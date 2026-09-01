Ο Στεφ Κάρι ξεκαθαρίζει την επιθυμία του για παραμονή στους Γουόριορς

Ο Στεφ Κάρι, ο κορυφαίος σουτέρ όλων των εποχών, ξεκαθάρισε τις προθέσεις του σχετικά με το μέλλον του στους Γουόριορς. Ο σούπερ σταρ της ομάδας δήλωσε ότι επιθυμεί να ολοκληρώσει την καριέρα του φορώντας τη φανέλα των Γουόριορς, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται για την 18η σεζόν του στο NBA. Το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του έχει ήδη ανοίξει, με τον ίδιο να τοποθετείται επί του ζητήματος.

Η επιθυμία για παραμονή μέχρι το τέλος της καριέρας

Ο Στεφ Κάρι, σε δηλώσεις που παραχώρησε στο «NBA Sports Bay Arena», τόνισε με σαφήνεια την επιθυμία του να παραμείνει στην ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ. Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα αγωνίζεται με τους Γουόριορς μέχρι το τέλος της επαγγελματικής του πορείας, επιβεβαιώνοντας έτσι την αφοσίωσή του στον σύλλογο.

Συγκεκριμένα, ο Κάρι δήλωσε: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θέλω να βρίσκομαι εδώ μέχρι το τέλος της καριέρας μου και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αυτό θα συμβεί».

Το ζήτημα της επέκτασης του συμβολαίου

Αναφορικά με την πιθανή επέκταση του συμβολαίου του, ο Στεφ Κάρι διευκρίνισε ότι το θέμα θα διευθετηθεί την κατάλληλη στιγμή. Ο ίδιος και η ομάδα δεν επιθυμούν να αφήσουν τις συζητήσεις για το συμβόλαιο να επηρεάσουν την προετοιμασία τους για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο κορυφαίος παίκτης υπογράμμισε τη σημασία της ομοιογένειας της ομάδας, η οποία επιστρέφει με συγκεκριμένους στόχους. Επανέλαβε ότι «η συμφωνία και όλα όσα αφορούν το συμβόλαιο θα γίνουν την κατάλληλη στιγμή και δεν θέλουμε να αφήσουμε αυτό το θέμα να μας αποσπάσει από την προετοιμασία μας για τη σεζόν, αλλά και από το γεγονός ότι η ομάδα με την οποία επιστρέφουμε έχει μεγάλη ομοιογένεια».

Προετοιμασία για την 18η σεζόν και οι στόχοι

Ο Στεφ Κάρι βρίσκεται ήδη σε ετοιμότητα για την 18η σεζόν της καριέρας του στο NBA. Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα του να παραμείνουν όλοι οι παίκτες υγιείς, ώστε να μπορέσουν να δείξουν τις δυνατότητές τους στο παρκέ. Αναφέρθηκε επίσης στην προσωπική του κατάσταση, σημειώνοντας ότι πέρυσι έχασε αρκετά παιχνίδια.

Ο στόχος της ομάδας παραμένει ο ίδιος, όπως δήλωσε ο Κάρι. Παράλληλα, τόνισε την προσωπική του δέσμευση: «Εγώ, όμως, είμαι έτοιμος για τη 18η σεζόν μου. Είναι κάπως απίστευτο το ότι έχει περάσει τόσος καιρός και εξακολουθώ να προσπαθώ να αγωνίζομαι σε πολύ υψηλό επίπεδο, ώστε να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει. Και θα είμαι σε θέση να κάνω τη δουλειά μου».

Η διαχρονική προσφορά του σούπερ σταρ

Ως ο σούπερ σταρ των Γουόριορς και αναγνωρισμένος ως ο κορυφαίος σουτέρ όλων των εποχών, ο Στεφ Κάρι συνεχίζει να αποτελεί κεντρικό πρόσωπο για την ομάδα του. Η μακροχρόνια παρουσία του στο πρωτάθλημα και η σταθερή του απόδοση σε υψηλό επίπεδο αποτελούν χαρακτηριστικά της καριέρας του.

Η δήλωσή του για την προσπάθεια που καταβάλλει ώστε να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο και να συμβάλλει στις νίκες της ομάδας, επιβεβαιώνει την αδιάκοπη αφοσίωσή του στον αθλητισμό και τους Γουόριορς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta