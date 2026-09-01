Η Δομινικανή Δημοκρατία διέλυσε τη Χιλή με 35 πόντους διαφορά – Η εμφάνιση του Ζαν Μοντέρο

Η Δομινικανή Δημοκρατία σημείωσε μια εμφατική νίκη επί της Χιλής με σκορ 101-66, στο πλαίσιο των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Αμερικής. Ο αγώνας διεξήχθη τα ξημερώματα της Τρίτης (01/09) στο Σάντο Ντομίνγκο, με την ομάδα της Δομινικανής Δημοκρατίας να επικρατεί με διαφορά 35 πόντων. Ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος πρόσφατα αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, πραγματοποίησε μια μεστή εμφάνιση, συμβάλλοντας σημαντικά στην επικράτηση της ομάδας του. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Δομινικανή Δημοκρατία βρίσκεται πλέον πιο κοντά στην εξασφάλιση της πρόκρισης για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί τον επόμενο χρόνο στο Κατάρ.

Η άνετη επικράτηση της Δομινικανής Δημοκρατίας στα προκριματικά

Στο πλαίσιο των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ, η Δομινικανή Δημοκρατία κατάφερε να επιβληθεί με μεγάλη ευκολία επί της Χιλής. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη τα ξημερώματα της Τρίτης, 1ης Σεπτεμβρίου, στο Σάντο Ντομίνγκο, έληξε με το εντυπωσιακό σκορ 101-66, αναδεικνύοντας την ανωτερότητα των Δομινικανών.

Η διαφορά των 35 πόντων στο τελικό αποτέλεσμα υπογραμμίζει την κυριαρχία της Δομινικανής Δημοκρατίας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αυτή η νίκη είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της ομάδας στα Προκριματικά της «ζώνης» της Αμερικής, καθώς την φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην εξασφάλιση της θέσης της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η διοργάνωση της τελικής φάσης έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο χρόνο και θα φιλοξενηθεί στο Κατάρ. Η Δομινικανή Δημοκρατία, με την πρόσφατη εμφάνισή της, δείχνει ότι έχει τις δυνατότητες να διεκδικήσει την παρουσία της στην κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση.

Η μεστή εμφάνιση του Ζαν Μοντέρο

Ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος πρόσφατα εντάχθηκε στο δυναμικό του Ολυμπιακού, είχε μια αξιοσημείωτη παρουσία στον αγώνα εναντίον της Χιλής. Αυτή ήταν η τελευταία του εμφάνιση για το «παράθυρο» του Αυγούστου των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και ο γκαρντ πραγματοποίησε μια μεστή εμφάνιση, συμβάλλοντας ενεργά στην επικράτηση της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Στα 27 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα που χρησιμοποιήθηκε από τον προπονητή του, ο Μοντέρο σημείωσε συνολικά 12 πόντους. Η επίδοσή του στο δίποντο ήταν εξαιρετική, με 5 εύστοχες προσπάθειες σε 6 σουτ (5/6). Ωστόσο, δεν κατάφερε να βρει στόχο από την περιφέρεια, έχοντας 0/6 τρίποντα. Από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, ο νεαρός παίκτης είχε 2/3 εύστοχες εκτελέσεις.

Πέρα από το σκοράρισμα, ο Ζαν Μοντέρο ξεχώρισε και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού. Κατέγραψε 3 ριμπάουντ, μοίρασε 3 τελικές πάσες στους συμπαίκτες του και πραγματοποίησε 3 κλεψίματα, δείχνοντας την πολυδιάστατη συνεισφορά του. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της εμφάνισής του ήταν ότι ολοκλήρωσε τον αγώνα χωρίς κανένα λάθος, επιβεβαιώνοντας την αλάνθαστη παρουσία του στο παρκέ. Η συγκεκριμένη εμφάνιση του Μοντέρο ήρθε σε συνέχεια της εντυπωσιακής του επίδοσης απέναντι στην Βραζιλία, όπου είχε σημειώσει 30 πόντους.

Ο Αντρές Φελίζ πρώτος σκόρερ και η πορεία προς την τελική φάση

Στην κορυφή των σκόρερ για την ομάδα της Δομινικανής Δημοκρατίας βρέθηκε ο Αντρές Φελίζ, ο οποίος αγωνίζεται για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Φελίζ ήταν ο επιθετικός αιχμή της ομάδας, σημειώνοντας συνολικά 17 πόντους κατά τη διάρκεια των 22 λεπτών συμμετοχής του στον αγώνα.

Οι επιδόσεις του Αντρές Φελίζ περιλάμβαναν 2/4 εύστοχα δίποντα, ενώ ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός από την περιφέρεια, με 4/9 εύστοχα τρίποντα. Επίσης, είχε 1/1 εύστοχη ελεύθερη βολή. Εκτός από την εκτελεστική του δεινότητα, συνέβαλε και στη δημιουργία, μοιράζοντας 4 ασίστ. Συμπλήρωσε την παρουσία του με 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, έχοντας παράλληλα 1 λάθος.

Η νίκη αυτή, με την σημαντική συμβολή τόσο του Ζαν Μοντέρο όσο και του Αντρές Φελίζ, φέρνει τη Δομινικανή Δημοκρατία σε μια πολύ ευνοϊκή θέση για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η διοργάνωση, που θα λάβει χώρα τον επόμενο χρόνο στο Κατάρ, αποτελεί τον στόχο για την ομάδα, η οποία πλέον βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στην επίτευξή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta