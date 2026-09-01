Η Μπενφίκα ήρθε δεύτερη για τον Γκουστάβο Πουέρτα, αποκαλύψεις για τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό

Ο Γκουστάβο Πουέρτα έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, σηματοδοτώντας μια σημαντική μεταγραφική κίνηση για τους «ερυθρόλευκους». Η άφιξη του Κολομβιανού μέσου έφερε στο φως λεπτομέρειες σχετικά με το παρασκήνιο της απόκτησής του, καθώς αποκαλύφθηκε ότι η Μπενφίκα είχε εκδηλώσει επίσης έντονο ενδιαφέρον. Ωστόσο, η αποφασιστική παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η «μάχη» για την απόκτηση του Πουέρτα

Λίγη ώρα μετά την άφιξη του Γκουστάβο Πουέρτα στην ελληνική πρωτεύουσα, έγινε γνωστό ότι η Μπενφίκα ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Ρίτσαρντ Ρίος στην Αλ Ιτιχάντ. Αμέσως μετά, εκπρόσωποι της πορτογαλικής ομάδας επικοινώνησαν με την πλευρά του Πουέρτα, εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους.

Η κίνηση αυτή επιβεβαίωσε τη δήλωση που είχε κάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο περιθώριο της κλήρωσης του Γιουρόπα Λιγκ, όπου είχε αναφέρει: «δίναμε τη ρήτρα για τον Πουέρτα κι αυτός ήθελε να πάει στην Μπενφίκα, τι να κάναμε;». Πράγματι, η Μπενφίκα επιθυμούσε τον Πουέρτα, και ο ίδιος ο παίκτης έδειχνε προτίμηση στην πορτογαλική ομάδα. Ωστόσο, η Μπενφίκα φέρεται να καθυστέρησε, περιμένοντας να ολοκληρώσει την πώληση του Κολομβιανού διεθνούς χαφ, Ρίος, προκειμένου να αδειάσει μία θέση στο ρόστερ της και να προχωρήσει στην απόκτηση του Πουέρτα.

Το οικονομικό σκέλος της μεταγραφής

Σε αντίθεση με την Μπενφίκα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ενήργησε άμεσα και αποφασιστικά, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη για την απόκτηση του παίκτη. Σύμφωνα με την εφημερίδα Eldiariomontanes από το Σανταντέρ, ο Κολομβιανός μέσος θα έχει ετήσιο μισθό που θα αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.

Επιπλέον, η Κολομβιανή Publimetro αναφέρει λεπτομέρειες για τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής. Σύμφωνα με τις επιβεβαιωμένες πληροφορίες της, ο Πουέρτα αναμένεται να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης σε ολόκληρο το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και αργότερα στη Νότιγχαμ. Αυτό υπογραμμίζει την οικονομική δέσμευση που αναλαμβάνει η ομάδα του Μαρινάκη για τον Κολομβιανό ποδοσφαιριστή. Η Ράσινγκ φέρεται να έλαβε απευθείας 16 εκατομμύρια ευρώ για τον Πουέρτα, ενώ η τελική αξία της μεταγραφής εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών αλληλεγγύης και των προμηθειών.

Το ενδιαφέρον από την Ισπανία και την Ιταλία

Η Eldiariomontanes αναφέρεται επίσης στο παρελθόν του Πουέρτα, σημειώνοντας ότι τον περασμένο χειμώνα, σημαντικοί ιταλικοί σύλλογοι, όπως η Ρόμα, η Ίντερ και η Λάτσιο, είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον παίκτη. Ωστόσο, η Ράσινγκ από το Σανταντέρ κατάφερε να κρατήσει τον 23χρονο Κολομβιανό μέσο στις τάξεις της.

Η παραμονή του Πουέρτα στη Ράσινγκ τότε εξασφαλίστηκε με το δέλεαρ μιας απόλυτα εγγυημένης θέσης στην ενδεκάδα, κάτι που θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει του Μουντιάλ που ακολούθησε. Επιπλέον, ο παίκτης υπέγραψε ένα νέο συμβόλαιο με βελτιωμένες αποδοχές. Ακόμη και το φετινό καλοκαίρι, η Ράσινγκ κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να τον διατηρήσει, έχοντας πλέον και το πλεονέκτημα της παρουσίας της στην Α΄ κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. Παρόλα αυτά, ο Πουέρτα ήταν αρνητικός στο να παραμείνει, παρά τη μεγάλη πίεση που δέχθηκε από τον κόσμο της Ράσινγκ, με την εξέδρα στο τελευταίο παιχνίδι να φωνάζει «Γκουστάβο μείνε».

Το παρελθόν του Κολομβιανού μέσου

Η ισπανική εφημερίδα υπενθυμίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η Ράσινγκ απέκτησε τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος είχε ξεχωρίσει με την Εθνική Κολομβίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Πιο συγκεκριμένα, το περασμένο καλοκαίρι, περίπου την ίδια εποχή, την τελευταία ημέρα του παραθύρου μεταγραφών, η Ράσινγκ ανακοίνωσε την άφιξή του από την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο Κολομβιανός μέσος είχε αγωνιστεί την αμέσως προηγούμενη σεζόν στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, πριν μετακομίσει στην Ισπανία. Η πορεία του και η ανάδειξή του στην Ράσινγκ οδήγησαν στο έντονο ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, με τον Ολυμπιακό να είναι τελικά αυτός που εξασφάλισε την υπογραφή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta