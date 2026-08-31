Ο Μάρκο Σίλβα για τον Πουέρτα: «Είμαστε φίλοι με τον Μαρινάκη, αλλά δεν σχολιάζω παίκτες που δεν είναι δικοί μας»

Ο προπονητής της Μπενφίκα, Μάρκο Σίλβα, αναφέρθηκε πρόσφατα στις δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη σχετικά με τον ποδοσφαιριστή Γκουστάβο Πουέρτα. Ο Πορτογάλος τεχνικός κλήθηκε να σχολιάσει τη φημολογούμενη μεταγραφή του Κολομβιανού μέσου στην πορτογαλική ομάδα. Παρά τη μακροχρόνια φιλική του σχέση με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, ο Σίλβα αρνήθηκε να προβεί σε σχόλια για παίκτες που δεν ανήκουν στο δυναμικό της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Σίλβα

Ο Μάρκο Σίλβα βρέθηκε την Κυριακή 30 Αυγούστου σε συνέντευξη Τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από τον αγώνα της Μπενφίκα με την Εστορίλ, που ήταν προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης, ο Πορτογάλος προπονητής δέχθηκε ερωτήσεις σχετικά με την ενίσχυση της ομάδας του, λίγο πριν τη λήξη του μεταγραφικού παραθύρου.

Ένα από τα θέματα που τέθηκαν στον Μάρκο Σίλβα αφορούσε συγκεκριμένα τη φημολογούμενη μετακίνηση του Γκουστάβο Πουέρτα. Ο τεχνικός της Μπενφίκα κλήθηκε να τοποθετηθεί για τα λεγόμενα του ισχυρού άνδρα των «Ερυθρόλευκων», Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η φημολογούμενη μεταγραφή του Πουέρτα

Ο Γκουστάβο Πουέρτα, ένας Κολομβιανός μέσος, είχε ακουστεί έντονα τόσο για τον Ολυμπιακό όσο και για τη Μπενφίκα. Οι πληροφορίες τον ήθελαν να αποτελεί στόχο και των δύο συλλόγων, προκαλώντας συζητήσεις στον αθλητικό κόσμο σχετικά με την επόμενη ομάδα του.

Η φημολογούμενη μεταγραφή του στην Μπενφίκα ήταν ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τη συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Σίλβα, δεδομένου του ενδιαφέροντος που είχε εκφραστεί και από την πλευρά του Ολυμπιακού.

Τα λεγόμενα του Βαγγέλη Μαρινάκη

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, είχε κάνει δηλώσεις μετά την κλήρωση της League Phase του Europa League. Στις δηλώσεις αυτές, ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών υπογράμμισε πως η ομάδα του πάλεψε σκληρά για να αποκτήσει τον Κολομβιανό μέσο, Γκουστάβο Πουέρτα.

Ωστόσο, ο κ. Μαρινάκης είχε προσθέσει πως ο ίδιος ο παίκτης επέλεξε τελικά τους «αετούς», αναφερόμενος στη Μπενφίκα. Αυτά τα λεγόμενα αποτέλεσαν το έναυσμα για τις ερωτήσεις προς τον Μάρκο Σίλβα.

Η απάντηση του Πορτογάλου τεχνικού

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Σίλβα σημείωσε πως τον συνδέει μία μακροχρόνια φιλία με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη. Παρά αυτή τη φιλική σχέση, ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε ότι αρνείται να σχολιάσει για παίκτες που δεν ανήκουν στο δυναμικό της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής δήλωσε: «Από τη στιγμή που δεν είναι παίκτης μας, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, σχολιάζω μόνο τους δικούς μας παίκτες. Ο κ. Μαρινάκης είναι ένας άνθρωπος που ξέρω καλά, με τον οποίο έχω φιλική σχέση, αλλά δεν πρόκειται να σχολιάσω παίκτες που δεν είναι δικοί μας».

Το κλείσιμο του μεταγραφικού παραθύρου

Οι δηλώσεις του Μάρκο Σίλβα πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο όπου το μεταγραφικό παράθυρο πλησίαζε στη λήξη του. Η ενίσχυση των ομάδων λίγο πριν το κλείσιμο των μεταγραφών αποτελεί πάντα ένα θέμα που απασχολεί έντονα τους προπονητές και τα μέσα ενημέρωσης.

Η συζήτηση για τον Γκουστάβο Πουέρτα εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, καθώς οι ομάδες αναζητούν τις τελευταίες τους προσθήκες για να ολοκληρώσουν τα ρόστερ τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta