Η δεύτερη αγωνιστική της super league υπόσχεται πλούσιο θέαμα

Η 2η αγωνιστική της Super League αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς περιλαμβάνει μια σειρά από εξαιρετικά σημαντικές αναμετρήσεις. Η Κυριακή ειδικότερα υπόσχεται να προσφέρει πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα στους φιλάθλους. Οι ομάδες καλούνται να αποδείξουν πολλά στα γήπεδα, είτε για να συνεχίσουν το νικηφόρο τους σερί είτε για να ανακάμψουν από αρνητικά αποτελέσματα.

Άρης και ΟΦΗ: Μάχη στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής ανοίγει στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου ο Άρης υποδέχεται την ομάδα του ΟΦΗ. Οι γηπεδούχοι της Θεσσαλονίκης έρχονται από μια εντυπωσιακή ανατροπή που πέτυχαν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Κατάφεραν να φύγουν με το διπλό από την έδρα της Καλαμάτας, επικρατώντας με σκορ 3-2, παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ.

Ο Άρης βρισκόταν πίσω στο σκορ μέχρι και το 88ο λεπτό του αγώνα, ωστόσο κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι χάρη σε δύο τέρματα που σημείωσε ο Φαμπιάνο. Στόχος της ομάδας τώρα είναι να πετύχει το «2 στα 2» στο πρωτάθλημα, αντιμετωπίζοντας έναν αντίπαλο που βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Ο ΟΦΗ, από την πλευρά του, έχει ως προίκα το εντυπωσιακό 3-0 του πρώτου αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οι Κρητικοί δεν περιορίστηκαν στη διαχείριση του αποτελέσματος και επικράτησαν ξανά με 2-0 στον επαναληπτικό.

Οι παίκτες του ΟΦΗ εξασφάλισαν την παρουσία τους στη League Phase του Europa League και επιθυμούν να διευρύνουν το θετικό τους σερί, μετά και τη νικηφόρα έναρξη που είχαν στο πρωτάθλημα. Σχετικά με την αναμέτρηση, η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται σε απόδοση 1.85 στη Novibet.

Ατρόμητος εναντίον ΠΑΟΚ: Αναζητώντας την αντίδραση

Στη συνέχεια του προγράμματος, ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Οι γηπεδούχοι είχαν μια αξιοπρεπή εμφάνιση στην πρεμιέρα, καθώς στάθηκαν πολύ καλά στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό. Κατάφεραν να διατηρήσουν το μηδέν στην άμυνα για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, αλλά τελικά λύγισαν στο φινάλε, χάνοντας με σκορ 1-0.

Στον αντίποδα, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Αθήνα με βαριά ψυχολογία, καθώς προέρχεται από έναν πικρό αποκλεισμό στα play-offs του Conference League. Η ομάδα αποκλείστηκε από την Μπραν, μετά την ήττα με 3-2 που γνώρισε στη Νορβηγία. Αυτή η ήττα πλήγωσε τους «ασπρόμαυρους», παρά την κάκιστη διαιτησία που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αντιμετώπισαν. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει τώρα αντίδραση στο πρωτάθλημα, με την ισοπαλία στο ημίχρονο του αγώνα να προσφέρεται σε απόδοση 2.25 στη Novibet.

Ολυμπιακός στην Τρίπολη: Στόχος η δεύτερη νίκη

Στην Τρίπολη, ο Αστέρας υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι Αρκάδες προβλημάτισαν με την εμφάνισή τους στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όπου γνώρισαν την ήττα με 3-1 από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Το έργο τους γίνεται ακόμη πιο δύσκολο στην τρέχουσα αγωνιστική, καθώς αντιμετωπίζουν έναν Ολυμπιακό που στοχεύει στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να ξεπεράσουν το σοκ του αποκλεισμού τους από τη Ναϊμέγκεν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μπήκαν με το δεξί στο πρωτάθλημα, χάρη στην επικράτηση με 1-0 επί του Ατρομήτου. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός κινείται ενεργά στο μεταγραφικό παζάρι, με στόχο την επιστροφή του στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Για τον συγκεκριμένο αγώνα, το Under 2,5 Γκολ είναι σε απόδοση 1.91 στη Novibet.

Κηφισιά υποδέχεται την ΑΕΚ: Πρεμιέρα με υψηλές απαιτήσεις

Τέλος, η Κηφισιά αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Για την Κηφισιά, αυτό το παιχνίδι αποτελεί το πρώτο επίσημο στη διοργάνωση, καθώς η αναμέτρησή της με τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος είχε αναβληθεί. Η αποστολή της ομάδας είναι ιδιαίτερα απαιτητική, δεδομένου ότι η ΑΕΚ βρίσκεται σε εξαιρετική ψυχολογική κατάσταση.

Η «Ένωση» προέρχεται από την πρόκριση στη League Phase του Champions League, γεγονός που έχει προκαλέσει ικανοποίηση στις τάξεις της για την έως τώρα παρουσία της. Η ΑΕΚ επιθυμεί να συνεχίσει με νίκη και στη Super League, δείχνοντας έτοιμη να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της τρέχουσας σεζόν. Το Over 2,5 Γκολ για αυτή την αναμέτρηση προσφέρεται σε απόδοση 1.74 στη Novibet.

Συνολικά, η αγωνιστική προσφέρει στους παίκτες τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από περισσότερες από 800 διαθέσιμες αγορές ανά αγώνα, συμπεριλαμβανομένων των combo bets.

Με πληροφορίες από: Gazzetta