Η σύνοψη της δεύτερης αγωνιστικής: εντυπωσιακή Κηφισιά, φορτσάτος Άρης και η βαθμοθηρία Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ

Τη σύνοψη της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος παρουσιάζει ο Γιάννης Σερέτης, αναλύοντας τις επιδόσεις των ομάδων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εντυπωσιακή Κηφισιά, ο λαμπερός Άρης του Γρηγορίου, καθώς και η ανάγκη για βαθμούς που έχουν αυτή την περίοδο ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Κηφισιάς απέναντι στην ΑΕΚ

Η Κηφισιά παρουσίασε μια εντυπωσιακή εικόνα στον αγώνα της απέναντι στην ΑΕΚ, δημιουργώντας πολλές καθαρές φάσεις. Η Ένωση, από την πλευρά της, έδωσε αυτό το δικαίωμα απλόχερα, ειδικά στα πρώτα 25 λεπτά της αναμέτρησης, αλλά και μετά το γκολ του Βάργκα, το οποίο προήλθε από μια καταπληκτική ενέργεια και ασίστ του Μάριν. Τα επίπεδα ενέργειας της ΑΕΚ ήταν χαμηλά, ενώ τα μαρκαρίσματα δεν ήταν καθόλου πιεστικά, με το μυαλό των παικτών να φαίνεται χαλαρό μετά το γκολ του Ούγγρου φορ.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο απέδειξε ότι βαδίζει σε έναν καλό δρόμο, με την Κηφισιά να έχει πέντε μεταγραφές στην ενδεκάδα της και μια σχεδόν ολοκαίνουρια αμυντική γραμμή. Ο έξοχος Πόμπο επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ότι είναι ανωτέρου επιπέδου σε δημιουργία και εκτέλεση. Η ομάδα της Κηφισιάς είχε τρεις πάρα πολύ καλές στιγμές, δύο «δοκάρια» με τους Σαγάλ και Θεοδωρίδη, ενώ κατέγραψε περισσότερα XGoals από την πρωταθλήτρια. Τελικά, βρήκε ένα απίθανο γκολ στο 97ο λεπτό, το οποίο, όπως δήλωσε και ο Νίκολιτς, το δικαιούταν. Ο Νίκολιτς, ωστόσο, δεν είπε ότι δικαιούταν και τον βαθμό η αντίπαλός του.

Οι προβληματισμοί στην ΑΕΚ

Ο Νίκολιτς, μιλώντας για «ώρα κριτικής», ίσως υπονόησε τους προβληματισμούς που υπάρχουν στην ομάδα. Σίγουρα δεν πρόκειται να σταθεί τις επόμενες μέρες στο αν ο Ζίνι έπρεπε να μπει στον αγωνιστικό χώρο πιο γρήγορα μετά τον τραυματισμό του από τον Βαν Άιμα, ούτε στο γιατί δεν βρίσκονταν στις κερκίδες της Λεωφόρου οπαδοί της ΑΕΚ.

Αντίθετα, ο Νίκολιτς θα σταθεί στη λειτουργία της μεσαίας γραμμής με τους Μαρίν και Βιτάλις, στο γιατί έκανε αλλαγή τον Κοϊτά στο 29ο λεπτό, καθώς και στο πώς η ΑΕΚ δημιούργησε μετρημένες ευκαιρίες εναντίον μιας ομάδας που έκανε το ντεμπούτο της στο πρωτάθλημα και δεν είχε ρυθμό. Επίσης, θα εξετάσει το αν έπρεπε τελικά ή όχι να χρησιμοποιήσει 10 από τους 11 της αρχικής ενδεκάδας που αγωνίστηκαν με τη Λέφσκι.

Η βαθμοθηρία του Ολυμπιακού στην Τρίπολη

Στην Τρίπολη, ο Ολυμπιακός κατάφερε να νικήσει τον Αστέρα με 0-1, αν και θα μπορούσε να είχε επικρατήσει πολύ πιο εύκολα από αυτό που δείχνει το τελικό σκορ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η εμφάνισή του ήταν τέλεια, ειδικά στον αμυντικό τομέα. Παρόλα αυτά, μετά το 20ό λεπτό, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν πολύ πιεστικοί στα μαρκαρίσματά τους, ακόμα κι αν δεν δημιουργούσαν πολλές κλασικές ευκαιρίες.

Η ομάδα του Ολυμπιακού έβαζε πολλούς παίκτες στην αντίπαλη περιοχή, κέρδιζε πολλές δεύτερες μπάλες στη μεσαία γραμμή και ήταν κυριαρχική. Βρήκε ένα όμορφο γκολ με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας πολλούς παίκτες στην περιοχή, από μια έξοχη σέντρα του Σάλιακα. Στο δεύτερο ημίχρονο, έχασε τέσσερις σπουδαίες φάσεις για να «κλειδώσει» το ματς, με τις δύο να ανήκουν στον Ελ Καμπί, ο οποίος συνεχίζει να χάνει γκολ. Έπαιξε κορώνα-γράμματα το ματς λόγω της αστοχίας του, αλλά δεν την «πάτησε» όπως η Ένωση, καθώς είχε ως σύνολο πολύ περισσότερη ενέργεια και δεν επέτρεψε στον μαχητικό Αστέρα να δημιουργήσει μεγάλους κινδύνους.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σαφώς σε φάση αναδόμησης και μπλοκάρει πολύ στο γκολ αν δεν σκοράρει ο Ελ Καμπί. Η ομάδα περιμένει τις τελευταίες κινήσεις της για να ολοκληρώσει το στήσιμό της.

Ο φορτσάτος Άρης και η ανάγκη για βαθμούς στον ΠΑΟΚ

Στη σύνοψη της αγωνιστικής, ο Γιάννης Σερέτης εστιάζει επίσης στον λαμπερό Άρη του Γρηγορίου, χαρακτηρίζοντάς τον ως «φορτσάτο». Η ομάδα της Θεσσαλονίκης δείχνει να έχει δυναμική και ενέργεια στις εμφανίσεις της.

Τέλος, γίνεται αναφορά και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτή την περίοδο χρειάζεται μόνο τους βαθμούς. Η βαθμοθηρία αποτελεί προτεραιότητα για τον «Δικέφαλο του Βορρά» στις τρέχουσες αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta