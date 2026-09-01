Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις: Τραυματισμός και απουσία από σημαντικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα κληθεί να ξεκινήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο χωρίς τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, καθώς ο Αμερικανός φόργουορντ υπέστη κάταγμα στο χέρι του. Ο τραυματισμός του, που διαγνώστηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της 1ης Σεπτεμβρίου, αναμένεται να τον κρατήσει εκτός γηπέδων για περίπου έξι εβδομάδες. Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ένα ακόμη πρόβλημα για την ομάδα, η οποία θα στερηθεί τις υπηρεσίες του παίκτη σε σημαντικές αναμετρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Euroleague.

Ο τραυματισμός και η διάγνωση

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι του κατά τη διάρκεια της προπόνησης του Παναθηναϊκού AKTOR, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου. Αμέσως μετά τον τραυματισμό, ο Αμερικανός φόργουορντ μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ο παίκτης υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου. Ως αποτέλεσμα της διάγνωσης, του τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας στο χέρι, μια κίνηση που κρίθηκε απαραίτητη για την αποκατάσταση του τραυματισμού.

Διάρκεια απουσίας και επιπτώσεις

Η εκτίμηση για το διάστημα της απουσίας του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις από την αγωνιστική δράση ανέρχεται σε περίπου έξι εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης θα παραμείνει εκτός γηπέδων για τον επόμενο ενάμιση μήνα, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τα αρχικά πλάνα της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Η απουσία του Χέιζ Ντέιβις δημιουργεί ένα νέο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα αναγκαστεί να ξεκινήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο χωρίς έναν από τους βασικούς του φόργουορντ. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες της τόσο στα εγχώρια όσο και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ακολουθούν.

Τα παιχνίδια που αναμένεται να χάσει

Λόγω του τραυματισμού του, ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στα ματς του Super Cup στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία σημαντική διοργάνωση στην αρχή της σεζόν, από την οποία ο Αμερικανός φόργουορντ θα απουσιάσει.

Επιπλέον, ο παίκτης αναμένεται να χάσει πέντε παιχνίδια της Euroleague. Συγκεκριμένα, δεν θα αγωνιστεί στις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τις ομάδες Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Φενέρμπαχτσε και Παρτιζάν. Αυτές οι αναμετρήσεις αποτελούν μέρος των πρώτων υποχρεώσεων της ομάδας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Οι άλλες απουσίες του Παναθηναϊκού

Ο τραυματισμός του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη υπάρχον πρόβλημα απουσιών για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα έχει δεδομένα εκτός και τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος επίσης δεν θα είναι διαθέσιμος για τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν.

Η ταυτόχρονη απουσία δύο σημαντικών παικτών, του Χέιζ Ντέιβις και του Ναν, δημιουργεί δυσκολίες για τον Παναθηναϊκό ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο προπονητής της ομάδας θα πρέπει να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για τα πρώτα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες απουσίες.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τον τραυματισμό του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο παίκτης τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της προπόνησης της 1ης Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση ανέφερε επίσης ότι ο παίκτης μετέβη αμέσως στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι του τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας, επιβεβαιώνοντας έτσι την έκταση του τραυματισμού και την αναγκαιότητα της θεραπευτικής αγωγής.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta