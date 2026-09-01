Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Γκουστάβο Πουέρτα, πλήρωσε τη ρήτρα του παίκτη

Η Ρασίνγκ Σανταντέρ γνωστοποίησε την πώληση του ποδοσφαιριστή Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισπανικής ομάδας, οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν στην καταβολή του πλήρους ποσού της ρήτρας που προέβλεπε το συμβόλαιο του παίκτη με τον σύλλογο της Σανταντέρ. Η μεταγραφή του Κολομβιανού μέσου ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να ενισχύει το δυναμικό του.

Η επίσημη ανακοίνωση της Ρασίνγκ Σανταντέρ

Η ισπανική ομάδα, Ρασίνγκ Σανταντέρ, προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα. Στη σχετική της ενημέρωση, η Σανταντέρ επικοινώνησε τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Η ανακοίνωση υπογράμμισε ότι η ελληνική ομάδα πλήρωσε το πλήρες ποσό της ρήτρας που συνέδεε τον παίκτη με την ομάδα που φέρει τα χρώματα πράσινα και άσπρα.

Συγκεκριμένα, η δήλωση της Ρασίνγκ ανέφερε: «Σήμερα η Ρασίνγκ προχώρησε στη μεταγραφή / μεταβίβαση των δικαιωμάτων του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό Πειραιώς αφότου η ελληνική ομάδα πλήρωσε το πλήρες ποσό της ρήτρας του που τον συνέδεε με την ομάδα με τα πράσινα και τα άσπρα».

Η πορεία του Γκουστάβο Πουέρτα στην ισπανική ομάδα

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Ρασίνγκ Σανταντέρ, ο Γκουστάβο Πουέρτα είχε σημαντική συμμετοχή στους αγώνες της ομάδας. Ο Κολομβιανός μέσος αγωνίστηκε σε 33 αναμετρήσεις στη Β' κατηγορία της Ισπανίας, δείχνοντας την παρουσία του στον χώρο του κέντρου. Οι εμφανίσεις του ήταν καθοριστικές για την πορεία του συλλόγου στο πρωτάθλημα.

Εκτός από τις συμμετοχές του στη δεύτερη κατηγορία, ο Πουέρτα κατέγραψε και 3 εμφανίσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ισπανίας, τη La Liga. Αυτές οι συμμετοχές του έδωσαν την ευκαιρία να αγωνιστεί σε υψηλότερο επίπεδο, προσθέτοντας εμπειρία στην καριέρα του πριν τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Το «αντίο» της Ρασίνγκ στον Κολομβιανό μέσο

Η Σανταντέρ, με την ολοκλήρωση της μεταγραφής, θέλησε να ευχαριστήσει τον Γκουστάβο Πουέρτα για την προσφορά του στον σύλλογο. Στην ανακοίνωσή της, η ισπανική ομάδα ευχήθηκε στον παίκτη τα καλύτερα για το μέλλον του. Η ομάδα ανέβασε επίσης ένα βίντεο αφιερωμένο στον παίκτη, προκειμένου να τον τιμήσει και να τον ευχαριστήσει για την παρουσία του.

Το μήνυμα της Ρασίνγκ προς τον Πουέρτα ήταν θερμό, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ευχαριστούμε πολύ Γκουστάβο». Επιπλέον, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ομάδα δημοσίευσε ένα μήνυμα που έλεγε: «Gracias por dejarte la piel siempre por este escudo, hasta el último día que portaste la verdiblanca. ¡Suerte, Gustavo! ????????», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την αφοσίωσή του στο έμβλημα της ομάδας μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων και η καταβολή της ρήτρας

Η διαδικασία της μεταγραφής του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε με την πλήρη καταβολή της ρήτρας αποδέσμευσης. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός κάλυψε το συνολικό ποσό που είχε οριστεί στο συμβόλαιο του παίκτη με τη Ρασίνγκ Σανταντέρ, εξασφαλίζοντας έτσι την άμεση μετακίνησή του στην ελληνική ομάδα. Η κίνηση αυτή δείχνει την αποφασιστικότητα των «ερυθρόλευκων» να εντάξουν τον Κολομβιανό μέσο στο δυναμικό τους.

Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων του παίκτη από την ισπανική ομάδα στον Ολυμπιακό Πειραιώς σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Γκουστάβο Πουέρτα. Η Ρασίνγκ Σανταντέρ, με την αποδέσμευση του παίκτη, του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα επόμενα βήματα της ποδοσφαιρικής του πορείας, επιβεβαιώνοντας την οριστική αποχώρησή του από τον σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta