Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών του υποχρεώσεων με την Κράσνονταρ, ο Ντιέγκο Κόστα είναι πλέον ελεύθερος να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Αν και η ακριβής ημέρα άφιξής του στη Θεσσαλονίκη δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, από τον ΠΑΟΚ εκτιμούν ότι ο παίκτης θα βρίσκεται στην Ελλάδα κατά πάσα πιθανότητα την Πέμπτη. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η άφιξη θα γίνει την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Προτού επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για την Ελλάδα, ο Βραζιλιάνος αμυντικός θα πρέπει να επιστρέψει με την υπόλοιπη αποστολή της Κράσνονταρ στην πόλη, διανύοντας μια απόσταση 850 χιλιομέτρων με το τρένο, σε ένα ταξίδι διάρκειας 12 ωρών. Με την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, ο Κόστα θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

Όροι συμφωνίας και διάρκεια παραμονής

Η συμφωνία δανεισμού του Ντιέγκο Κόστα στον ΠΑΟΚ θα τον κρατήσει στην Τούμπα τουλάχιστον μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Μεταξύ των δύο συλλόγων, της Κράσνονταρ και του ΠΑΟΚ, υπάρχει πρόβλεψη για οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Το ύψος αυτής της οψιόν ανέρχεται στα 8.000.000 ευρώ.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η οψιόν αγοράς δεν είναι υποχρεωτική για τον ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς θα έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν το επόμενο καλοκαίρι αν θα την ενεργοποιήσουν, προκειμένου να κάνουν τον Ντιέγκο Κόστα μόνιμο κάτοικο της Βορείου Ελλάδας, εφόσον κρίνουν ότι η παρουσία του στην ομάδα είναι επιτυχημένη και επιθυμητή για το μέλλον.

Ο ρόλος του Ντιέγκο Κόστα στην άμυνα του ΠΑΟΚ

Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να προσφέρει σημαντικό βάθος και ποιότητα στην αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι αγωνιζόταν μέχρι και σήμερα με την Κράσνονταρ σημαίνει ότι θα είναι άμεσα διαθέσιμος για τον προπονητή Αλέσιο Λίσι, χωρίς να χρειαστεί περίοδο προσαρμογής ή αποκατάστασης φυσικής κατάστασης.

Ο Ντιέγκο Κόστα θα πλαισιώσει τους ήδη υπάρχοντες κεντρικούς αμυντικούς του ΠΑΟΚ, Παντελή Χατζηδιάκο, Γιάννη Μιχαηλίδη και Αρίτζ Ελουστόντο, ενισχύοντας έτσι τις επιλογές του προπονητικού επιτελείου στο κέντρο της άμυνας. Η προσθήκη του αναμένεται να δώσει λύσεις και να αυξήσει τον ανταγωνισμό στη συγκεκριμένη θέση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta