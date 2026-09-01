Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αντέδρασε στη μεταγραφή του Θανάση στον Άρη

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη για τα επόμενα 2+1 χρόνια, με την ΚΑΕ Άρης να ανακοινώσει επίσημα την απόκτησή του. Η είδηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του αδελφού του, Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο 34χρονος Έλληνας φόργουορντ επιστρέφει στην Ελλάδα, φέρνοντας την εμπειρία του από το ΝΒΑ και την Ευρώπη στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η επίσημη ανακοίνωση και η διάρκεια του συμβολαίου

Η μεταγραφή του Θανάση Αντετοκούνμπο στον Άρη είναι πλέον επίσημη, παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές είχαν δώσει τα χέρια εδώ και περίπου ένα μήνα. Η ΚΑΕ Άρης προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του διεθνή αθλητή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, γεννηθείς στις 18 Ιουλίου του 1992, με ύψος 2.01μ., αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ.

Η ομάδα των «κιτρίνων» ενισχύεται σημαντικά με την προσθήκη του έμπειρου φόργουορντ, ο οποίος αναμένεται να προσφέρει λύσεις στο παιχνίδι της. Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση μιας σημαντικής κίνησης για το σύλλογο, προσθέτοντας έναν παίκτη με πλούσιο βιογραφικό και διεθνείς παραστάσεις.

Η αντίδραση του «Greek Freak»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, γνωστός και ως «Greek Freak», δεν άφησε ασχολίαστη τη νέα σελίδα στην καριέρα του αδελφού του. Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, ο σταρ του ΝΒΑ αντέδρασε στη μεταγραφή του Θανάση στον Άρη. Ο Γιάννης έστειλε το δικό του μήνυμα στον μεγάλο του αδελφό, ανεβάζοντας δύο ιμότζιλ για να εκφράσει τη στήριξή του στο επόμενο βήμα της πορείας του.

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο αποτελεί μια δημόσια έκφραση χαράς και ενθάρρυνσης προς τον Θανάση, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς που τους ενώνουν. Η κίνηση αυτή προσδίδει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στη μεταγραφή, καθώς ένας από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του αδελφού του.

Ο ρόλος του στον Άρη και η Εθνική ομάδα

Στον Άρη, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αναμένεται να συναγωνιστεί με τους Ρόμπινσον-Ερλ και Λιντέλ για τη θέση «4». Η μαχητικότητά του και η ενέργεια που βγάζει στο παρκέ αναμένεται να προσφέρουν σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Ο Έλληνας προπονητής, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει τον Θανάση και στη θέση «5» στα ματς της Εθνικής, είναι πιθανό να εφαρμόσει αυτή την τακτική και στους Θεσσαλονικείς.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι σταθερό μέλος της Εθνικής Ανδρών από το 2016 και αυτή την περίοδο ενισχύει την προσπάθειά της για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Η εμπειρία του από τις διεθνείς διοργανώσεις και η ικανότητά του να αγωνίζεται σε διαφορετικές θέσεις τον καθιστούν ένα πολύτιμο εργαλείο για τον προπονητή του Άρη.

Η πορεία του Θανάση Αντετοκούνμπο στις ΗΠΑ

Η μπασκετική σταδιοδρομία του Θανάση Αντετοκούνμπο ξεκίνησε στον Φιλαθλητικό το 2011. Ένα χρόνο αργότερα, το 2012, μετακόμισε στις ΗΠΑ για λογαριασμό των Delaware 87ers, οι οποίοι ήταν θυγατρική ομάδα των Philadelphia 76ers στην NBA Development League. Εκεί, κατέγραψε μέσους όρους 12 πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και 1.3 κοψίματα ανά αγώνα.

Το 2014, οι New York Knicks τον επέλεξαν στο νούμερο 41 του NBA Draft. Τη σεζόν 2014-15 αγωνίστηκε στη θυγατρική της ομάδας της Νέας Υόρκης, τους Westchester Knicks, με μέσους όρους 13.9 πόντους, 6.2 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ, 1.7 κλεψίματα και 1.7 κοψίματα, κερδίζοντας μια θέση στη δεύτερη καλύτερη αμυντική πεντάδα της D-League. Την επόμενη σεζόν, 2015-16, στην ίδια ομάδα, μέτρησε 10.9 πόντους, 4.8 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 1.2 κοψίματα ανά αγώνα, ενώ έπαιξε και σε δύο αγώνες των New York Knicks. Το 2019 επέστρεψε στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Milwaukee Bucks, όπου συναντήθηκε ξανά με τον αδερφό του, Γιάννη, και το 2021 κατέκτησε τον τίτλο του ΝΒΑ. Παρέμεινε στην ομάδα του ΝΒΑ μέχρι το φετινό καλοκαίρι, έχοντας χάσει τη σεζόν 2024-25 λόγω τραυματισμού, μετρώντας συνολικά 255 αγώνες.

Η επιστροφή στην Ευρώπη και οι επιτυχίες στην Ελλάδα

Το 2016, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της ισπανικής Andorra. Με την ομάδα αυτή, είχε 7.3 πόντους και 3.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, συμβάλλοντας στην επιστροφή της στα πλέι οφ μετά από 22 χρόνια. Απέναντι στη Real Madrid, κατέγραψε 12.7 πόντους και 4.7 ριμπάουντ. Το καλοκαίρι του 2017, γύρισε στην Ελλάδα υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Στην πρώτη του σεζόν με τον Παναθηναϊκό, σε 67 αγώνες σε Ελλάδα και Euroleague, μέτρησε 5.6 πόντους και 2.7 ριμπάουντ, κατακτώντας τον τίτλο του MVP στο All Star Game του 2018 και στη συνέχεια το πρωτάθλημα Ελλάδας. Τη σεζόν 2018-19, είχε 4.9 πόντους και 2.5 ριμπάουντ σε συνολικά 55 αγώνες, κατακτώντας και πάλι τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, πριν την επιστροφή του στο ΝΒΑ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit