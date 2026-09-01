Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στο Champions League μετρούν νίκες στα εγχώρια πρωταθλήματα

Η ΑΕΚ σημείωσε την πρώτη της απώλεια βαθμών στο φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan Superleague την Κυριακή 30 Αυγούστου, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 1-1 απέναντι στην Κηφισιά. Την ίδια στιγμή, οι περισσότεροι από τους αντιπάλους της στη φάση των ομίλων του Champions League είχαν μια σαφώς καλύτερη μοίρα το περασμένο σαββατοκύριακο στα εγχώρια πρωταθλήματά τους. Συγκεκριμένα, επτά από τις οκτώ ομάδες που θα αντιμετωπίσει η Ένωση επικράτησαν των αντιπάλων τους, μάλιστα εμφατικά, επιδεικνύοντας την καλή τους φόρμα ενόψει των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων.

Η εντυπωσιακή πορεία των ευρωπαϊκών κολοσσών

Η Ρεάλ Μαδρίτης, ένας από τους ισχυρούς αντιπάλους της ΑΕΚ, συνέχισε την αψεγάδιαστη πορεία της στο ισπανικό πρωτάθλημα. Η «Βασίλισσα» επικράτησε άνετα με σκορ 4-0 της Μάλαγας, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο εμβληματικό της γήπεδο, το «Μπερναμπέου». Με αυτή τη νίκη, η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το απόλυτο 3 στα 3 στη La Liga, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της για την κορυφή.

Αντίστοιχα εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση της Ρόμα στο ιταλικό πρωτάθλημα. Η ομάδα της Ρώμης πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Λέτσε, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και κερδίζοντας με το ίδιο εμφατικό σκορ 4-0. Αυτή η σημαντική εκτός έδρας επιτυχία επέτρεψε στη Ρόμα να ανέβει στην κορυφή της Serie A, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της κατάσταση.

Οι επιβλητικές εμφανίσεις των αγγλικών και ιταλικών ομάδων

Στο αγγλικό πρωτάθλημα, η Μάντσεστερ Σίτι δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στην Κρίσταλ Πάλας. Η ομάδα του Μάντσεστερ ταξίδεψε στο Λονδίνο και μοίρασε και αυτή τεσσάρα, επικρατώντας με σκορ 1-4. Η επιθετική τριάδα της Σίτι, αποτελούμενη από τους Φόντεν, Τσέρκι και Χάαλαντ, βρέθηκε σε εξαιρετική ημέρα, συμβάλλοντας τα μέγιστα σε αυτή την ευρεία νίκη.

Μία ακόμη ιταλική ομάδα, η Κόμο, κατάφερε να καταγράψει την πρώτη της νίκη στο ιταλικό πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας ένα σημαντικό διπλό. Η Κόμο «έκλεισε» το σπίτι της Νάπολι, επικρατώντας με σκορ 1-2. Το νικητήριο τέρμα για την Κόμο σημείωσε ο Τάσος Δουβίκας, δίνοντας στην ομάδα του τρεις πολύτιμους βαθμούς και ένα δυναμικό ξεκίνημα στη σεζόν.

Νίκες για γερμανικές και τουρκικές ομάδες

Στη Γερμανία, η Ντόρτμουντ, στην οποία αγωνίζονται οι Καρέτσα και Κωνσταντέλια, σημείωσε επίσης νίκη στο εγχώριο πρωτάθλημα. Η ομάδα της Ντόρτμουντ επικράτησε του Αμβούργου με σκορ 2-0, δείχνοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στην έδρα της. Η νίκη αυτή ενισχύει την ψυχολογία της ομάδας ενόψει των επερχόμενων ευρωπαϊκών αναμετρήσεων.

Από την Τουρκία, η Γαλατάσαραϊ κατάφερε να πάρει το «τρίποντο» σε έναν αγώνα με αρκετά γκολ. Η Γαλατάσαραϊ επικράτησε της Γκοτζέπε με σκορ 3-2, σε μία αναμέτρηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Η νίκη αυτή διατηρεί την ομάδα σε τροχιά επιτυχίας στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Η αυστριακή επικράτηση και η εξαίρεση της Σαχτάρ

Στην Αυστρία, η Λασκ σημείωσε μία εμφατική νίκη στο πρωτάθλημα της χώρας. Η ομάδα της Λασκ κέρδισε με το ευρύ σκορ 3-0 την Αλτάχ, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή η άνετη επικράτηση προσθέτει τρεις βαθμούς στην συγκομιδή της Λασκ και της δίνει ώθηση για τη συνέχεια.

Η μοναδική από τις οκτώ αντιπάλους της ΑΕΚ που δεν κατάφερε να πάρει το «τρίποντο» στο εγχώριο πρωτάθλημα της ήταν η Σαχτάρ Ντόνετσκ. Η ουκρανική ομάδα υπέστη μία ήττα-σοκ στην έδρα της, χάνοντας με σκορ 0-2 από τη Ζιτομίρ. Αυτό το απρόσμενο αποτέλεσμα αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση στον κανόνα των νικηφόρων αποτελεσμάτων των αντιπάλων της Ένωσης.

Η ισοπαλία της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα

Ενώ οι περισσότεροι από τους ευρωπαϊκούς αντιπάλους της πανηγύριζαν νίκες, η ΑΕΚ είχε μια διαφορετική τύχη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Την Κυριακή 30 Αυγούστου, η «Ένωση» αναμετρήθηκε με την Κηφισιά και το παιχνίδι έληξε ισόπαλο με σκορ 1-1.

Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδότησε την πρώτη «γκέλα» της ΑΕΚ στη φετινή Stoiximan Superleague, καθώς έχασε τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα. Η ισοπαλία αυτή έρχεται σε αντίθεση με την εντυπωσιακή φόρμα που επέδειξαν οι περισσότεροι από τους μελλοντικούς της αντιπάλους στο Champions League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta