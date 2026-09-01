ΗΠΑ: Εύκολη επικράτηση επί της Κολομβίας με οδηγό τον Μάικ Τζέιμς

Η εθνική ομάδα των ΗΠΑ σημείωσε μια άνετη νίκη στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας της Κολομβίας με τελικό σκορ 104-80. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην «CareFirst Arena» της Ουάσινγκτον. Με αυτή την επικράτηση, οι Αμερικανοί έφτασαν τις επτά νίκες σε οκτώ παιχνίδια και «αγκάλιασαν» την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η κυριαρχία του Μάικ Τζέιμς

Ο Μάικ Τζέιμς αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας μια εμφάνιση που κάλυψε πολλές πτυχές του παιχνιδιού. Αγωνίστηκε για 25 λεπτά, διάστημα στο οποίο κατέγραψε 11 πόντους, με 2/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 1/2 βολές. Η συμβολή του δεν περιορίστηκε στο σκοράρισμα, καθώς έκανε τα «πάντα» στο παρκέ.

Ο Αμερικανός γκαρντ μοίρασε 9 ασίστ, ενώ παράλληλα είχε 5 κλεψίματα και 2 ριμπάουντ, δείχνοντας την πολυδιάστατη παρουσία του στο παρκέ. Στο στατιστικό του φύλλο καταγράφηκαν και 7 λάθη, ωστόσο η συνολική του προσφορά ήταν καθοριστική για την επικράτηση της ομάδας του.

Οι άλλοι διακριθέντες των ΗΠΑ

Πέρα από τον Μάικ Τζέιμς, άλλοι πέντε παίκτες της Team USA ολοκλήρωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, υπογραμμίζοντας το εύρος των επιλογών της ομάδας. Πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Κόουλ Σουάιντερ της Εφές, ο οποίος σημείωσε 18 πόντους με 3/5 τρίποντα και μάζεψε 8 ριμπάουντ.

Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ της Ντουμπάι BC συνέβαλε με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Τζέιμς Νάναλι, είχε επίσης 16 πόντους με 6/12 εντός παιδιάς. Τη λίστα των διψήφιων συμπλήρωσαν οι Ορλάντο Ρόμπινσον με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ, καθώς και ο Ντεζόν Τζαρό, ο οποίος μέτρησε 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Γνώριμα πρόσωπα και από την Κολομβία

Η αναμέτρηση στην Ουάσινγκτον είχε πολλά γνώριμα πρόσωπα για το ελληνικό κοινό, όχι μόνο από την πλευρά των ΗΠΑ. Και η Κολομβία παρέταξε παίκτες με θητεία σε ελληνικές ομάδες, οι οποίοι ξεχώρισαν με την απόδοσή τους.

Ο Μπράιαν Ανγκόλα, πρώην παίκτης της ΑΕΚ, ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της Κολομβίας με 19 πόντους, προσθέτοντας στην εμφάνισή του και 5 ασίστ. Επίσης, ο Χάιμε Ετσενίκε, ο οποίος αγωνίστηκε στον Προμηθέα Πάτρας και πλέον βρίσκεται στην Ιταλία με τη Ρετζιάνα υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Πρίφτη, συνέβαλε με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Η πορεία των ΗΠΑ στα προκριματικά

Η νίκη αυτή έφερε την εθνική ομάδα των ΗΠΑ σε πλεονεκτική θέση για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Με επτά νίκες σε οκτώ αγώνες, οι Αμερικανοί έχουν διαμορφώσει ένα ισχυρό ρεκόρ στα προκριματικά. Η επικράτηση επί της Κολομβίας, με την υψηλή διαφορά των 24 πόντων, επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της Team USA.

Η ομάδα έδειξε συνοχή και αποτελεσματικότητα, με πολλούς παίκτες να συνεισφέρουν στο σκοράρισμα και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού. Η παρουσία γνωστών ονομάτων από το ευρωπαϊκό μπάσκετ προσέδωσε επιπλέον ποιότητα στο σύνολο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta