Ο Μαρκ Μάρκεθ ταχύτερος στο FP1 του MotoGP Αραγονίας

Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati κατέκτησε την πρώτη θέση στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP1) του MotoGP στην πίστα της Αραγονίας. Ο Ισπανός αναβάτης έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες που επηρέασαν την πρόσφυση. Η δράση στο Grand Prix Αραγονίας, τον 13ο αγώνα του MotoGP για το 2026, ξεκίνησε με τους αναβάτες να έχουν περιορισμένο χρόνο για προσαρμογή στις απαιτήσεις της πίστας.

Οι πρώτες δοκιμές και οι συνθήκες

Η περίοδος των ελεύθερων δοκιμών FP1 αποτέλεσε την πρώτη ευκαιρία για τις ομάδες και τους αναβάτες να προετοιμαστούν για τον αγώνα. Είχαν στη διάθεσή τους μόλις 45 λεπτά, έναν περιορισμένο χρόνο, για να εξοικειωθούν με τις μοτοσικλέτες τους και να προσπαθήσουν να πραγματοποιήσουν ανταγωνιστικά περάσματα στην πίστα της Αραγονίας.

Οι συνθήκες διεξαγωγής της διαδικασίας ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές, καθώς οι θερμοκρασίες τόσο στον αέρα όσο και στην επιφάνεια της πίστας ήταν από νωρίς σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό το γεγονός δυσκόλεψε σημαντικά την επίτευξη ιδανικής πρόσφυσης των ελαστικών, καθιστώντας την προσπάθεια για γρήγορους γύρους ιδιαίτερα δύσκολη για όλους τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του FP1 σημειώθηκαν και πτώσεις, με τους Ντι Τζιαναντόνιο και Πέδρο Ακόστα να έχουν ατυχήματα που προκάλεσαν φθορά στις αγωνιστικές τους φόρμες.

Η κυριαρχία του Μάρκεθ

Σε αυτές τις απαιτητικές συνθήκες, ο Μαρκ Μάρκεθ αναδείχθηκε ο ταχύτερος αναβάτης στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Αραγονίας. Ο αναβάτης της Ducati έδειξε την κυριαρχία του από τα πρώτα λεπτά της διαδικασίας, καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό χρόνο 1:47,532.

Ο χρόνος αυτός σημειώθηκε νωρίς στο FP1 και αποδείχθηκε απρόσιτος για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Κανένας άλλος αναβάτης δεν κατάφερε έκτοτε να τον απειλήσει ή να τον ξεπεράσει μέχρι το τέλος της περιόδου, με τον Μάρκεθ να επιβεβαιώνει την ταχύτητά του στην πίστα της Αραγονίας.

Οι αναβάτες που ακολούθησαν

Αυτός που πλησίασε περισσότερο τον Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Racing. Ο Ισπανός αναβάτης βρέθηκε μόλις 32 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από τον συμπατριώτη του, επιδεικνύοντας την ταχύτητα της μοτοσικλέτας της Aprilia.

Στην τρίτη θέση της κατάταξης βρέθηκε ο Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος αγωνίζεται με την εργοστασιακή ομάδα της Aprilia. Ο Ιταλός αναβάτης υπολείφθηκε του Μαρκ Μάρκεθ κατά 0,221 δευτερόλεπτα, ολοκληρώνοντας την πρώτη τριάδα των ταχύτερων αναβατών της περιόδου.

Ακολούθησαν στην κατάταξη των δέκα πρώτων οι Άλεξ Μάρκεθ και Πέδρο Ακόστα, καταλαμβάνοντας την τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. Την έκτη θέση εξασφάλισε ο Τζακ Μίλερ της Pramac Racing, ο οποίος πραγματοποίησε έναν γρήγορο γύρο προς το τέλος του FP1, βελτιώνοντας την επίδοσή του.

Άλλα αποτελέσματα και η συνέχεια

Οι δύο αναβάτες της ομάδας VR46 κατέλαβαν τις θέσεις επτά και οκτώ στην κατάταξη των ελεύθερων δοκιμών, δείχνοντας σταθερότητα. Μπροστά τους βρέθηκε ο Φερμίν Αλντεγκέρ, ο οποίος σημείωσε την ένατη καλύτερη επίδοση, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στο πρωτάθλημα μετά τον τραυματισμό του στο Άσεν.

Την πρώτη δεκάδα των ταχύτερων συμπλήρωσε ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, ο οποίος κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στους δέκα πρώτους. Αντίθετα, ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, Χόρχε Μαρτίν, είχε μια δύσκολη περίοδο στο FP1, καταλαμβάνοντας μόλις την 18η θέση, γεγονός που τον φέρνει σε δυσχερή θέση ενόψει της συνέχειας.

Η δράση στο Grand Prix Αραγονίας θα συνεχιστεί αργότερα μέσα στην ίδια ημέρα, με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές να είναι προγραμματισμένες για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν οι δέκα αναβάτες που θα εξασφαλίσουν απευθείας πρόκριση στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών, μια κρίσιμη φάση για την εκκίνηση του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta