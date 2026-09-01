Ο πρόεδρος της ΕΟΚ καλεί τις ομάδες της Stoiximan GBL σε συναντήσεις για τη διαιτησία

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, προχώρησε σε μια ασυνήθιστη κίνηση, καλώντας εγγράφως τις ομάδες της Stoiximan GBL σε συναντήσεις εργασίας. Οι συζητήσεις θα διεξαχθούν σε γκρουπ, με βασικό αντικείμενο τη διαιτησία, λίγο πριν την επίσημη έναρξη του πρωταθλήματος. Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν έχει συνηθιστεί τα προηγούμενα χρόνια, προκαλώντας εύλογο ενδιαφέρον στον χώρο του μπάσκετ.

Πρόσκληση σε γκρουπ και οι λόγοι της απόφασης

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, ως «ισχυρός άνδρας» της Ομοσπονδίας, απέστειλε έγγραφες προσκλήσεις στις ΚΑΕ της Stoiximan GBL, ζητώντας την παρουσία τους σε συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν με τις ομάδες χωρισμένες σε γκρουπ. Η απόφαση για τον διαχωρισμό των ομάδων σε τρία γκρουπ, αντί για μία ενιαία συνάντηση με όλες τις ΚΑΕ, προκάλεσε αρχικά απορίες.

Στο έγγραφο της πρόσκλησης, ο πρόεδρος της ΕΟΚ αποσαφηνίζει τον λόγο αυτής της επιλογής. Εξηγεί ότι ο όγκος των θεμάτων που πρέπει να συζητηθούν είναι μεγάλος και θα ήταν δύσκολο να αναλυθούν επαρκώς παρουσία και των δεκατεσσάρων ομάδων ταυτόχρονα. Έτσι, ο διαχωρισμός κρίθηκε αναγκαίος για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των εργασιών.

Το χρονοδιάγραμμα και η εκπροσώπηση των ΚΑΕ

Η ενημέρωση προς όλες τις ΚΑΕ πραγματοποιήθηκε εγγράφως από το απόγευμα της Τρίτης, 1ης Σεπτεμβρίου. Οι ομάδες καλούνται να ανταποκριθούν άμεσα σε αυτή την πρόσκληση, καθώς έχει τεθεί συγκεκριμένη προθεσμία για την απάντησή τους.

Συγκεκριμένα, οι ΚΑΕ θα πρέπει μέχρι τη Δευτέρα, 7η Σεπτεμβρίου, να γνωστοποιήσουν στην ΕΟΚ ποιος θα είναι ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας σε αυτή τη σειρά συναντήσεων εργασίας. Η έγκαιρη ανταπόκριση θεωρείται σημαντική για την ομαλή διοργάνωση των συζητήσεων που αφορούν κρίσιμα ζητήματα του πρωταθλήματος.

Η διαιτησία στο επίκεντρο των συζητήσεων

Το κύριο θέμα που θα απασχολήσει τις συναντήσεις αυτές είναι η διαιτησία, ένα ζήτημα που παραδοσιακά βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των συζητήσεων στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Η πρωτοβουλία του Βαγγέλη Λιόλιου να καλέσει τις ομάδες για αυτό το θέμα λίγο πριν το τζάμπολ της Stoiximan GBL, προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στις επερχόμενες συζητήσεις.

Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον το τι ακριβώς θα ειπωθεί από την πλευρά του προέδρου της ΕΟΚ σχετικά με τη διαιτησία. Η χρονική στιγμή των συναντήσεων, λίγο πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, υποδηλώνει την πρόθεση για επίλυση ή τουλάχιστον συζήτηση των προβλημάτων πριν αυτά εκδηλωθούν εντός των αγωνιστικών χώρων.

Πιθανές ανακοινώσεις και η αρωγή των ομάδων

Στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων, είναι πιθανό να ανακοινωθεί η καινούργια Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) σε όλες τις ομάδες. Επιπλέον, ενδέχεται να παρουσιαστούν και να συζητηθούν όποιες αλλαγές μπορεί να υπάρξουν στο σύστημα ή στον τρόπο λειτουργίας της διαιτησίας για την επερχόμενη σεζόν.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων θα ζητηθεί η αρωγή και η συνεργασία των ομάδων, με στόχο τη διευκόλυνση του έργου των διαιτητών. Η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και η μείωση των εντάσεων γύρω από τις αποφάσεις των «γκρι» αποτελούν κοινό στόχο.

Η αυξημένη πίεση στους διαιτητές

Η ανάγκη για διευκόλυνση του έργου των διαιτητών γίνεται ακόμη πιο επιτακτική, δεδομένου του αναμενόμενου κλίματος της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η πηγή αναφέρει ότι με την ισχυροποίηση των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης, του ΠΑΟΚ και του Άρη, είναι σίγουρο πως η πίεση προς τους διαιτητές θα είναι πολύ μεγάλη.

Αυτή η αυξημένη πίεση, σε συνδυασμό με την ένταση που χαρακτηρίζει συχνά τους αγώνες, καθιστά τις επικείμενες συναντήσεις του προέδρου της ΕΟΚ με τις ΚΑΕ ιδιαίτερα σημαντικές για την ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL.

Με πληροφορίες από: Gazzetta