Η Πάρμα Περμ απέκτησε τον Τζόσουα Πρίμο, πρώην παίκτη του ΝΒΑ

Η ρωσική ομάδα μπάσκετ Πάρμα Περμ προχώρησε σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση το βράδυ της Τρίτης (1/9), ολοκληρώνοντας τη συμφωνία με τον ελπιδοφόρο σούτινγκ γκαρντ Τζόσουα Πρίμο. Ο Καναδός αθλητής, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στο ΝΒΑ, αναμένεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας στη VTB League. Η προσθήκη του Πρίμο αποτελεί μία από τις πιο αξιοσημείωτες κινήσεις της Πάρμα Περμ, καθώς στοχεύει να πρωταγωνιστήσει στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Η ενίσχυση της Πάρμα Περμ

Η Πάρμα Περμ, μέλος της ρωσικής λίγκας μπάσκετ, ολοκλήρωσε μία σημαντικότατη προσθήκη στο ρόστερ της, αποσπώντας την υπογραφή του Τζόσουα Πρίμο. Η ομάδα επιδιώκει να ενισχύσει την περιφερειακή της γραμμή με αυτή τη μεταγραφή, προσβλέποντας σε μία δυναμική πορεία στην αγωνιστική περίοδο που έρχεται.

Με την απόκτηση του Καναδού γκαρντ, η ρωσική ομάδα φιλοδοξεί να στοχεύσει ξανά στα playoffs του εγχώριου πρωταθλήματός της. Η Πάρμα Περμ θα προσπαθήσει να «χτυπήσει» τις δυνατές ομάδες της λίγκας, όπως είναι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και η Ούνικς Καζάν, δείχνοντας τις προθέσεις της για μία ανταγωνιστική παρουσία.

Το προφίλ του Τζόσουα Πρίμο

Ο Τζόσουα Πρίμο είναι ένας 23χρονος Καναδός αθλητής με ύψος 193 εκατοστά, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του σούτινγκ γκαρντ. Θεωρείται ένας ελπιδοφόρος παίκτης, και η μετακίνησή του στη VTB League σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, μετά από την εμπειρία του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πριν ενταχθεί στην Πάρμα Περμ, ο Πρίμο είχε παίξει κολεγιακό μπάσκετ στο Alabama Crimson Tide. Η θητεία του στο NCAA τον προετοίμασε για το επαγγελματικό επίπεδο, όπου στη συνέχεια είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί και στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Η πορεία του στο ΝΒΑ

Ο Τζόσουα Πρίμο έχει σημαντική εμπειρία από το ΝΒΑ, έχοντας αγωνιστεί σε δύο διαφορετικές ομάδες. Την αγωνιστική περίοδο 2021-22, φόρεσε τη φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς, ενώ το 2023-24 αγωνίστηκε για λογαριασμό των Λος Άντζελες Κλίπερς. Η παρουσία του στο ΝΒΑ του προσέδωσε πολύτιμες εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ΝΒΑ, ο Πρίμο συγκέντρωσε μέσο όρο 5.7 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ. Ωστόσο, ο χρόνος συμμετοχής του ήταν αισθητά μειωμένος τα τελευταία δύο χρόνια, γεγονός που τον οδήγησε να περάσει αρκετό χρόνο στο NCAA, πριν την τωρινή του μεταγραφή στη Ρωσία.

Οι όροι της συμφωνίας

Η συμφωνία του Τζόσουα Πρίμο με την Πάρμα Περμ προβλέπει τη συνεργασία των δύο πλευρών για τον επόμενο έναν χρόνο. Πρόκειται για ένα deal που δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να αξιολογήσει την απόδοση του παίκτη και να αποφασίσει για τη συνέχεια της συνεργασίας τους.

Επιπλέον, το συμβόλαιο περιλαμβάνει μία option ανανέωσης και για την αγωνιστική περίοδο 2027-28. Αυτή η ρήτρα προσφέρει ευελιξία και στις δύο πλευρές, επιτρέποντας την επέκταση της συνεργασίας εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές και ο παίκτης ανταποκριθεί στις προσδοκίες της ρωσικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko