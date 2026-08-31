Η εθνική ομάδα μπάσκετ σε κρίσιμη καμπή για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο

Η «γαλανόλευκη» ομάδα μπάσκετ βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς αναζητά την επιστροφή στις νίκες κόντρα στους Ίβηρες, με στόχο να βελτιώσει το «μονοπάτι» της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Αντώνης Καλκαβούρας φωτίζει τις λεπτομέρειες που καθιστούν την παρούσα κατάσταση ιδιαίτερα απαιτητική για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Η Εθνική καλείται να δείξει άμεση αντίδραση στο αποψινό ματς, προκειμένου να αποφύγει περαιτέρω δυσκολίες στην πορεία της.

Η αποτελεσματικότητα στα «παράθυρα» της FIBA

Από την καθιέρωσή τους, τον Νοέμβριο του 2017, τα «παράθυρα» της FIBA αποτέλεσαν ένα format που η Εθνική ομάδα διαχειρίστηκε με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Παρά τις σημαντικές απουσίες, όπως αυτή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος ήταν μόνιμα απών με εξαίρεση ελάχιστους αγώνες κατά την off season, και των πρωτοκλασάτων διεθνών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που είχαν συνήθως υποχρεώσεις στην Euroleague, η ομάδα βρήκε τον τρόπο να ανταποκριθεί.

Η «γαλανόλευκη» αξιοποίησε ιδανικά το σύνολο των παικτών που βρέθηκαν στην «δεξαμενή» της, επιτυγχάνοντας ένα συνολικό ρεκόρ 26 νικών και 8 ηττών στο ισχύον σύστημα διεξαγωγής. Αυτή η επίδοση της επέτρεψε να εξασφαλίσει τέσσερις άνετες προκρίσεις σε ισάριθμες τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων. Συγκεκριμένα, προκρίθηκε στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2019 και του 2023, καθώς και στα Eurobasket του 2022 και του 2025. Μια ιστορική στιγμή από το παρθενικό παιχνίδι της «επίσημης αγαπημένης» στο format των «παραθύρων» ήταν το αλησμόνητο buzzer beater του Γιάννη Αθηναίου στο Λέστερ, στις 24 Νοεμβρίου 2017.

Η κρίσιμη συγκυρία και οι τρεις συνεχόμενες ήττες

Ωστόσο, η εικόνα αυτή έχει αλλάξει δραματικά. Τον ερχόμενο Νοέμβριο, που θα συμπληρωθούν εννέα χρόνια από το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής στα «παράθυρα», η Ελλάδα, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της περασμένης χρονιάς, βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση. Οι πιθανότητες πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 έχουν μειωθεί σημαντικά.

Για πρώτη φορά στην προαναφερθείσα εννεαετία, η «γαλανόλευκη» μετράει τρεις συνεχόμενες ήττες σε προκριματική φάση. Αυτό το αρνητικό σερί δημιουργεί ένα πιεστικό κλίμα και απαιτεί άμεση αντίδραση από την ομάδα. Η συζήτηση για το πώς τα πράγματα εξελίχθηκαν τόσο άσχημα και ποιοι ήταν οι λόγοι που η «επίσημη αγαπημένη» παρουσιάστηκε πολύ κατώτερη των περιστάσεων στον πολύ βατό όμιλο της πρώτης φάσης, δεν είναι της παρούσης.

Το αποψινό παιχνίδι με την Ισπανία

Το ζητούμενο στην δεδομένη χρονική στιγμή είναι η άμεση επάνοδος στις νίκες. Το αποψινό ματς με την Ισπανία, που θα διεξαχθεί στις 31 Αυγούστου και ώρα 19:00, είναι κομβικής σημασίας. Αν η Εθνική δεν «βγάλει» αντίδραση σε αυτό το παιχνίδι, τότε θα αντιμετωπίσει όλα τα εναπομείναντα παιχνίδια παίζοντας με την πλάτη στον τοίχο.

Σε αυτή την περίπτωση, η ομάδα δεν θα έχει το περιθώριο για το παραμικρό στραβοπάτημα, καθώς κάθε απώλεια θα είναι καθοριστική για το μέλλον της στα προκριματικά. Ο Βασίλης Σπανούλης και οι Έλληνες διεθνείς καλούνται να βρουν τον τρόπο να επιστρέψουν στις νίκες, ώστε να ανακτήσουν το ηθικό και την ψυχολογία τους και να ξαναμπούν στο μονοπάτι της πρόκρισης.

Ο δρόμος προς την πρόκριση και τα σενάρια

Κανείς δεν επιθυμεί να σκέφτεται το σενάριο του αποκλεισμού από το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού του Κατάρ, το οποίο θα διεξαχθεί του χρόνου τέτοια εποχή. Ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός θα οδηγούσε σε ένα «νεκρό» καλοκαίρι του 2027, γεγονός που θα καθιστούσε εξαιρετικά δύσβατο τον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.

Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η Ελλάδα πλέον χρειάζεται τουλάχιστον τέσσερις νίκες στα παιχνίδια που της απομένουν. Με πέντε νίκες σε πέντε αγώνες, η πρόκριση δεν χάνεται με τίποτε. Ωστόσο, η ομάδα έχει να παίξει πολύ καιρό με βάση τις πραγματικές της δυνατότητες, έχοντας υποστεί ήττες από υποδεέστερους αντιπάλους, όπως το Μαυροβούνιο, η Ρουμανία και η Πορτογαλία. Μπροστά της βρίσκεται η πιο ισχυρή ομάδα του ομίλου, η Ισπανία, γεγονός που καθιστά την αποστολή ακόμα πιο δύσκολη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta