Η Άστον Βίλα ολοκλήρωσε δύο μεταγραφές την τελευταία μέρα

Η Άστον Βίλα προχώρησε σε δύο σημαντικές μεταγραφές κατά την τελευταία ημέρα της θερινής μεταγραφικής περιόδου, ολοκληρώνοντας τις κινήσεις της με συνολικό κόστος που άγγιξε τα 85 εκατομμύρια ευρώ. Οι προσθήκες αυτές πραγματοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας, σηματοδοτώντας την προσπάθεια της ομάδας να ενισχύσει το δυναμικό της και να καλύψει κενά που είχαν προκύψει.

Οι νέες αφίξεις στο Μπέρμιγχαμ

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι προχώρησε στην απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών, οι οποίοι αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά το ρόστερ. Ο πρώτος είναι ο 18χρονος μεσοεπιθετικός Ιμπραΐμ Μπάιγ, ο οποίος αποκτήθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν. Το κόστος της μεταγραφής του Μπάιγ ανήλθε στα 55 εκατομμύρια ευρώ, δείχνοντας την εμπιστοσύνη της Άστον Βίλα στις δυνατότητες του νεαρού παίκτη.

Η δεύτερη προσθήκη αφορά τον 24χρονο στόπερ Τέιλορ Χάργουντ-Μπέλις. Ο Χάργουντ-Μπέλις μετακινήθηκε στην Άστον Βίλα από τη Σαουθάμπτον, με το ποσό της μεταγραφής του να κυμαίνεται λίγο κάτω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Οι δύο αυτές κινήσεις, συνολικού ύψους σχεδόν 85 εκατομμυρίων ευρώ, πραγματοποιήθηκαν μέσα στις προηγούμενες ώρες, λίγο πριν το κλείσιμο της μεταγραφικής αγοράς.

Ενίσχυση του ρόστερ και αναπλήρωση κενών

Οι άνθρωποι της Άστον Βίλα εργάστηκαν εντατικά μέχρι την τελευταία στιγμή για την ενίσχυση του ρόστερ και την αναπλήρωση των κενών που είχαν δημιουργηθεί. Η στρατηγική αυτή κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η ομάδα είχε προχωρήσει σε σημαντικές πωλήσεις ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών του Ουνάι Έμερι και την ενίσχυση της ομάδας ήταν συνεχής, με τις δύο αυτές μεταγραφές να αποτελούν την κορύφωση των ενεργειών της διοίκησης για την ολοκλήρωση του αγωνιστικού πλάνου ενόψει της νέας σεζόν.

Σημαντικές αποχωρήσεις παικτών

Πριν από τις τελευταίες αυτές προσθήκες, η Άστον Βίλα είχε προχωρήσει στην πώληση αρκετών σημαντικών ποδοσφαιριστών της. Μεταξύ αυτών ήταν ο Ρότζερς, ο Κόνσα, ο Γουότκινς, ο Μαρτίνες και ο Τίλεμανς. Οι αποχωρήσεις αυτών των παικτών δημιούργησαν την ανάγκη για άμεση αναπλήρωση, ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της ομάδας.

Οι πωλήσεις αυτές αποτέλεσαν μέρος της συνολικής μεταγραφικής στρατηγικής του συλλόγου για το φετινό καλοκαίρι, επιτρέποντας την ανανέωση και την αναδιάρθρωση του ρόστερ. Η διοίκηση φρόντισε να αξιοποιήσει τους παίκτες που αποχώρησαν, εξασφαλίζοντας παράλληλα τα απαραίτητα κεφάλαια για τις νέες επενδύσεις.

Οικονομικός απολογισμός της μεταγραφικής περιόδου

Συνολικά, η Άστον Βίλα δαπάνησε 300 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές κατά τη διάρκεια αυτού του καλοκαιριού. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει και τα σχεδόν 85 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου για τους Μπάιγ και Χάργουντ-Μπέλις.

Ταυτόχρονα, από τις πωλήσεις των παικτών της, η Άστον Βίλα κατάφερε να συγκεντρώσει ένα ποσό της τάξης των 360 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο σύλλογος έκλεισε τη μεταγραφική περίοδο με θετικό οικονομικό πρόσημο, παρά τις σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποίησε για την ενίσχυση του αγωνιστικού του δυναμικού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta