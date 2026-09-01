Η Κόμο απέκτησε τον Μόιζε Κεν ενόψει των αγώνων με την ΑΕΚ

Η Κόμο προχώρησε σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, ολοκληρώνοντας την απόκτηση του Ιταλού επιθετικού Μόιζε Κεν από τη Φιορεντίνα. Η ενίσχυση αυτή έρχεται σε μία κρίσιμη περίοδο για την ιταλική ομάδα, καθώς ετοιμάζεται για τις υποχρεώσεις της τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ευρώπη, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο Champions League. Ο 26χρονος επιθετικός αναμένεται να προσδώσει επιθετική δύναμη στο συγκρότημα του Σεσκ Φάμπρεγκας.

Η μεταγραφή του Μόιζε Κεν

Η Κόμο ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Μόιζε Κεν, ενός Ιταλού διεθνούς επιθετικού, από την Φιορεντίνα. Η συμφωνία μεταξύ των δύο ιταλικών συλλόγων προβλέπει αρχικά δανεισμό διάρκειας ενός έτους. Στη συνέχεια, υπάρχει οψιόν υποχρεωτικής αγοράς του παίκτη, η οποία θα ενεργοποιηθεί το επόμενο καλοκαίρι, σηματοδοτώντας μια μακροπρόθεσμη δέσμευση του παίκτη στην ομάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας θα καταβάλει ένα ποσό περίπου δέκα εκατομμυρίων ευρώ ως ενοίκιο για τον δανεισμό του παίκτη. Η οριστική αγορά του Μόιζε Κεν έχει προγραμματιστεί για το 2027, με το ποσό της μεταγραφής να ανέρχεται σε επιπλέον 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ενίσχυση για την αντίπαλο της ΑΕΚ

Η απόκτηση του Μόιζε Κεν θεωρείται ως μία ιδιαίτερα σημαντική ενίσχυση για τη γραμμή κρούσης της Κόμο. Η ιταλική ομάδα, η οποία αποτελεί αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League, επιδιώκει να είναι πλήρως έτοιμη για τις προκλήσεις μιας δύσκολης σεζόν, τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η παρουσία του Κεν προσθέτει βάθος και ποιότητα στην επιθετική της γραμμή, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στον προπονητή.

Εκτός από τον Μόιζε Κεν, η Κόμο έχει πλέον στην επίθεσή της και τον Δουβίκα. Αυτή η διπλή επιθετική λύση αναμένεται να προσφέρει περισσότερες επιλογές και ευελιξία στον Σεσκ Φάμπρεγκας ενόψει των αγώνων σε Ιταλία και Ευρώπη. Η Κόμο θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ στην έδρα της στις 24 Νοεμβρίου του 2026, με την έναρξη του αγώνα να έχει οριστεί για τις 22:00.

Η πορεία του 26χρονου επιθετικού

Ο Μόιζε Κεν, σε ηλικία 26 ετών, διαθέτει ήδη μια αξιοσημείωτη πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί σε κορυφαία πρωταθλήματα. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Φιορεντίνα, κατέγραψε εντυπωσιακά στατιστικά. Συγκεκριμένα, σημείωσε 35 γκολ σε 79 συμμετοχές με τους «Βιόλα», αναδεικνύοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα και την αποτελεσματικότητά του μπροστά στην αντίπαλη εστία.

Πριν από την παρουσία του στη Φιορεντίνα, ο Ιταλός επιθετικός έχει φορέσει τις φανέλες αρκετών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Στο παρελθόν, έχει αγωνιστεί για τη Γιουβέντους, τη Βερόνα, την Έβερτον και την Παρί Σεν Ζερμέν. Αυτές οι εμπειρίες του έχουν προσφέρει πολύτιμη γνώση από διαφορετικά πρωταθλήματα και υψηλού επιπέδου διοργανώσεις, καθιστώντας τον έναν έμπειρο παίκτη.

Οι στόχοι της Κόμο για τη νέα σεζόν

Με τις προσθήκες στο ρόστερ της, όπως αυτή του Μόιζε Κεν, η Κόμο σηματοδοτεί τις φιλοδοξίες της για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα επιδιώκει να παρουσιαστεί ανταγωνιστική τόσο στο ιταλικό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπου θα έχει δύσκολες αναμετρήσεις. Η ενίσχυση της επιθετικής γραμμής αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων που συνεπάγεται η συμμετοχή σε δύο μέτωπα.

Η στρατηγική της Κόμο, υπό την καθοδήγηση του Σεσκ Φάμπρεγκας, επικεντρώνεται στην οικοδόμηση ενός ισχυρού και ευέλικτου ρόστερ. Η απόκτηση ενός παίκτη με την εμπειρία και την ποιότητα του Κεν κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της ομάδας, ειδικά ενόψει των αναμετρήσεων με συλλόγους όπως η ΑΕΚ στο Champions League, όπου η αποτελεσματικότητα στην επίθεση είναι κρίσιμη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta