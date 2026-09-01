Η Ίντερ Ντ' Εσκάλδες με 19 παίκτες στην ευρωπαϊκή λίστα του conference league

Η Ίντερ Κλουμπ Ντ' Εσκάλδες, η οποία έγραψε ιστορία ως η πρώτη ομάδα από την Ανδόρα που θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, αντιμετωπίζει μια ιδιαιτερότητα ενόψει της παρουσίας της στη league phase του Conference League. Η ομάδα του Φέλιπ Ορτίθ θα παραταχθεί με σημαντικά λιγότερους ποδοσφαιριστές από το συνηθισμένο, καθώς στην ευρωπαϊκή της λίστα θα περιλαμβάνονται μόλις 19 παίκτες.

Ιστορική πρόκριση για την ομάδα της Ανδόρας

Η Ίντερ Κλουμπ Ντ' Εσκάλδες κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση για τη league phase του Conference League, ένα επίτευγμα που την καθιστά την πρώτη ομάδα από την Ανδόρα με συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτή η επιτυχία σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για το ποδόσφαιρο της χώρας.

Η παρουσία της ομάδας του Φέλιπ Ορτίθ σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον, παρά τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν σχετικά με τη σύνθεση του ρόστερ της.

Ο λόγος του περιορισμένου ρόστερ

Ο βασικός λόγος για τον οποίο η Ίντερ Κλουμπ Ντ' Εσκάλδες θα έχει μόλις 19 ποδοσφαιριστές στην ευρωπαϊκή της λίστα έγκειται στην έλλειψη γηγενών παικτών. Οι κανονισμοί απαιτούν την ύπαρξη οκτώ γηγενών ποδοσφαιριστών στο ρόστερ για τη συμπλήρωση της 25άδας.

Ωστότε, η ομάδα διαθέτει μόλις δύο παίκτες που πληρούν αυτά τα κριτήρια, γεγονός που οδηγεί σε αναγκαστικό περιορισμό του συνολικού αριθμού των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Οι απαιτήσεις της UEFA και η σύνθεση του ρόστερ

Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον αφορά τον αριθμό των γηγενών παικτών που πρέπει να περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή λίστα κάθε ομάδας. Συγκεκριμένα, για τη συμπλήρωση μιας λίστας 25 ποδοσφαιριστών, απαιτούνται οκτώ γηγενείς παίκτες.

Στην περίπτωση της Ίντερ Κλουμπ Ντ' Εσκάλδες, η συντριπτική πλειοψηφία του ρόστερ αποτελείται από παίκτες ισπανικής καταγωγής και όχι από την Ανδόρα. Αυτή η σύνθεση δημιουργεί την ανάγκη για προσαρμογή στους κανονισμούς της διοργάνωσης, με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των διαθέσιμων παικτών.

Οι μοναδικοί γηγενείς παίκτες

Μέσα στο ρόστερ της Ίντερ Κλουμπ Ντ' Εσκάλδες, μόνο δύο ποδοσφαιριστές πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν γηγενείς, σύμφωνα με τους κανονισμούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αυτοί είναι οι Άντρι Ντα Κούνια και Μαρκ Ροντρίγκες.

Η παρουσία τους είναι κρίσιμη, αλλά δεν επαρκεί για να καλύψει το απαιτούμενο όριο των οκτώ γηγενών παικτών που προβλέπεται για την πλήρη ευρωπαϊκή λίστα.

Οι κενές θέσεις στην ευρωπαϊκή λίστα

Λόγω της έλλειψης των απαραίτητων γηγενών παικτών, η Ίντερ Κλουμπ Ντ' Εσκάλδες θα αναγκαστεί να αφήσει κενές έξι θέσεις στην ευρωπαϊκή της λίστα. Αυτές οι θέσεις προορίζονταν αρχικά για γηγενείς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν υπάρχουν στο απαιτούμενο πλήθος.

Ως εκ τούτου, αντί για μια πλήρη 25άδα, η ομάδα θα δηλώσει συνολικά 19 ποδοσφαιριστές για τις αναμετρήσεις της στη league phase του Conference League, μια συνθήκη που θα πρέπει να διαχειριστεί ο προπονητής Φέλιπ Ορτίθ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta