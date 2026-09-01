Ήττα για την εθνική πόλο ανδρών από τη Σερβία, εκτός ημιτελικών στους Μεσογειακούς Αγώνες

Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών, αγωνιζόμενη με τη νέα γενιά αθλητών της, ηττήθηκε από τη Σερβία με τελικό σκορ 15-5 στους Μεσογειακούς Αγώνες. Αυτό το αποτέλεσμα σήμανε τον αποκλεισμό της ελληνικής ομάδας από τα ημιτελικά της διοργάνωσης, θέτοντας την εκτός της διεκδίκησης κάποιου μεταλλίου. Ο αγώνας διεξήχθη στον Τάραντα, όπου οι ελληνικές προσπάθειες δεν απέδωσαν καρπούς απέναντι στην ισχυρή σερβική ομάδα.

Η εξέλιξη του αγώνα και το σερβικό προβάδισμα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους Σέρβους να επιδεικνύουν δυναμική παρουσία στο νερό, καταφέρνοντας να προηγηθούν με ένα εντυπωσιακό 5-0 μόλις μετά το τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Η ελληνική ομάδα, παρά το αρχικό σοκ, κατάφερε να αντιδράσει και να μειώσει το σκορ σε 5-2 πριν από τη λήξη του πρώτου οκταλέπτου, χάρη στα τέρματα που σημείωσαν οι Λασκαρίδης και Σπάχιτς, δίνοντας μια μικρή ανάσα.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Σερβία συνέχισε την καταιγιστική της απόδοση, διατηρώντας τον έλεγχο του παιχνιδιού και μη αφήνοντας ουσιαστικά περιθώρια αντίδρασης στην ελληνική ομάδα. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους Σέρβους να έχουν αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 9-3, εδραιώνοντας την υπεροχή τους.

Το δεύτερο ημίχρονο και ο οριστικός αποκλεισμός

Ο ίδιος ρυθμός παιχνιδιού διατηρήθηκε και κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, με τη Σερβία να συνεχίζει να πιέζει και να αυξάνει τη διαφορά. Η σερβική ομάδα διεύρυνε περαιτέρω το προβάδισμά της, φτάνοντας κάποια στιγμή να προηγείται ακόμα και με εννέα γκολ διαφορά, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 12-3, καθιστώντας δύσκολη την ανατροπή.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με τελικό σκορ 15-5 υπέρ της Σερβίας, επισφραγίζοντας την ήττα για την ελληνική ομάδα. Αυτό το αποτέλεσμα είχε ως άμεση συνέπεια τον αποκλεισμό του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος από τους ημιτελικούς και, συνεπώς, από τη διεκδίκηση οποιουδήποτε μεταλλίου στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντα.

Η συνέχεια για την ελληνική ομάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες

Μετά τον αποκλεισμό από τους ημιτελικούς, η εθνική ομάδα πόλο ανδρών θα αγωνιστεί πλέον για τις θέσεις κατάταξης, συγκεκριμένα για τις θέσεις 5 έως 8 της διοργάνωσης. Ο επόμενος αγώνας για την κατάταξη έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 14:00. Ο αντίπαλος της ελληνικής ομάδας σε αυτή την αναμέτρηση αναμένεται να καθοριστεί τις επόμενες ώρες.

Τα αποτελέσματα του ομίλου και οι ομάδες που προκρίθηκαν

Στο πλαίσιο του ίδιου ομίλου, διεξήχθη και μια άλλη αναμέτρηση, όπου το Μαυροβούνιο κατάφερε να επικρατήσει άνετα της Σλοβενίας με ένα ευρύ σκορ 23-5. Με αυτό το αποτέλεσμα, το Μαυροβούνιο εξασφάλισε την πρώτη θέση στον όμιλο, δείχνοντας την αγωνιστική του υπεροχή.

Συνεπώς, τόσο το Μαυροβούνιο όσο και η Σερβία ήταν οι δύο ομάδες που πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά των Μεσογειακών Αγώνων. Οι δύο αυτές εθνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη διεκδίκηση των μεταλλίων στη διοργάνωση, έχοντας δείξει την αγωνιστική τους ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα στον όμιλό τους.

Οι συνθέσεις των ομάδων που αγωνίστηκαν

Για την ελληνική ομάδα, η σύνθεση υπό την καθοδήγηση του προπονητή Τάσου Σχίζα περιλάμβανε τους εξής αθλητές: Νίκο Μητράκη, Λυκούδη, Νικολαϊδη, Καρατζά, Γιώργο Μητράκη, Λασκαρίδη (ο οποίος σημείωσε 1 γκολ), Κωνσταντίνο Μπιτσάκο, Ανδρέα Μπιτσάκο, Καστρινάκη, Πούρο (ο οποίος σημείωσε 3 γκολ), Σπάχιτς (ο οποίος σημείωσε 1 γκολ), Γιαννάτο, Ανδρεάδη και Ζουζούνη.

Από την πλευρά της Σερβίας, η ομάδα, με προπονητή τον Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς, αγωνίστηκε με τους: Μίσοβιτς, Πγιέβαντσιτς, Στανόγεβιτς (με 2 γκολ), Ουρόσεβιτς (με 2 γκολ), Τιρτόβιτς (με 1 γκολ), Μιλόγεβιτς, Βούτσινιτς (με 2 γκολ), Ντιμιτρίγεβιτς (με 1 γκολ), Μπόζοβιτς, Μαρτίνοβιτς (με 5 γκολ), Γκαβρίλοβιτς (με 2 γκολ), Γκλούσατς και Τσόνκιτς. Οι Σέρβοι αθλητές επέδειξαν υψηλή αποτελεσματικότητα στην επίθεση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta