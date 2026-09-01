Ο Ολυμπιακός στους κορυφαίους συλλόγους εκτός των πέντε μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων

Ο Ολυμπιακός κατατάσσεται στους κορυφαίους συλλόγους παγκοσμίως, εκτός των πέντε μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, σύμφωνα με την αξιολόγηση που παρουσίασε η σελίδα Football Ranked. Οι «ερυθρόλευκοι» εντοπίζονται στην ένατη θέση αυτής της ειδικής λίστας, αναδεικνύοντας την παρουσία τους στο διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα. Η κατάταξη αυτή, η οποία βασίζεται στο σύστημα αξιολόγησης Elo, τοποθετεί τον Ολυμπιακό με 1.693 βαθμούς.

Η σημαντική αυτή διάκριση φέρνει τον πειραϊκό σύλλογο στην πρώτη δεκάδα μεταξύ ομάδων από διάφορες χώρες. Πίσω από τον Ολυμπιακό, αλλά και μπροστά του, βρίσκονται κλαμπ από την Πορτογαλία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Σαουδική Αραβία, το Βέλγιο και την Τουρκία, γεγονός που καταδεικνύει τον διεθνή ανταγωνισμό και το υψηλό επίπεδο που επιδεικνύουν οι ομάδες εκτός των παραδοσιακά ισχυρών ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Η παρουσία των ελληνικών συλλόγων στην κατάταξη

Εκτός από τον Ολυμπιακό, η κατάταξη του Football Ranked περιλαμβάνει και άλλους ελληνικούς συλλόγους, προσφέροντας μια συνολική εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου σε διεθνές επίπεδο. Λίγο πιο πίσω από τους «ερυθρόλευκους», στην δέκατη θέση της λίστας, βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία συγκέντρωσε 1.684 βαθμούς. Η ΑΕΚ αναφέρεται ως ενισχυμένη μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την πρόκριση στη league phase του Champions League, στοιχεία που πιθανώς συνέβαλαν στην υψηλή της θέση.

Στο top-50 της ίδιας λίστας εντοπίζονται και δύο ακόμα μεγάλοι ελληνικοί σύλλογοι. Ο ΠΑΟΚ καταλαμβάνει την εικοστή έκτη θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται αμέσως μετά, στην εικοστή έβδομη θέση. Η παρουσία τεσσάρων ελληνικών ομάδων σε αυτή την εκτενή κατάταξη υπογραμμίζει την ανταγωνιστικότητα και το επίπεδο των συλλόγων της χώρας σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο, πέρα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Οι κορυφαίοι σύλλογοι εκτός των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων

Η λίστα του Football Ranked, η οποία βασίζεται στο σύστημα αξιολόγησης Elo, παρουσιάζει αναλυτικά τους κορυφαίους συλλόγους παγκοσμίως, εξαιρουμένων των ομάδων που αγωνίζονται στα πέντε μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Sporting CP από την Πορτογαλία, η οποία συγκέντρωσε 1.805 βαθμούς. Ακολουθεί στην δεύτερη θέση η Benfica, επίσης από την Πορτογαλία, με 1.776 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία των πορτογαλικών ομάδων στην κορυφή αυτής της κατάταξης.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η PSV Eindhoven από την Ολλανδία, η οποία κατέχει 1.766 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση συναντάμε την Bodo/Glimt από τη Νορβηγία με 1.763 βαθμούς, ενώ την πεντάδα κλείνει η FC Porto, για άλλη μια φορά από την Πορτογαλία, με 1.762 βαθμούς. Αυτές οι πέντε ομάδες αποτελούν την αφρόκρεμα των συλλόγων εκτός των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, επιδεικνύοντας σταθερά υψηλές επιδόσεις και διεθνή αναγνώριση.

Οι ομάδες που προηγούνται του Ολυμπιακού και η ολοκλήρωση της δεκάδας

Η λίστα του Football Ranked συνεχίζει με ομάδες που βρίσκονται ακριβώς πάνω από τον Ολυμπιακό στην κατάταξη. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Al-Hilal από τη Σαουδική Αραβία, συγκεντρώνοντας 1.731 βαθμούς, γεγονός που αναδεικνύει την αυξανόμενη δύναμη του ποδοσφαίρου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ακολουθεί στην έβδομη θέση η Club Brugge από το Βέλγιο με 1.730 βαθμούς, ενώ στην όγδοη θέση εντοπίζεται η Fenerbahçe από την Τουρκία με 1.698 βαθμούς.

Ο Olympiakos Piraeus, με τους 1.693 βαθμούς του, ολοκληρώνει την πρώτη δεκάδα των συλλόγων που ξεχωρίζουν εκτός των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Η συγκεκριμένη κατάταξη προσφέρει μια ενδιαφέρουσα οπτική για την παγκόσμια δυναμική των ποδοσφαιρικών συλλόγων, αναδεικνύοντας την αξία των ομάδων που διακρίνονται σε λιγότερο προβεβλημένα πρωταθλήματα, αλλά διατηρούν υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας και επιτυγχάνουν σημαντικές διακρίσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta