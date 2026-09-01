Αυξάνεται η χωρητικότητα στο Martin Carpena της Μάλαγα

Σε αύξηση της χωρητικότητας του Αθλητικού Κέντρου Jose Maria Martin Carpena της Μάλαγα πρόκειται να προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Η επένδυση, η οποία ξεπερνά τα 3.2 εκατομμύρια ευρώ, θα προσθέσει 330 επιπλέον θέσεις, ανεβάζοντας τη συνολική χωρητικότητα του γηπέδου στις 11.000. Τα έργα έχουν συμφωνηθεί με την Ουνικάχα Μάλαγα και θα υλοποιηθούν σε δύο διακριτές φάσεις, ώστε να μην επηρεαστούν οι αθλητικές διοργανώσεις.

Η επέκταση του Martin Carpena

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η Mundo Deportivo, το Αθλητικό Κέντρο Jose Maria Martin Carpena θα αναβαθμιστεί σημαντικά. Η χωρητικότητά του πρόκειται να φτάσει τις 11.000 θέσεις, χάρη στην προσθήκη 330 νέων καθισμάτων. Αυτή η επέκταση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου βελτιωτικών έργων, το συνολικό κόστος των οποίων ανέρχεται σε περισσότερα από 3.2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο κύριος στόχος των εργασιών είναι ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, παράλληλα με την επέκταση της χωρητικότητας του γηπέδου. Η Δημοτική Αρχή της Μάλαγα, σε συνεργασία με την ομάδα της πόλης, επιδιώκει να δημιουργήσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους φιλάθλους που παρακολουθούν τους αγώνες και τις εκδηλώσεις στο κλειστό γήπεδο.

Χρονοδιάγραμμα και συνεργασίες

Οι προθεσμίες για την υλοποίηση των βελτιωτικών αυτών έργων έχουν καθοριστεί με προσοχή, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Αθλητικού Κέντρου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δύο φάσεις, αποκλειστικά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών του 2027 και του 2028.

Αυτή η επιλογή του χρονοδιαγράμματος κρίθηκε απαραίτητη για να μην επηρεαστούν οι αθλητικές διοργανώσεις της Ουνικάχα Μάλαγα, καθώς και το πρόγραμμα των σημαντικών εκδηλώσεων που φιλοξενούνται στο Martin Carpena. Η συνεργασία με την Ουνικάχα Μάλαγα ήταν καθοριστική για τον συντονισμό και τη συμφωνία επί των σχεδίων.

Αναλυτικά οι εργασίες της πρώτης φάσης

Η πρώτη φάση των έργων έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί μεταξύ 5 Ιουλίου και 11 Σεπτεμβρίου του 2027. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα πραγματοποιηθεί η πλήρης απομάκρυνση των υφιστάμενων κερκίδων που βρίσκονται στους τομείς Α, Β, Γ και Δ του Martin Carpena.

Στη θέση των παλαιών κερκίδων, θα τοποθετηθούν νέα καθίσματα. Παράλληλα, θα γίνει μια συνολική διαμόρφωση του χώρου, με στόχο να παρέχεται η μέγιστη δυνατή ευελιξία στον θεατή κατά την παρακολούθηση των αγώνων. Όλες οι παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν με την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας, εξασφαλίζοντας ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον.

Οι παρεμβάσεις της δεύτερης φάσης

Η δεύτερη φάση των έργων έχει οριστεί να υλοποιηθεί κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και μέρος του Σεπτεμβρίου του 2028. Αυτή η φάση περιλαμβάνει την αντικατάσταση όλων των καθισμάτων που βρίσκονται στις σταθερές κερκίδες, τόσο στις μεσαίες όσο και στις άνω ζώνες του γηπέδου.

Επιπλέον, προβλέπεται η προμήθεια νέων θέσεων για τα θεωρεία VIP, αναβαθμίζοντας την εμπειρία των επισκεπτών σε αυτούς τους χώρους. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί η ανανέωση των πτυσσόμενων καθισμάτων στον χώρο του Τύπου, τα οποία θα αντικατασταθούν με σταθερά τραπέζια εργασίας, βελτιώνοντας τις συνθήκες για τους δημοσιογράφους.

Νέες θέσεις και στόχοι

Στο πλαίσιο των συνολικών βελτιωτικών έργων, θα προστεθούν τουλάχιστον 330 νέες θέσεις. Αυτές οι επιπλέον θέσεις θα στηρίζονται σε ειδικές κυλινδρικές μεταλλικές κατασκευές, εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ασφάλειά τους. Η αύξηση αυτή συμβάλλει στην επίτευξη της νέας συνολικής χωρητικότητας των 11.000 θεατών.

Η Δημοτική Αρχή, σε στενή συνεργασία με την ομάδα της Μάλαγα, προχωρά σε αυτές τις παρεμβάσεις με την πεποίθηση ότι θα δημιουργηθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τον κόσμο της ομάδας. Στόχος είναι οι φίλαθλοι να απολαμβάνουν την παρακολούθηση της αγαπημένης τους ομάδας σε ένα πλήρως ανανεωμένο και λειτουργικό κλειστό γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta