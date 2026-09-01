Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Εκτός δράσης για έξι εβδομάδες λόγω κατάγματος

Μετά τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν, ένα νέο πρόβλημα προέκυψε για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου, γεγονός που θα τον κρατήσει στα «πιτς» για ένα σημαντικό διάστημα στο πρώτο κομμάτι της νέας αγωνιστικής σεζόν. Η απουσία του προστίθεται στις σημαντικές απώλειες για την ομάδα του.

Ο τραυματισμός και η απουσία

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αντιμετωπίζει πλέον πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο τον αναγκάζει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες εβδομάδες. Συγκεκριμένα, ο παίκτης υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου, έναν τραυματισμό που απαιτεί ειδική αντιμετώπιση και αποκατάσταση.

Για την αντιμετώπιση του κατάγματος, στον Αμερικανό φόργουορντ τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ένα επιπλέον ζήτημα για τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος θα κληθεί να διαχειριστεί δύο σημαντικές απουσίες στο ξεκίνημα της σεζόν, καθώς είχε προηγηθεί και ο τραυματισμός του Κέντρικ Ναν.

Το διάστημα της απουσίας και η επιστροφή

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ιατρών, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αναμένεται να απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του για περίπου έξι εβδομάδες. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την πλήρη αποκατάσταση του κατάγματος και την ασφαλή επιστροφή του στα παρκέ.

Η επιστροφή του Χέιζ-Ντέιβις δρομολογείται περίπου στα μέσα του επόμενου μήνα, βάσει των τρεχουσών εκτιμήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα συμπίπτει με την περίοδο που έχει προσδιοριστεί και η επιστροφή του συμπαίκτη του, Κέντρικ Ναν, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Τα φιλικά και τα τουρνουά προετοιμασίας που χάνει

Η απουσία του Αμερικανού φόργουορντ θα είναι αισθητή σε μια σειρά από αγώνες και διοργανώσεις που αποτελούν μέρος της προετοιμασίας της ομάδας για τη νέα σεζόν. Ο Χέιζ-Ντέιβις σίγουρα θα χάσει όλα τα φιλικά παιχνίδια που έχουν προγραμματιστεί, καθώς και τα τουρνουά προετοιμασίας.

Μεταξύ των διοργανώσεων από τις οποίες θα απουσιάσει είναι το τουρνουά που θα διεξαχθεί στη Ρόδο, καθώς και το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Επιπλέον, δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο Super Cup της Ρόδου, μια σημαντική διοργάνωση πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Οι αγώνες της Euroleague που θα απουσιάσει

Πέρα από τις αναμετρήσεις προετοιμασίας, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις θα χάσει και τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Euroleague, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την ομάδα στην αρχή της ευρωπαϊκής της πορείας. Η παρουσία του θεωρείται κομβική, και η απουσία του θα επηρεάσει τον σχεδιασμό του προπονητή.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο Χέιζ-Ντέιβις δεν θα αγωνιστεί στα παιχνίδια κόντρα στην Παρί, που είναι προγραμματισμένο για τις 24 Σεπτεμβρίου, καθώς και στην αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν στις 30 Σεπτεμβρίου. Επίσης, θα απουσιάσει από τους αγώνες με τη Μακάμπι στις 2 Οκτωβρίου και τη Φενέρμπαχτσε στις 8 Οκτωβρίου.

Η λίστα των αγώνων Euroleague που θα χάσει περιλαμβάνει επίσης την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Παρτίζαν στις 13 Οκτωβρίου και το παιχνίδι με τη Χάποελ στις 16 Οκτωβρίου. Αυτές οι αναμετρήσεις είναι κρίσιμες για την εκκίνηση της ομάδας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Πιθανή επιστροφή στα παρκέ

Βάσει των πρώτων εκτιμήσεων από το ιατρικό επιτελείο, υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο T-Center στις 22 Οκτωβρίου.

Η πιθανή αυτή ημερομηνία επιστροφής θα σηματοδοτήσει το τέλος της εξάμηνης απουσίας του και την επανένταξή του στο δυναμικό της ομάδας, προσφέροντας ξανά τις υπηρεσίες του στον προπονητή και τους συμπαίκτες του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta