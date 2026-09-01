Μήτρου-Λονγκ: «Πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ ταλέντο», τι είπε για τον Τρινκιέρι

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα του ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας στο Μέτσοβο. Ο αθλητής αναφέρθηκε στις πρώτες του εντυπώσεις από τον νέο ΠΑΟΚ και τη νέα σεζόν, ενώ μίλησε και για προσωπικά του θέματα. Επιπλέον, εξέφρασε την εκτίμησή του για τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Οι πρώτες εντυπώσεις στον ΠΑΟΚ

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ περιέγραψε την εμπειρία του στον νέο ΠΑΟΚ ως μία «ανάσα φρέσκου αέρα», τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο πρότζεκτ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο οργανισμός, από την κορυφή έως τη βάση, έχει προβεί σε πολλές διαφορετικές ενέργειες με στόχο να φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο.

Εξέφρασε τον εντυπωσιασμό του για το πώς μία ομάδα σαν αυτή δένει τόσο καλά, τόσο σε επίπεδο προσωπικοτήτων όσο και σε επίπεδο δουλειάς. Μέχρι στιγμής, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική». Ο παίκτης πιστεύει ότι η ομάδα διαθέτει «πάρα πολύ ταλέντο» και ότι κάνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο Μήτρου-Λονγκ υπογράμμισε επίσης ότι το γκρουπ των παικτών δεν έχει έπαρση, με όλους να έχουν ως κίνητρο να γίνουν καλύτεροι. Στα παιδιά που επέστρεψαν από την περσινή χρονιά, επειδή δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν πλήρως τον στόχο τους, φαίνεται ότι έχει μείνει κάτι μέσα τους και θέλουν πραγματικά να φέρουν τίτλους στην ομάδα.

Η αγάπη για το μπάσκετ και οι οικογενειακές επιρροές

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ μοιράστηκε αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία, αναφέροντας ότι από μικρό παιδί έβλεπε τους θείους του και τα μεγαλύτερα αδέρφια του να παίζουν μπάσκετ. Στο υπόγειο του σπιτιού τους υπήρχε πάντα μία μπασκέτα, όπου ντρίμπλαραν και έπαιζαν.

Αυτές οι «κλασικές, ανταγωνιστικές μονομαχίες» γίνονταν σχεδόν κάθε βράδυ στο σπίτι του, όπως περιέγραψε. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες, ερωτεύτηκε το μπάσκετ από πολύ μικρή ηλικία, κάτι που τον καθόρισε στην πορεία του.

Από την πυγμαχία στο παρκέ

Πριν αφοσιωθεί πλήρως στο μπάσκετ, ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ ασχολούνταν με την πυγμαχία. Ο πατέρας του ήταν διεθνής αθλητής του kickboxing, γεγονός που έκανε τα μαχητικά αθλήματα να είναι έντονα παρόντα μέσα στο σπίτι τους, αντιμετωπίζοντάς τα με μεγάλη σοβαρότητα.

Κάποια στιγμή, ο παίκτης έφτασε σε ένα σταυροδρόμι, όπου ο πατέρας του τού ζήτησε να επιλέξει ανάμεσα στα αθλήματα. Τελικά, ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ επέλεξε το μπάσκετ. Κατά τη διάρκεια του γυμνασίου, ασχολήθηκε και με άλλα συνηθισμένα αθλήματα, όπως βόλεϊ, ποδόσφαιρο και μπέιζμπολ, με σκοπό να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένος αθλητικά. Ωστόσο, στο τέλος, η αφοσίωσή του στο μπάσκετ ήταν απόλυτη.

Το μπάσκετ ως έκφραση και διδαχή

Για τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ, το μπάσκετ αποτελεί ένα μέσο μέσω του οποίου μπορεί να είναι πραγματικά ο εαυτός του και να εκφράζει ελεύθερα τα συναισθήματά του. Πιστεύει ότι ο στόχος κάθε ανθρώπου είναι να βλέπει τη δουλειά του να αποδίδει.

Νιώθει ότι, είτε τα πράγματα πηγαίνουν καλά στο μπάσκετ είτε όχι, πάντα κάτι του διδάσκουν. Κάθε μέρα σηκώνεται και συνεχίζει να δίνει τα πάντα σε αυτό που αγαπά. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το μπάσκετ είναι αυτό που είμαι, είναι αυτό που ήμουν πάντα. Αγαπώ τα πάντα γύρω από αυτό».

Η αναφορά στον Αντρέα Τρινκιέρι

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του, ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ μίλησε επίσης με τα καλύτερα λόγια για τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Αν και οι πηγές δεν αναφέρουν λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των δηλώσεών του σχετικά με τον προπονητή, η αναφορά του υποδηλώνει την εκτίμησή του προς το πρόσωπό του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta