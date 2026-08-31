Η επιστροφή του Τάχα Άλι και το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ

Ο Τάχα Άλι επέστρεψε στη βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ και άφησε αμέσως το στίγμα του, δείχνοντας πόσο είχε λείψει από τον «Δικέφαλο» κατά την περίοδο του τραυματισμού του. Ο Σουηδός εξτρέμ αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της εκτός έδρας νίκης της ομάδας του με 2-1 επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι. Η επίσημη στατιστική του πιστώνει την ασίστ στο πρώτο γκολ του Δημήτρη Πέλκα, ενώ η συνολική του παρουσία βαθμολογήθηκε με 8,62.

Η καθοριστική παρουσία του Τάχα Άλι στον αγώνα

Ο 28χρονος Σουηδός εξτρέμ αποτέλεσε από την αρχή τον βασικό άξονα στην επιθετική ανάπτυξη του ΠΑΟΚ. Η δράση του επικεντρώθηκε στην αριστερή πλευρά, όπου πήρε πολλές μπάλες και επιχείρησε συχνά το ένας εναντίον ενός, δημιουργώντας διαρκώς προβλήματα στην άμυνα του Ατρομήτου και ειδικότερα στον Τσακμάκη, ο οποίος αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Η επιρροή του Άλι στο παιχνίδι ήταν πολύ μεγαλύτερη από τη μία ασίστ που κατέγραψε η στατιστική. Στο 16ο λεπτό, εισήλθε στην περιοχή και απείλησε με ένα δυνατό σουτ, δείχνοντας τις προθέσεις του. Λίγο αργότερα, στο 23ο λεπτό, πραγματοποίησε μια εξαιρετική πάσα στον Μπάμπα, ο οποίος στη συνέχεια σημάδεψε το δοκάρι της εστίας του Ατρομήτου.

Η συμβολή του στα γκολ του ΠΑΟΚ

Η κορυφαία στιγμή του Σουηδού στο πρώτο ημίχρονο ήρθε στο 43ο λεπτό, όταν με μια εντυπωσιακή ατομική ενέργεια και μια ιδανική σέντρα, δημιούργησε την ευκαιρία για την κεφαλιά του Πέλκα, η οποία κατέληξε στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας το σκορ σε 1-1. Αυτή η ενέργεια υπογράμμισε την ικανότητά του να ξεκλειδώνει τις αντίπαλες άμυνες.

Ο Τάχα Άλι είχε ενεργό συμμετοχή και στη φάση του δεύτερου γκολ του ΠΑΟΚ. Προηγήθηκε ένα κακό διώξιμο του Νούνιες, το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Πέλκας για να διαμορφώσει το τελικό 1-2. Η συνολική του εμφάνιση δικαιώνει την επιμονή του Αλέσιο Λίσι να περνάει ένα μεγάλο μέρος του επιθετικού παιχνιδιού της ομάδας από τα πόδια του.

Οι δηλώσεις του Άλι μετά τον αγώνα

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Τάχα Άλι στάθηκε αρχικά στη σημασία της νίκης για τον ΠΑΟΚ και στην αντίδραση της ομάδας μετά τον πρόσφατο ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Τόνισε ότι «ένα παιχνίδι εκτός έδρας στον Ατρόμητο πάντα είναι δύσκολο», υπογραμμίζοντας τον απαιτητικό χαρακτήρα της αναμέτρησης.

Ο 28χρονος εξτρέμ πρόσθεσε ότι ήταν «μια απαιτητική αναμέτρηση, ειδικά μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό». Επισήμανε πως η ομάδα έδειξε «σωστή νοοτροπία» και χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «καλό», ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι «πέρυσι ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε σε αυτήν την έδρα».

Ευχές για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια

Ο Σουηδός ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε και στον σοβαρό τραυματισμό του συμπαίκτη του, Γιάννη Κωνσταντέλια. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έμαθα για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Μπορεί να συνυπήρξα μαζί του για μικρό χρονικό διάστημα, όμως μπορώ να διακρίνω ότι έχει σπουδαίο μέλλον μπροστά του».

Ο Τάχα Άλι εξέφρασε τις καλύτερες ευχές του για τον νεαρό Έλληνα μεσοεπιθετικό, λέγοντας: «Του εύχομαι γρήγορη ανάρρωση». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει το κλίμα στήριξης εντός της ομάδας σε δύσκολες στιγμές.

Η συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη και το μήνυμα στήριξης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του Τάχα Άλι στη συνάντηση των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ με τον Ιβάν Σαββίδη. Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου είχε συνομιλήσει με την ομάδα πριν από την αναμέτρηση στο Περιστέρι, δίνοντας το δικό του μήνυμα στους παίκτες.

Επιπλέον, η οικογένεια του ΠΑΟΚ εξέφρασε τη στήριξή της στον Γιάννη Κωνσταντέλια μέσω των επίσημων λογαριασμών της. Συγκεκριμένα, αναρτήθηκε μήνυμα που ανέφερε: «Μαζί σου Γιάννη! Όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ στο πλευρό σου. Περαστικά και δυνατός ξανά στα γήπεδα. ????#PAOK #PAOKfamily #NewEra».

Με πληροφορίες από: Gazzetta