Προφορική συμφωνία Παναθηναϊκού με την Τζιρόνα για τον Αζεντίν Ουναΐ

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ, με τα δεδομένα να αλλάζουν ραγδαία τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, οι «πράσινοι» έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία με την Τζιρόνα για τη μεταγραφή του Μαροκινού μέσου. Η εξέλιξη αυτή ανατρέπει προηγούμενες πληροφορίες που ανέφεραν αρνητική απάντηση από την ισπανική ομάδα, φέρνοντας τον 26χρονο χαφ πιο κοντά στην επιστροφή του στην Ελλάδα.

Η προφορική συμφωνία και οι πηγές της είδησης

Η είδηση της προφορικής συμφωνίας για τον Αζεντίν Ουναΐ μεταδόθηκε αρχικά από τον Σάντι Αούνα, ενώ επιβεβαιώνεται και από το γαλλικό Footmercato. Τα δημοσιεύματα αυτά αναφέρουν ότι οι επαφές μεταξύ των δύο ομάδων προχώρησαν σημαντικά, οδηγώντας σε αυτή την καταρχήν συμφωνία για τον Μαροκινό διεθνή. Ο Μαροκινός δημοσιογράφος Χανίφ Μπερκανέ έδωσε επίσης μία νέα διάσταση στο μεταγραφικό σίριαλ, υπογραμμίζοντας την εξέλιξη αυτή.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί νωρίτερα, όταν δημοσιεύματα από την Ισπανία ανέφεραν πως η Τζιρόνα είχε απαντήσει αρνητικά στην πρόταση των «πράσινων». Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την πλευρά του Παναθηναϊκού για τη συμφωνία, διατηρώντας ένα πέπλο αναμονής γύρω από την οριστικοποίηση της μεταγραφής.

Το οικονομικό σκέλος της μεταγραφής

Για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ, ο Παναθηναϊκός φέρεται να είναι έτοιμος να προχωρήσει σε σημαντική οικονομική υπέρβαση. Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, ο Μαροκινός μέσος αναμένεται να υπογράψει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στο υπάρχον ρόστερ της ομάδας. Αυτή η κίνηση δείχνει την αποφασιστικότητα των «πράσινων» να πείσουν τον ποδοσφαιριστή να επιστρέψει στην Ελλάδα και να ενισχύσει την ομάδα του Νίστρουπ.

Εάν η μεταγραφή ολοκληρωθεί, ο Ουναΐ θα καταστεί δεδομένα ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα που αποδίδεται στην περίπτωσή του από τη διοίκηση του συλλόγου και την επιθυμία να τον εντάξουν άμεσα στο δυναμικό τους.

Ο αγώνας δρόμου για την ευρωπαϊκή λίστα

Ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά τον Παναθηναϊκό, καθώς οι «πράσινοι» επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του Ουναΐ χωρίς καθυστέρηση. Ο βασικός λόγος είναι η προθεσμία για τη δήλωση των παικτών στην ευρωπαϊκή λίστα, η οποία λήγει το βράδυ της Τετάρτης (02/09). Η άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι κρίσιμη, προκειμένου ο Μαροκινός χαφ να προλάβει να δηλωθεί και να είναι διαθέσιμος για τους αγώνες της League Phase του Conference League.

Οι προσπάθειες για την επίσπευση των διαπραγματεύσεων είναι εντατικές, καθώς η παρουσία του Ουναΐ θεωρείται σημαντική για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του «τριφυλλιού» στην επερχόμενη διοργάνωση. Η ομάδα θέλει να τον ενσωματώσει το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους κρίσιμους αγώνες.

Το παρελθόν του Ουναΐ στον Παναθηναϊκό και ο Άγιαξ

Ο Αζεντίν Ουναΐ δεν είναι ένα άγνωστο πρόσωπο για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024/25, ο 26χρονος χαφ φόρεσε τη φανέλα του «τριφυλλιού» σε 37 αγώνες, σημειώνοντας 5 γκολ και μοιράζοντας 7 ασίστ. Οι επιδόσεις του τον κατέστησαν έναν από τους πιο αγαπητούς παίκτες των φιλάθλων, οι οποίοι εκφράζουν την επιθυμία να τον δουν ξανά με την πράσινη φανέλα.

Παράλληλα, στην υπόθεση της μεταγραφής, ο Άγιαξ φαίνεται πως έχει μείνει εκτός της μάχης για την απόκτηση του Μαροκινού μέσου. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο ολλανδικός σύλλογος δεν έλαβε ποτέ απάντηση από την πλευρά του Ουναΐ, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης για τον ποδοσφαιριστή, αφήνοντας τον δρόμο ανοιχτό για τον Παναθηναϊκό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Gazzetta