Ο Αντώνης Καραγιαννίδης μίλησε για την πίεση, τον Σπανούλη και τον Ολυμπιακό

Ο Αντώνης Καραγιαννίδης, σέντερ του Ολυμπιακού, φιλοξενήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου στο WEB Radio της ΕΟΚ, όπου πραγματοποίησε δηλώσεις και έκανε τον απολογισμό από το «παράθυρο» του Αυγούστου. Ο αθλητής μίλησε για την πίεση που αντιμετώπισαν οι παίκτες, τη συνεργασία του με τον προπονητή Βασίλη Σπανούλη, καθώς και για τα συναισθήματά του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων».

Η διαχείριση της πίεσης στο «παράθυρο» του Αυγούστου

Ο Αντώνης Καραγιαννίδης αναφέρθηκε στην πίεση που υπήρχε κατά τη διάρκεια του «παραθύρου» του Αυγούστου και στον τρόπο που αυτή διαχειρίστηκε από την ομάδα. Όπως δήλωσε, αυτή η πίεση δεν «βαραίνει» τα χέρια, αλλά «δείχνει ξεκάθαρα τι πρέπει να κάνεις».

Ο σέντερ του Ολυμπιακού υπογράμμισε την ανάγκη για νίκη, η οποία και επετεύχθη, παρά το γεγονός ότι στο πρώτο ματς δεν τους «έκατσε». Τόνισε πως, όταν μπήκε στ’ αποδυτήρια, αν και είχε προετοιμαστεί από το σπίτι, κατάλαβε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουν. Οι παίκτες ήταν απόλυτα συγκεντρωμένοι και 100% προσηλωμένοι στον στόχο. Παρά το ότι η Ισπανία είναι μια πολύ καλή ομάδα και διαχρονικός αντίπαλος, η ελληνική ομάδα κατάφερε να νικήσει, έστω και με αυτόν τον τρόπο, καθώς «η νίκη είναι νίκη».

Η προετοιμασία των αθλητών και οι επόμενοι αγώνες

Σχετικά με την προετοιμασία ενός αθλητή για να βρεθεί στο ιδανικό επίπεδο στα καλοκαιρινά «παράθυρα», ο Καραγιαννίδης εξήγησε ότι ο κάθε αθλητής κάνει το δικό του κομμάτι για να έρθει όσο πιο έτοιμος γίνεται στην ομάδα. Ωστόσο, το «μεταξύ μας» είναι πιο δύσκολο, καθώς ο καθένας προέρχεται από τη δική του ομάδα με διαφορετική φιλοσοφία, γεγονός που καθιστά δύσκολη την προσαρμογή σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Όσον αφορά τα εναπομείναντα παιχνίδια και την πρόκριση στο Παγκόσμιο, ο αθλητής δήλωσε ότι δεν είναι καλό να μπαίνουν σε υπολογισμούς. Η ομάδα θα κοιτάξει το επόμενο παιχνίδι, με στόχο να το κερδίσει, προχωρώντας «σιγά-σιγά προς την καλή πλευρά».

Η συνεργασία με τον κόουτς Βασίλη Σπανούλη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αντώνης Καραγιαννίδης στη συνεργασία του με τον προπονητή Βασίλη Σπανούλη. Όπως ανέφερε, ο κόουτς Σπανούλης «δεν είναι απλά ένας προπονητής». Ο ίδιος τον έβλεπε μικρός να παίζει μπάσκετ, να κατακτά τίτλους και να πραγματοποιεί όλα αυτά που έχει πετύχει στην καριέρα του.

Ο Καραγιαννίδης δήλωσε ότι είναι ένας παίκτης που δεν παίζει μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τον προπονητή του. Όταν παίζει κανείς για έναν τέτοιον προπονητή, το συναίσθημα είναι διαφορετικό, προσθέτοντας μια ξεχωριστή διάσταση στην αγωνιστική του προσπάθεια.

Η νέα σεζόν με τον Ολυμπιακό και οι προσωπικοί στόχοι

Για τη νέα σεζόν με τον Ολυμπιακό, ο Αντώνης Καραγιαννίδης εξέπρασε την αίσθηση ότι η πορεία του εξελίσσεται θετικά και προχωράει. Θέλει να δοκιμάσει και αυτό το κομμάτι, καθώς γενικά στη ζωή του δοκιμάζει τι μπορεί και τι όχι.

Η φετινή χρονιά είναι μια ευκαιρία για τον ίδιο να δει αν μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του συλλόγου. Από εκεί και πέρα, θα συνεχίσει την καριέρα του, καθώς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, είναι ακόμα πολύ μικρός.

Η εμπειρία του Ολυμπιακού και η Εθνική ομάδα

Ο σέντερ του Ολυμπιακού περιέγραψε το πώς είναι να βρίσκεται σε έναν σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός, χαρακτηρίζοντάς το ως «μια εμπειρία». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει το ειδικό βάρος και την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην ομάδα του Πειραιά.

Τέλος, ο Καραγιαννίδης αναφέρθηκε και στην πιθανότητα παρουσίας του σε μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική Ανδρών. Ερωτηθείς αν το σκέφτεται γλυκά, απάντησε «Εννοείται! Ποιος αθλητής στην Εθνική ομάδα δεν το σκέφτεται γλυκά αυτό; Όλοι το περιμένουμε πώς και πώς».

Με πληροφορίες από: Gazzetta