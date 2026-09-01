Ο Άρης μετά την προσθήκη του Θανάση Αντετοκούνμπο: Το νέο depth chart

Ο Άρης έχει τραβήξει τα βλέμματα του μπασκετικού κοινού στην Ευρώπη, καθώς ολοκλήρωσε την πολύ σημαντική προσθήκη του Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος υπέγραψε συμφωνία για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Η κίνηση αυτή προσδίδει τρομερή ποιότητα στο ρόστερ, καθιστώντας τον «Αυτοκράτορα» πανίσχυρο και γεμάτο σε όλες τις θέσεις. Ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης έχει συγκεκριμένη φιλοσοφία, προτιμώντας χαμηλά σχήματα που μπορούν να εξασφαλίσουν έντονη δόση ενέργειας και αθλητικότητα, κριτήρια που καθόρισαν τον σχηματισμό της φετινής ομάδας.

Οι επιλογές στην περιφέρεια

Βάσει του ρόστερ που έχει δημιουργηθεί, στον «άσσο» αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν οι Νένο Ντιμιτρίγεβιτς και Στέφαν Γιόβιτς, υπολογιζόμενοι ως οι βασικοί point guard στο Eurocup. Στην Basketleague, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο Στέφαν Γιόβιτς θα είναι πάντα στην εξάδα των ξένων, κάτι που σημαίνει ότι στην Ελλάδα, πιθανότατα, ο Βασίλης Τολιόπουλος θα «κατεβαίνει» στον «άσο». Ο Στέλιος Πουλιανίτης θα είναι ο τρίτος γκαρντ, ενώ στην Ευρώπη θα παίζει πίσω από τον Ματ Μόργκαν.

Στη θέση «2», δεσπόζουν τόσο ο Βασίλης Τολιόπουλος, όσο και ο Ματ Μόργκαν. Ο Άνταμ Μοκόκα, αν και θεωρητικά είναι το βασικό «3αρι», έχει τη δυνατότητα να παίξει και στο «2», κάτι που έχει κάνει εξάλλου στην καριέρα του. Ο Λευτέρης Μποχωρίδης θα έχει ρόλο «μπαλαντέρ» στις θέσεις της περιφέρειας. Ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ βρίσκεται μεν στο depth chart, αλλά όχι στο πλάνο της ομάδας, καθώς είναι σε διαδικασία αναζήτησης ομάδας και θα αποχωρήσει υπό την προϋπόθεση παρουσίασης club που αγωνίζεται τουλάχιστον στο Eurocup ή στο BCL.

Η δύναμη των φόργουορντ

Το ρόστερ του Άρη είναι πλούσιο και στις θέσεις των φόργουορντ. Στο «3» συγκεκριμένα, βασικό ρόλο αναμένεται να έχει ο Άνταμ Μοκόκα. Τον πλαισιώνουν ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος θεωρείται ο back up φόργουορντ, καθώς και ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, για τον οποίο υπάρχει πρόθεση παροχής λεπτών, κυρίως στο ελληνικό Πρωτάθλημα.

Στους πάουερ φόργουορντ («4»), οι επιλογές είναι επίσης πολλές και ποιοτικές. Εκεί αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ. Πλάι του θα βρίσκονται τόσο ο Ι Τζέι Λιντέλ, ο οποίος θα είναι ο back up και μπορεί να παίξει και στο «3», όσο και το νέο απόκτημα των Θεσσαλονικιών, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Ο αγωνιστικός ρόλος του Θανάση Αντετοκούνμπο είχε εξηγηθεί πριν την επισημοποίηση της συμφωνίας του με τον Άρη.

Οι λύσεις κάτω από το καλάθι

Στους σέντερ, ο ρόλος των Κεμ Μπιρτς και Κώστα Αντετοκούνμπο είναι ξεκάθαρος, καθώς και οι δύο είναι «καθαροί» σέντερ. Το όνομα και οι παραστάσεις του πολύπειρου Κεμ Μπιρτς ξεχωρίζουν, ενώ ο Κώστας Αντετοκούνμπο έχει ήδη πάρει μια γεύση από τον Άρη την περασμένη σεζόν. Ο Γιώργος Τανούλης, που αποκτήθηκε από το Μαρούσι, θα έχει υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα.

Επόμενα βήματα και φιλοδοξίες

Ο Άρης έχει κατά νου την απόκτηση ενός ακόμη ξένου παίκτη, αλλά σκοπεύει να το κάνει σε βάθος χρόνου. Η ομάδα θα περιμένει να σχηματίσει ασφαλή εικόνα για το σύνολο πριν προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, κάτι που μπορεί να χρειαστεί να φτάσει στις αρχές του Νοέμβρη. Το γεμάτο σε όλες τις θέσεις ρόστερ φαντάζει πανέτοιμο να ανταποκριθεί στην ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν, τόσο στη Stoiximan GBL, όσο και στο EuroCup, εκεί όπου οι φιλοδοξίες δεν έχουν ταβάνι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko