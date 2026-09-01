Η FIBA ήρε τους περιορισμούς για Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές και διαιτητές

Η Διεθνής Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FIBA) προχώρησε στην άρση των περιορισμών που ίσχυαν για τη συμμετοχή Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών και διαιτητών στις διοργανώσεις της. Η απόφαση ελήφθη μετά από συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ομοσπονδίας, με τους επηρεαζόμενους να μπορούν πλέον να συμμετέχουν άμεσα.

Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

Η Εκτελεστική Επιτροπή της FIBA συνεδρίασε την Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, στην Ελβετία και κατέληξε στην απόφαση για την άρση των περιορισμών. Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά αποκλειστικά αθλητές και διαιτητές, επιτρέποντάς τους την άμεση επανένταξη στις διεθνείς διοργανώσεις της FIBA.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των παικτών, προπονητών, διαιτητών, επιτρόπων και άλλων αξιωματούχων τόσο στο μπάσκετ όσο και στο μπάσκετ 3x3. Οι Ρώσοι και Λευκορώσοι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν, ενώ οι αξιωματούχοι από τις δύο χώρες μπορούν να ορίζονται σε όλες τις διοργανώσεις της FIBA με άμεση ισχύ.

Το πλαίσιο των αποφάσεων της ΔΟΕ

Η FIBA έλαβε την απόφασή της σε συμμόρφωση με τις προηγούμενες αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ). Η ΔΟΕ είχε προχωρήσει στην άρση των περιορισμών για τους αθλητές και τις ομάδες της Λευκορωσίας στις 7 Μαΐου.

Επιπλέον, η ΔΟΕ είχε αποφασίσει την προσωρινή άρση της αναστολής της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής στις 7 Ιουλίου. Αυτές οι κινήσεις της ΔΟΕ αποτέλεσαν το πλαίσιο εντός του οποίου η FIBA διαμόρφωσε τη δική της πολιτική επανένταξης για τα άτομα.

Εκκρεμότητες για εθνικές ομάδες και συλλόγους

Παρόλο που οι περιορισμοί για τους αθλητές και τους διαιτητές έχουν αρθεί, το ζήτημα της συμμετοχής των εθνικών ομάδων και των συλλόγων από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία στις διεθνείς διοργανώσεις παραμένει σε εκκρεμότητα. Η τελική απόφαση για την επιστροφή τους αναμένεται να ληφθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο της FIBA.

Η συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου, κατά την οποία θα εξεταστεί αυτό το θέμα, έχει προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Δεκέμβριο του 2026. Μέχρι τότε, οι ομάδες των δύο χωρών δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις.

Συνεργασία και μελλοντικά βήματα

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ομάδων, η FIBA θα συνεργαστεί στενά με τη ΔΟΕ, την ASOIF και άλλες ομοσπονδίες ολυμπιακών ομαδικών αθλημάτων. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η αντιμετώπιση ζητημάτων υλικοτεχνικής υποστήριξης και ασφάλειας των αθλητών.

Τα ζητήματα αυτά σχετίζονται με την επανένταξη των εθνικών ομάδων της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στο πλαίσιο της πορείας προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Επίσης, θα εξεταστούν οι διεθνείς διοργανώσεις για εθνικές ομάδες και συλλόγους όλων των ηλικιακών κατηγοριών στις δύο ολυμπιακές ειδικότητες της FIBA. Συγκεκριμένες αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου προγράμματος καταπολέμησης του ντόπινγκ, θα ληφθούν στη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου της FIBA τον Δεκέμβριο του 2026.

Με πληροφορίες από: Athletiko