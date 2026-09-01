Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ θα υποβληθεί σε επέμβαση καρδιάς

Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, ποδοσφαιριστής της Νάπολι, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας που απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση. Ο 29χρονος μέσος θα υποβληθεί σε επέμβαση στην καρδιά, καθώς διαγνώστηκε με ήπια, καλοήθη αρρυθμία. Η κατάσταση αυτή θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα, χάνοντας τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του, ωστόσο η υγεία του δεν διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

Η επίσημη ανακοίνωση της Νάπολι

Η Νάπολι προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, επιβεβαιώνοντας το πρόβλημα. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ιταλικού συλλόγου, ο ποδοσφαιριστής εμφάνισε μια ήπια, καλοήθη αρρυθμία στην καρδιά του, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ιατρική παρέμβαση. Η ανακάλυψη αυτής της αρρυθμίας οδήγησε στην απόφαση για επέμβαση.

Οι «Παρτενοπέι» διευκρίνισαν ότι ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ θα υποβληθεί τις επόμενες ημέρες σε επέμβαση αποκατάστασης. Παρά την ανάγκη για χειρουργική επέμβαση, η επίσημη θέση του συλλόγου είναι ότι ο παίκτης δεν διατρέχει κάποιον σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του, καθησυχάζοντας για την έκβαση της κατάστασης.

Λεπτομέρειες για την επέμβαση PFA

Η επέμβαση στην οποία θα υποβληθεί ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ είναι μια διορθωτική χειρουργική επέμβαση με χρήση παλμικού πεδίου, γνωστή ως PFA (Pulsed Field Ablation). Πρόκειται για μια διαδικασία που πραγματοποιείται με την εισαγωγή λεπτών καθετήρων μέσω των φλεβών του ασθενούς.

Η τεχνική της PFA χρησιμοποιεί σύντομους ηλεκτρικούς παλμούς, οι οποίοι έχουν ως στόχο να στοχεύσουν τον ανώμαλο καρδιακό ιστό και να θεραπεύσουν τις καρδιακές αρρυθμίες. Είναι μια σχετικά πρόσφατη τεχνική στον ιατρικό χώρο, η οποία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στη θεραπεία διαταραχών του καρδιακού ρυθμού, προσφέροντας μια σύγχρονη προσέγγιση στο πρόβλημα.

Το χρονοδιάγραμμα της απουσίας και επιστροφής

Η κατάσταση της υγείας του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα. Ο ποδοσφαιριστής θα χάσει τα επόμενα παιχνίδια της Νάπολι, καθώς η επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους αναμένεται μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο 29χρονος μέσος θα μείνει εκτός για περίπου ενάμιση μήνα. Η απουσία του ξεκίνησε ουσιαστικά μετά τον αγώνα της Νάπολι κόντρα στην Κόμο, από τον οποίο αποχώρησε με ενοχλήσεις, οδηγώντας στις περαιτέρω εξετάσεις και τη διάγνωση της αρρυθμίας. Ο σύλλογος αναμένει να είναι ξανά διαθέσιμος μετά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων, πιθανότατα στο τέλος του μήνα.

Η καθοριστική παρουσία του στη Νάπολι

Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, σε ηλικία 29 ετών, έχει καθιερωθεί ως ένας βασικός και ιδιαίτερα σημαντικός παίκτης για τη Νάπολι από την ημέρα που εντάχθηκε στην ομάδα. Ο διεθνής μέσος μεταγράφηκε στους «Παρτενοπέι» το 2024, προερχόμενος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και η επίδρασή του ήταν άμεση και καθοριστική.

Στην πρώτη του κιόλας σεζόν με τη Νάπολι, ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του τίτλου της Serie A. Η εξαιρετική του απόδοση αναγνωρίστηκε πλήρως, καθώς ανακηρύχθηκε και ο πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος, αναδεικνύοντας την αξία του και τον ρόλο του στην επιτυχία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta